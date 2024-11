Guida TV Sky Cinema e NOW: Il colore viola, Martedi 19 Novembre 2024

Martedi 19 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD alle 21:15 presenta Il padrino della mafia con Sergio Castellitto. In questo avvincente thriller, si esplora il mondo della mafia canadese attraverso gli occhi di un uomo che, erede di una prestigiosa dinastia di sarti, veste da generazioni il potente clan dei Paternò. Per guadagnarsi la fiducia del boss, il protagonista si troverà a compiere scelte estreme, rivelando le sfumature e le complessità di un ambiente dove il potere e l’onore si intrecciano pericolosamente. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 puoi immergerti nel commovente Il colore viola, basato sull'omonimo romanzo di Alice Walker. Seguiamo la travagliata esistenza di Celie, una donna afroamericana che, divisa dai suoi cari, è costretta a subire le angherie di un marito violento. Sopportando ogni avversità, Celie trova conforto solo nelle lettere che scrive a Dio, raccontando le sue speranze e il suo dolore. Il film, diretto da Steven Spielberg, è un potente racconto di resilienza, speranza e amicizia. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD va in onda La Torre Nera, tratto dall'opera di Stephen King, con Matthew McConaughey e Idris Elba. La pellicola segue le vicende di un giovane tormentato da visioni enigmatiche che lo conducono in un mondo parallelo, dove incontrerà un pistolero in lotta contro il misterioso Uomo in Nero. Il film mescola fantasy, azione e mistero in un universo ricco di magia e pericoli.

Sky Cinema Family HD alle 21:00 propone la commedia Dolcissime di Francesco Ghiaccio. Protagoniste sono tre ragazze, spesso vittime di derisioni a causa del loro aspetto fisico, che decidono di riscattarsi partecipando a una competizione di nuoto sincronizzato. Con determinazione e amicizia, le giovani protagoniste intraprendono un percorso di crescita, dimostrando che la forza del carattere può superare qualsiasi barriera. Per gli amanti dell'azione, Sky Cinema Action HD alle 21:00 offre American Sniper, il film diretto da Clint Eastwood con Bradley Cooper nei panni di Chris Kyle, cecchino dell'esercito statunitense in Iraq. Basato su una storia vera, il film segue le missioni del protagonista sul campo di battaglia e il difficile ritorno alla vita civile, esplorando il peso delle scelte e delle esperienze vissute in guerra. Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 presenta il thriller Out of Sight con George Clooney e Jennifer Lopez. Tratto da un romanzo di Elmore Leonard, il film racconta la storia di un rapinatore gentiluomo che, dopo essere evaso di prigione, si ritrova a stretto contatto con una poliziotta. Tra inseguimenti e sentimenti complicati, i due protagonisti vivranno momenti ad alta tensione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 puoi goderti Lasciarsi un giorno a Roma, una produzione Sky Original diretta e interpretata da Edoardo Leo. La pellicola segue le vicende di due coppie che si trovano ad affrontare le difficoltà e le svolte della loro relazione, in un mix di emozioni, riflessioni e momenti toccanti. Con un cast corale, il film esplora l’amore, il compromesso e l’importanza di essere se stessi all’interno della coppia. Sky Cinema Drama HD alle 21:00 trasmette Red Joan, con Judi Dench nei panni di una donna apparentemente comune, la cui vita nasconde un passato di spionaggio per il KGB. Interrogata dalle autorità, Joan ripercorre i suoi anni al servizio del regime sovietico, svelando le motivazioni che l'hanno portata a tradire il suo Paese. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD puoi divertirti con Modalità aereo. In questa commedia di Fausto Brizzi, Lillo e Paolo Ruffini interpretano due inservienti aeroportuali che si vendicano di un ricco e arrogante imprenditore impossessandosi del suo cellulare, dando il via a una serie di esilaranti e caotiche situazioni.

Per chi se lo fosse perso, IF – Gli amici immaginari con Ryan Reynolds è disponibile su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15. La storia racconta di Bea, una giovane che scopre di poter vedere gli If, amici immaginari abbandonati, e decide di riunirli ai loro vecchi amici, in un’avventura ricca di fantasia, sentimenti e riflessioni sull’infanzia. Concludiamo con un grande classico: Il buono, il brutto e il cattivo, in onda su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15. La versione restaurata del capolavoro di Sergio Leone riporta sullo schermo Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach in una caccia al tesoro ambientata durante la Guerra di Secessione, ricca di colpi di scena, duelli mozzafiato e indimenticabili musiche di Ennio Morricone.

Il padrino della mafia

Sergio Castellitto in un thriller sulla mafia canadese. L'erede di una dinastia di sarti, che da generazioni veste il clan dei Paternò, è pronto a tutto per guadagnarsi la fiducia del boss.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il colore viola

Divisa dalla sorella e dai figli, Celie affronta molte difficoltà nella vita, tra cui un marito violento. Per affrontare questa dura realtà Celie adotta una strategia di sopportazione, mantenendo i suoi pensieri e le sue emozioni in silenzio, comunicando solo con Dio attraverso lettere senza risposta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La Torre Nera

Matthew McConaughey e Idris Elba nell’adattamento della saga fantasy di Stephen King. Preda di strane visioni, un ragazzo entra in un mondo parallelo e si unisce a un misterioso pistolero.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dolcissime

Delicata commedia di Francesco Ghiaccio. Tre ragazze derise per il loro aspetto cercano il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato. Nel cast Vinicio Marchioni e Valeria Solarino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

American Sniper

1 Oscar all'action di Clint Eastwood con Bradley Cooper e Sienna Miller. Diventato una leggenda in Iraq, un cecchino infallibile torna in America e affronta le conseguenze della guerra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Out of Sight

George Clooney e Jennifer Lopez in un thriller di Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Lasciarsi un giorno a Roma

Emozionante film Sky Original di e con Edoardo Leo affiancato da Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Due coppie affrontano il momento più delicato della loro lunga vita insieme.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Red Joan

Judi Dench nella storia di una spia del KGB. Sottoposta a interrogatorio, l'insospettabile vedova Joan Stanley ripercorre la sua lunga militanza al servizio del regime comunista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Modalità aereo

Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell'aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

IF - Gli amici immaginari

Ryan Reynolds in una delicata pellicola fantastica di John Krasinski. Quando Bea scopre di poter vedere gli "If", amici immaginari abbandonati, decide di ricongiungerli ai loro vecchi amici.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il buono, il brutto e il cattivo

Versione restaurata del celebre western di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Guerra di secessione americana: tre pistoleri inseguono un carico d'oro.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)