Guida TV Sky Cinema e NOW: 10 Lives - Un gatto fortunato, Sabato 9 Novembre 2024

Sabato 9 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) troviamo Gli ultimi saranno ultimi, un dramma sociale diretto da Massimiliano Bruno, che esplora le difficoltà e le ingiustizie della vita quotidiana. Protagonista è Luciana (Paola Cortellesi), una donna che si guadagna da vivere come operaia, felice di una vita semplice, ma tutto cambia drasticamente quando perde il lavoro perché incinta. Disperata e senza prospettive, il suo destino si incrocia con quello di Antonio (Alessandro Gassmann), un poliziotto che ha il proprio bagaglio di conflitti interiori. Il film affronta temi come la precarietà, il pregiudizio e la dignità, raccontando una storia di lotta e speranza. Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302) propone Il gusto delle cose, ambientato nella Francia del 1800. La pellicola racconta il legame che nasce tra Eugène (Benoit Magimel), un raffinato gastronomo, e Eugenie (Juliette Binoche), una cuoca con un talento straordinario. Quella che inizia come una collaborazione gastronomica si trasforma in una storia d'amore passionale, con momenti di scoperta e sfide personali, il tutto ambientato sullo sfondo delle tradizioni culinarie francesi. Vincitore della miglior regia al Festival di Cannes 2023, il film è un omaggio al potere della cucina come forma di connessione e libertà. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303) va in onda Intrigo internazionale, un intramontabile capolavoro diretto da Alfred Hitchcock. La storia segue Roger Thornhill (Cary Grant), un pubblicitario che si trova invischiato in una rete di spionaggio internazionale dopo essere stato erroneamente scambiato per un agente segreto. In fuga per dimostrare la propria innocenza, Thornhill affronta una serie di situazioni pericolose e avvincenti, tra cui una delle sequenze più iconiche del cinema, l'inseguimento aereo in un campo di grano. Suspense, azione e una trama ricca di colpi di scena fanno di questo film un must per gli appassionati di thriller.

Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) propone 10 Lives - Un gatto fortunato, una divertente avventura animata targata Sky Original. Protagonista è Becket, un gatto pigro e viziato che esaurisce la sua nona e ultima vita a causa di scelte sconsiderate. Si ritrova quindi a supplicare il guardiano del Paradiso per avere un'altra possibilità. Il film segue le sue esilaranti peripezie nel tentativo di redimersi e dimostrare che merita un'ultima vita, imparando lezioni di amore, amicizia e sacrificio. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), il film Un uomo tranquillo vede Liam Neeson nei panni di Nels Coxman, un pacifico conducente di spazzaneve in una cittadina innevata del Colorado. La sua vita tranquilla viene sconvolta dalla tragica morte del figlio, causata da una banda di narcotrafficanti. Deciso a farsi giustizia da solo, Nels si trasforma in un implacabile vendicatore, scatenando una guerra con il potente boss della droga. Il film mescola azione, vendetta e humor nero, offrendo una riflessione sulla violenza e le conseguenze delle scelte umane. Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 (canale 306) presenta Gangs of Paris, un thriller ambientato a Montmartre nel 1900. Billie, una giovane determinata, si infiltra nella temibile banda criminale degli Apaches per vendicare l'omicidio del fratello. Tra intrighi, tradimenti e alleanze pericolose, la protagonista si troverà a camminare sul filo del rasoio, rischiando tutto per cercare giustizia. Il film è un racconto teso e avvincente, che cattura l'atmosfera decadente e crudele della Parigi di inizio secolo.

Sky Cinema Romance HD offre alle 21:00 Book Club - Il capitolo successivo, che segue le esuberanti amiche Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen mentre intraprendono un nuovo viaggio, questa volta in Italia, per celebrare l'addio al nubilato di Vivian. Tra incontri sorprendenti, imprevisti esilaranti e momenti di riflessione, il film esplora il valore dell'amicizia e il coraggio di vivere appieno ogni fase della vita. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), il film La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek racconta la storia di Giovanna (Giovanna Mezzogiorno), una donna insoddisfatta della propria vita, che si trova a prendersi cura di un anziano smemorato. L'incontro con il misterioso vicino Lorenzo (Raoul Bova) e il passato dimenticato dell'anziano la spingono a rimettere in discussione le sue scelte. Il film esplora i temi dell'identità, del cambiamento e del coraggio di ricominciare. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 va in onda Ghostbusters (Acchiappafantasmi), un classico della commedia anni '80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. Tre scienziati un po' eccentrici fondano un'agenzia per catturare fantasmi a New York e si trovano a dover affrontare un'entità demoniaca che minaccia di distruggere la città. Pieno di gag, effetti speciali memorabili e umorismo irresistibile, il film rimane un cult intramontabile.

Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) ripropone 65 - Fuga dalla Terra, un fanta-action con Adam Driver, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) c'è The Tree of Life di Terrence Malick, un'opera visivamente spettacolare che esplora il senso della vita attraverso il percorso di una famiglia texana negli anni '50, interpretata da Brad Pitt e Sean Penn.

Gli ultimi saranno ultimi

Dramma sociale di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. La vita di una donna, licenziata perché incinta, si intreccia con quella di un poliziotto tormentato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il gusto delle cose

La storia di un sodalizio tra un gastronomo e una cuoca che diventa un'appassionata love story ambientata nella Francia del 1800, con Benoit Magimel e Juliette Binoche. Miglior regia al Festival di Cannes 2023 per Tran Ahn Hung.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Intrigo internazionale

Alfred Hitchcock dirige Cary Grant in una pietra miliare dello spy-thriller. Vittima di un complotto, un pubblicitario viene scambiato per un altro e accusato di omicidio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

10 Lives - Un gatto fortunato

Divertente animazione targata Sky Original. Dopo aver perso la sua nona e ultima vita, al pigro micio Becket non resta che supplicare un'ultima possibilità al guardiano del Paradiso.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Un uomo tranquillo

Liam Neeson in un action sulla vendetta. Il pacifico autista di uno spazzaneve veste i panni del giustiziere per punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gangs of Paris

Revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900. Determinata a vendicare l’omicidio di suo fratello, la giovane Billie si infiltra nel clan criminale degli Apaches.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Book Club - Il capitolo successivo

Il ritorno di Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen nel sequel di "Book Club". In Book Club - Il capitolo successivo, il film commedia esilarante, per celebrare l'addio al nubilato di Vivian, le quattro esuberanti amiche volano in Italia godendosi un viaggio avventuroso, segnato da incontri speciali e da qualche vicissitudine.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La finestra di fronte

Ferzan Ozpetek dirige Giovanna Mezzogiorno, Filippo Nigro, Massimo Girotti e Raoul Bova. Una donna riscopre se stessa grazie all'incontro con un anziano smemorato e con un attraente vicino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ghostbusters (Acchiappafantasmi)

Cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. New York: tre scienziati fondano un'agenzia che si occupa di catturare fantasmi e sfidano il demone Zuul.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

65 - Fuga dalla Terra

Adam Driver nel fanta-action prodotto da Sam Raimi. Quando un'astronave precipita su un pianeta sconosciuto, due superstiti scoprono di trovarsi sulla Terra di 65 milioni di anni fa

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Tree of Life

Palma d’Oro a Cannes 2011 per un meraviglioso viaggio nella vita e nei suoi misteri diretto dal visionario Terrence Malick. Nel cast Brad Pitt, Sean Penn e Jessica Chastain.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)