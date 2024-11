Guida TV Sky Cinema e NOW: Dostoevskij, Mercoledi 27 Novembre 2024

Mercoledi 27 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, canale 301, va in onda French Connection, un avvincente action-drama ambientato nella Marsiglia degli anni '70. Il film, con protagonista Jean Dujardin, esplora il mondo della criminalità organizzata, raccontando la storia di un giudice determinato a smantellare un vasto impero di droga guidato da un carismatico e spietato padrino. Con un mix di azione, intrighi legali e un’ambientazione suggestiva, la pellicola offre un ritratto crudo della lotta alla malavita. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, canale 302, debutta Dostoevskij, una serie noir firmata dai Fratelli D'Innocenzo. Presentata in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, questa produzione Sky Original vede Filippo Timi nei panni di un poliziotto segnato da un passato doloroso. Tra tensioni psicologiche e atmosfere cupe, la serie esplora i tormenti dell’animo umano e i confini tra giustizia e vendetta, offrendo una narrazione profonda e ricca di colpi di scena. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, Interstellar di Christopher Nolan trasporta il pubblico in un’avventura fantascientifica epica. Con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain, il film segue un gruppo di astronauti che attraversa un varco spazio-temporale per salvare l’umanità trovando nuovi mondi abitabili. Tra effetti speciali mozzafiato e una narrazione emotivamente coinvolgente, l’opera si interroga sul destino della Terra e sulla potenza dell’amore che supera ogni barriera.

Sul canale 304, Sky Cinema Family HD propone alle 21:00 il classico Space Jam, un mix di live action e animazione con Michael Jordan e i Looney Tunes. Quando un gruppo di alieni minaccia di schiavizzare i cartoni animati, Bugs Bunny e i suoi amici chiedono aiuto al leggendario campione di basket per sfidarli in una partita mozzafiato, regalando momenti esilaranti e spettacolari. Su Sky Cinema Action HD, canale 305, alle 21:00 c’è Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Harrison Ford torna nei panni dell’archeologo più famoso del cinema, affrontando una nuova avventura ambientata negli anni ’50. Tra complotti sovietici e antichi misteri, Indy si imbarca in una corsa contro il tempo per recuperare un artefatto dai poteri straordinari, affiancato da Shia LaBeouf e Cate Blanchett. Alle 21:00, su Sky Cinema Suspense HD, canale 306, Dorian Gray porta in scena l’inquietante racconto di Oscar Wilde. Con Colin Firth e Ben Barnes, il film narra la discesa di un giovane nel vizio e nella corruzione, mentre un misterioso ritratto invecchia al posto suo, mostrando le cicatrici della sua anima. Un thriller psicologico ambientato nella Londra vittoriana che indaga le conseguenze della vanità e dell’ossessione per l’eterna giovinezza.

Su Sky Cinema Romance HD, canale 307, alle 21:00, Grace di Monaco celebra la vita di Grace Kelly, interpretata da Nicole Kidman. Ambientato sei anni dopo il suo matrimonio con il principe Ranieri, il film segue il conflitto interiore della principessa, divisa tra il suo passato da star di Hollywood e le responsabilità del suo nuovo ruolo. Tra pressioni politiche e lotte personali, la pellicola offre un ritratto intimo di una figura iconica. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, C'era una volta il West di Sergio Leone rappresenta uno dei capolavori assoluti del western. Con Claudia Cardinale, Charles Bronson e Henry Fonda, il film racconta una storia di vendetta, avidità e redenzione, ambientata nel selvaggio West, con una colonna sonora indimenticabile firmata da Ennio Morricone. Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, propone la parodia Cinquanta sbavature di nero. Una commedia esilarante che ribalta le dinamiche del famoso film romantico, caricaturizzando le situazioni più iconiche attraverso gag irriverenti e situazioni surreali.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, torna Tutte lo vogliono con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada. Questa commedia degli equivoci ruota attorno a un goffo toelettatore di cani, scambiato per un affascinante gigolò, in una serie di malintesi esilaranti e romantici. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, sul canale 311, Midsommar - Il villaggio dei dannati è un horror innovativo diretto da Ari Aster, celebre per Hereditary. La storia segue Florence Pugh e Jack Reynor nei panni di una coppia che, durante un viaggio in Svezia, si ritrova coinvolta in riti pagani di una comunità isolata.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

French Connection

Pallottole e droga nella Marsiglia degli anni 70 in un action con il premio Oscar Jean Dujardin. Un temerario giudice conduce un'ostinata battaglia contro un padrino della malavita

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dostoevskij

Serie Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo, presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Dal 27 novembre tutti gli episodi subito disponibili in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Interstellar

Oscar agli effetti speciali per il kolossal sci-fi di Christopher Nolan con un cast stellare. Un gruppo di astronauti sfrutta un varco spazio-temporale per trovare nuovi pianeti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Space Jam

La star del basket Michael Jordan nel cult che mescola animazione e live action. Per sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, i Looney Tunes arruolano il campione dei Chicago Bulls.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Pedinato dai sovietici Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Dorian Gray

Colin Firth e Ben Barnes nell'adattamento del romanzo di Oscar Wilde. Londra, XIX secolo: per un sortilegio, un ragazzo rimane giovane mentre il quadro che lo ritrae invecchia...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Grace di Monaco

Nicole Kidman interpreta Grace Kelly in un film con Tim Roth. Sei anni dopo le nozze con Ranieri, la principessa vorrebbe tornare a essere una diva, ma come regnante ha degli obblighi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

C'era una volta il West

Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cinquanta sbavature di nero

Dai produttori di "Ghost Movie" la parodia del film campione di incassi. Una timida studentessa incontra il milionario Christian Black e si lascia guidare nel suo mondo di vizi e stranezze.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tutte lo vogliono

Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada nella commedia degli equivoci di Alessio Maria Federici. Un imbranato shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolo'

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Midsommar - Il villaggio dei dannati

Ari Aster ("Hereditary") dirige Florence Pugh in un insolito horror alla luce del sole. In un villaggio svedese, una coppia di fidanzati viene coinvolta in sanguinari riti pagani.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)