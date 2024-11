Guida TV Sky Cinema e NOW: Sei Fratelli, Venerdi 29 Novembre 2024

Venerdi 29 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, arriva Sei fratelli, un film corale diretto da Simone Godano con Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini. La pellicola racconta la storia di sei fratelli che, alla lettura del testamento del padre morto suicida, si confrontano con segreti di famiglia e dinamiche irrisolte. Tra tensioni e momenti di riflessione, emergerà un percorso di riscoperta e riappacificazione che ridefinirà i loro legami familiari. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, sul canale 302, viene trasmesso Il grande Lebowski, un cult intramontabile dei Fratelli Coen. Jeff Bridges interpreta Drugo, un ex hippie fannullone coinvolto in un caso di rapimento a causa di uno scambio di identità. Affiancato da personaggi memorabili come Walter (interpretato da John Goodman) e Donny (Steve Buscemi), Drugo vive un'avventura surreale in questa commedia irresistibile. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, è il turno di Men in Black 3, che vede Will Smith e Tommy Lee Jones tornare nei panni degli iconici agenti J e K. Questa volta J viaggia nel passato fino al 1969 per salvare K e fermare un piano alieno che minaccia l’umanità. Un mix di azione, umorismo ed effetti speciali rende il film un capitolo imperdibile della saga.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, è in programma Tutti per Uma, una commedia con Pietro Sermonti, Lillo Petrolo e Antonio Catania. L’arrivo di Uma, una misteriosa principessa, rivoluziona la vita della famiglia Ferliga, portando speranza e cambiamenti in una decadente azienda vinicola. Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, va in onda The Losers, un’action ispirata al fumetto della DC Comics. Con un cast stellare che include Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana e Chris Evans, la storia segue un gruppo di agenti speciali che cercano vendetta contro chi li ha traditi, organizzando una missione per smascherare una cospirazione internazionale. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, La casa delle bambole - Ghostland, diretto da Pascal Laugier, promette un’esperienza horror intensa. La trama segue una madre e le sue figlie adolescenti, che si trasferiscono in una casa ereditata, solo per scoprire gli orrori che si nascondono al suo interno.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, La vita di Adele offre un viaggio emozionante nei sentimenti e nella scoperta personale. Il film, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, esplora la relazione intensa e trasformativa tra Adele, una liceale, ed Emma, un’artista dai capelli blu. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, è previsto Come un tuono, un dramma con Ryan Gosling e Bradley Cooper. Le vite di un motociclista criminale e di un giovane poliziotto si intrecciano in un evento drammatico che lascia conseguenze sulle loro famiglie per generazioni, esplorando il peso delle scelte e del destino. Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, La rivincita delle sfigate regala una brillante commedia diretta da Olivia Wilde. Due studentesse modello decidono di ribellarsi al loro stereotipo di “brave ragazze” e vivere una notte indimenticabile, colma di avventure e sorprese.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, torna I Tre Moschettieri - Milady, che prosegue la saga ispirata all’opera di Alexandre Dumas. Questo secondo capitolo è ricco di intrighi e duelli, con Eva Green nei panni della enigmatica Milady de Winter. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, Shoshana, diretto da Michael Winterbottom, racconta una storia d’amore e conflitti nella Tel Aviv degli anni ’30, combinando tensione storica e dramma personale.

