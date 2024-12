Guida TV Sky Cinema e NOW: Chi Segna Vince, Martedi 3 Dicembre 2024

Martedi 3 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Chi segna vince, una commedia sportiva diretta dal brillante Taika Waititi e interpretata da Michael Fassbender. La pellicola racconta la straordinaria storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane, una squadra che si trova a dover affrontare il momento più difficile della sua carriera sportiva dopo una sconfitta storica per 31-0 contro l’Australia. Decisi a riscattare l’onore del loro Paese, i dirigenti della squadra decidono di ingaggiare un allenatore dallo spirito eccentrico ma determinato, interpretato da Fassbender, per trasformare un gruppo di dilettanti in veri professionisti. Tra allenamenti improbabili e momenti di esilarante umanità, il film celebra lo spirito di squadra e la resilienza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Cattive acque, un avvincente biopic di Todd Haynes, prodotto dai creatori di Green Book e con protagonisti Mark Ruffalo e Anne Hathaway. Il film racconta la battaglia di Robert Bilott, un avvocato specializzato nella difesa delle grandi aziende, che decide di ribellarsi al sistema quando un contadino lo convince a investigare sugli strani decessi di animali nelle vicinanze di un lago. Le sue indagini lo portano a scoprire che una potente multinazionale chimica è responsabile dell’inquinamento delle acque, mettendo in pericolo la salute di intere comunità. La vicenda diventa una lotta personale per Bilott, costretto a sacrificare carriera e tranquillità familiare per cercare giustizia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, A Christmas Number One, una commedia natalizia targata Sky Original con Freida Pinto e Iwan Rheon. La storia segue una manager musicale determinata a rilanciare la carriera di una boy band in declino. Durante la ricerca di un brano in grado di scalare le classifiche natalizie, si imbatte in una canzone straordinaria scritta da un musicista metal che vive nel ricordo della sorella scomparsa. Tra contrasti artistici e l’atmosfera magica delle festività, il film racconta il potere della musica di unire le persone.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Boy Girl - Questione di... sesso, una commedia brillante che gioca con lo scambio di identità. Woody, un giovane atleta superficiale e arrogante, e Nell, una studentessa diligente e riservata, si trovano vittime di un incantesimo che li costringe a vivere nei corpi l’uno dell’altra. Tra situazioni imbarazzanti e momenti esilaranti, i due imparano a vedere la vita da una prospettiva completamente diversa, scoprendo così le qualità e le difficoltà che rendono ciascuno unico. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Mio padre è un sicario, un thriller mozzafiato che mescola tensione e dinamiche familiari. Ashley, una madre single, si ritrova coinvolta in un’operazione criminale che la mette in grave pericolo. Quando la situazione diventa insostenibile, si rivolge al padre Matt, un uomo dal passato oscuro che vive in esilio volontario nelle Isole Cayman. Il film esplora il complesso rapporto padre-figlia e le difficili scelte che ciascuno deve affrontare per proteggere chi ama. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Hates - House at the End of the Street, un thriller con Jennifer Lawrence ed Elisabeth Shue che tiene col fiato sospeso. Trasferitasi in una nuova città con la madre, una giovane ragazza è attratta da una casa misteriosa che è stata teatro di un massacro anni prima. La sua curiosità la spinge a indagare, ma la scoperta di terribili segreti metterà in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella di chi le è vicino.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Vizi di famiglia, una commedia sofisticata diretta da Rob Reiner con Jennifer Aniston, Kevin Costner e Shirley MacLaine. Una giovane giornalista scopre che la sua famiglia potrebbe aver ispirato il celebre film Il laureato. Decisa a scoprire la verità, si ritrova immersa in un turbine di situazioni divertenti e imbarazzanti che la portano a mettere in discussione le sue origini e i rapporti familiari. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, La teoria del tutto, un biopic emozionante che racconta la straordinaria vita dello scienziato Stephen Hawking. Interpretato da Eddie Redmayne, premiato con l’Oscar, il film segue la lotta di Hawking contro una malattia degenerativa che non gli ha impedito di diventare uno dei più grandi fisici teorici del nostro tempo. Al centro della narrazione c’è anche la sua storia d’amore con Jane, la donna che gli è rimasta accanto nei momenti più difficili. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Viva l’Italia, una commedia graffiante che mescola satira politica e dramma familiare. Michele Placido interpreta un senatore che, colpito da una forma di demenza, perde ogni filtro e inizia a dire la verità su tutto, mettendo in imbarazzo colleghi e familiari. Tra momenti esilaranti e riflessioni amare, il film esplora il tema dell’onestà in un mondo dominato dalla falsità.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Piedone - Uno sbirro a Napoli, una serie poliziesca in 4 appuntamenti che rinnova lo spirito del celebre personaggio reso immortale da Bud Spencer. Ambientata tra le pittoresche vie di Napoli, la storia segue il commissario interpretato da Salvatore Esposito mentre affronta casi intricati e criminali senza scrupoli, mantenendo sempre un cuore grande e uno stile unico. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Volver - Tornare, un capolavoro di Pedro Almodóvar con Penelope Cruz. Tra dramma e ironia, il film racconta la storia di una famiglia di sole donne che si ritrova a fare i conti con un passato tormentato, tra omicidi, segreti e un’apparizione inaspettata che porta alla luce una solidarietà inaspettata e potente.

