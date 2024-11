Guida TV Sky Cinema e NOW: Sei mai stata sulla luna?, Domenica 24 Novembre 2024

Domenica 24 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese ti regala una commedia romantica dal sapore tutto italiano. La protagonista, interpretata da Liz Solari, è una giovane donna in carriera che lavora per una prestigiosa rivista di moda internazionale. La sua vita cambia improvvisamente quando eredita una masseria nel sud Italia. Decisa a vendere la proprietà, si trova però a scontrarsi con Renzo, un affascinante e tenace contadino interpretato da Raoul Bova, che non vuole lasciare la sua terra. Tra scontri e risate, nascerà un legame capace di mettere in discussione le certezze della protagonista. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Blood Diamond - Diamanti di sangue ti porta nel cuore della Sierra Leone durante gli anni turbolenti della guerra civile. Leonardo DiCaprio interpreta Danny Archer, un cinico trafficante di diamanti che collabora con Solomon Vandy (Djimon Hounsou), un pescatore strappato alla sua famiglia dai ribelli. Insieme, i due intraprendono una pericolosa ricerca per recuperare un rarissimo diamante rosa che potrebbe cambiare il destino di entrambi. Il film, diretto da Edward Zwick, esplora con intensità i temi dell’avidità, della corruzione e dell’umanità in un contesto di violenza e devastazione. Per gli amanti dell’epica, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, arriva il capitolo finale della trilogia di Tolkien: Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re. La trama si concentra sull’attacco finale delle forze di Sauron contro Gondor, dove Aragorn (Viggo Mortensen) assume il ruolo di re e guida i suoi alleati in una battaglia disperata. Nel frattempo, Frodo (Elijah Wood) e Sam (Sean Astin), guidati dal tormentato Gollum, lottano per raggiungere Monte Fato e distruggere l’Unico Anello, mentre il loro legame viene messo a dura prova. Un film carico di emozione e pathos che culmina in uno dei finali più epici del cinema.

Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, ci sono Le avventure di Tintin: il segreto dell'Unicorno, diretto da Steven Spielberg. Tintin, giovane reporter dall’infallibile intuito, scopre una mappa che potrebbe condurlo a un tesoro nascosto su una nave affondata secoli prima. Insieme al fidato cane Milù e al capitano Haddock, Tintin intraprende un’avventura mozzafiato che lo porterà a confrontarsi con nemici spietati e a risolvere antichi misteri. Se preferisci l’azione, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi seguire La fratellanza, un intenso dramma carcerario con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, un broker di Wall Street, viene incarcerato per omicidio colposo dopo un incidente. In carcere, per sopravvivere, deve unirsi a una pericolosa gang neonazista, rinunciando a ciò che era prima. Il film esplora la trasformazione di un uomo costretto a fare scelte estreme per proteggere se stesso e la sua famiglia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Mindcage - Mente criminale ti terrà con il fiato sospeso. Due detective devono risolvere il caso di un serial killer che replica i delitti di un altro assassino, già dietro le sbarre. Per farlo, decidono di consultare proprio quest’ultimo, dando vita a un dialogo inquietante che rivela indizi, ma anche oscuri segreti.

Gli amanti dei classici possono sintonizzarsi su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 per godersi Colazione da Tiffany. Audrey Hepburn brilla nei panni di Holly Golightly, una giovane donna che sogna di scalare la società newyorkese e cerca l’amore, ma ha paura di legarsi. Quando incontra lo scrittore Paul Varjak (George Peppard), tra i due nasce un rapporto speciale che sfida le convenzioni e li spinge a rivedere le proprie vite. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Judy racconta gli ultimi anni di Judy Garland, interpretata da una straordinaria Renée Zellweger. Durante un tour a Londra nel 1968, l'attrice e cantante affronta i fantasmi del passato, le difficoltà economiche e i conflitti con la famiglia, regalandoci uno sguardo intimo su una figura iconica del cinema e della musica. Per una serata di leggerezza, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c’è Junior, una commedia surreale con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Un medico, per testare un nuovo farmaco per la fertilità, impianta un ovulo fecondato nel collega maschio, dando il via a una serie di situazioni esilaranti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, torna il fanta-thriller Synchronic, dove due paramedici, interpretati da Jamie Dornan e Anthony Mackie, indagano sugli effetti di una droga sintetica che altera la percezione del tempo. Su Sky Cinema Due +24 HD, alla stessa ora, Isabelle Huppert è protagonista del thriller biografico La verità secondo Maureen K., basato su una storia vera che esplora il coraggio di una sindacalista contro un sistema corrotto.

