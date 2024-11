Guida TV Sky Cinema e NOW: Romeo è Giulietta, Domenica 17 Novembre 2024

Domenica 17 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), il regista Giovanni Veronesi dirige una commedia degli equivoci sul mondo del teatro con Romeo è Giulietta. Pilar Fogliati e Sergio Castellitto sono i protagonisti di una storia che ruota attorno a una giovane attrice scartata dal ruolo di Giulietta, ma che, travestendosi da uomo, ottiene la parte di Romeo in una produzione teatrale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), viene trasmesso il capolavoro The Untouchables - Gli intoccabili diretto da Brian De Palma. Con un cast che include Sean Connery, Kevin Costner e Robert De Niro, il film racconta la lotta di una squadra speciale contro Al Capone durante gli anni del proibizionismo a Chicago. Sean Connery vinse l'Oscar e il Golden Globe per la sua interpretazione. Alle 22:05 su Sky Cinema Collection HD (canale 303) troviamo una versione restaurata di Il Mago di Oz, il leggendario musical con Judy Garland che ha vinto 2 Oscar. Il film racconta le avventure di Dorothy, una ragazza trasportata da un tornado in un mondo fantastico popolato da personaggi surreali. Il Mago di Oz è l'unico in grado di aiutarla a tornare a casa.

Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) propone School of Rock, una commedia musicale con Jack Black nei panni di un cantante ribelle che, dopo essere stato cacciato dalla sua band, si ritrova a insegnare in una scuola elementare, dove trasmette la passione per il rock agli studenti. Per chi ama l'azione, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) c’è The Kill Team, un film basato su una storia vera. La trama segue un giovane soldato in Afghanistan che entra in conflitto con il suo comandante durante un’operazione contro i terroristi. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 (canale 306), Breach - L'infiltrato racconta la storia vera di un giovane agente dell'FBI incaricato di sorvegliare un collega sospettato di spionaggio. Il thriller con Chris Cooper esplora il tradimento e l'inganno in un ambiente di alta sicurezza.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), Tutti in piedi propone una commedia romantica politicamente scorretta. Franck Dubosc interpreta Jocelyn, un uomo egoista che finge di essere disabile per conquistare una donna, ma finirà per affrontare le conseguenze delle sue azioni. Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) offre BlackBerry, un film che ripercorre la storia del celebre smartphone, dal suo successo fulminante alla sua caduta disastrosa. La pellicola esplora l'ascesa e il declino di un'icona tecnologica. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), The Mask - Da zero a mito è la commedia che vede Jim Carrey nei panni di un timido bancario che, indossando un'antica maschera di legno, subisce una metamorfosi che trasforma la sua personalità in quella di un uomo fuori controllo.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) c'è Robin Hood, il film epico diretto da Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett. La storia segue Robin Hood, un arciere che, tornato in patria dopo aver combattuto per l'Inghilterra, si ribella all'usurpatore del trono di re Riccardo I. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), Te l'avevo detto, un film di Ginevra Elkann con Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi. La pellicola esplora le problematiche e le ossessioni di un gruppo di persone in una Roma soffocata dal caldo estivo.

