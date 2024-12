Guida TV Sky Cinema e NOW: La vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie, Sabato 7 Dicembre 2024

Sabato 7 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 1 offre una trama intrigante e ricca di azione. Vincenzo Palmieri, un agente sotto copertura dell'Interpol, torna a Napoli per affrontare un capitolo del suo passato che pensava di aver chiuso. Durante la sua permanenza nella città partenopea, si ritrova a lavorare al fianco del vicequestore Ruotolo, un vecchio amico che lo conosce fin dai suoi primi giorni in polizia. Il caso su cui i due si concentrano riguarda un cadavere ritrovato al porto, ma le cose si complicano quando un misterioso filo conduttore sembra collegare il caso ad eventi passati della vita di Palmieri. Ad aiutarli c’è la commissaria Sonia Ascarelli, una donna dal carattere forte e pragmatico, ma dal punto di vista operativo e personale molto diversa da Palmieri. Insieme dovranno fare luce su una serie di omicidi e intrighi che potrebbero mettere in pericolo la loro stessa vita. La tensione cresce in ogni episodio, mantenendo alta l’aspettativa per i colpi di scena che si susseguono. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Il cattivo poeta si concentra sul periodo oscuro della vita di Gabriele D’Annunzio, uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, interpretato da Sergio Castellitto. Ambientato nel 1936, quando D’Annunzio vive in esilio al Vittoriale, il film esplora il suo conflitto con il fascismo e con il regime di Mussolini. La trama ruota attorno a Giovanni Comini, un giovane e ambizioso federale incaricato dal regime di spiare il poeta. Comini è inizialmente attratto dalla figura di D’Annunzio, ma nel corso del tempo si rende conto che l’uomo che deve osservare non è solo un artista decadente, ma anche un simbolo di una cultura in perenne contrasto con la politica fascista. La tensione tra il fascino che il poeta esercita su Comini e il suo ruolo di spia per il regime esplode in un conflitto che diventa tanto personale quanto politico. Il film, che si muove tra il dramma storico e la psicologia del personaggio, offre un’intensa riflessione sul potere, sull’arte e sulla resistenza.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, La vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie è un’avventura natalizia che porta il pubblico in un mondo magico e straordinario. Durante la notte di Natale, Babbo Natale si ritrova trasportato in un universo parallelo, il Paese delle Meraviglie, dove incontra una serie di personaggi stravaganti e magici. Insieme al Bianconiglio, allo Stregatto e al Cappellaio Matto, Babbo Natale intraprende un’avventura senza precedenti per cercare di salvare il Natale. Ma un pericolo imprevisto minaccia la magia del Natale, e solo con l’aiuto dei suoi amici potrà riuscire a completare la sua missione. Questa fiaba natalizia è un mix di fantasia e humor, con un messaggio che celebra la bellezza della collaborazione, della gentilezza e dello spirito del Natale. I bambini e le famiglie troveranno in questo film un perfetto modo per entrare nello spirito festivo. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Ritorno al Futuro - Parte II è il secondo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis che vede protagonisti Michael J. Fox nel ruolo di Marty McFly e Christopher Lloyd nei panni del brillante ma eccentrico scienziato Doc Brown. Dopo aver viaggiato nel passato nel primo film, Marty e Doc intraprendono una nuova avventura nel 2015, dove Marty compra un almanacco sportivo che, se usato nel futuro, potrebbe renderlo ricco. Ma le cose vanno storte, e una serie di eventi inaspettati innesca un loop temporale che cambia il corso della storia. Marty e Doc devono fare di tutto per rimettere le cose a posto, viaggiando tra il passato e il futuro per evitare un disastro. Le scenografie futuristiche, le invenzioni stravaganti e le situazioni assurde fanno di questo film una delle opere più amate della storia del cinema. Ogni colpo di scena porta nuove sfide e scoperte, mentre la trama esplora le conseguenze delle azioni sul tempo e sul destino.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Armageddon - Giudizio finale è un classico del cinema d’azione che ha conquistato il pubblico con la sua trama catastrofica. Quando un gigantesco asteroide minaccia di distruggere la Terra, un gruppo di trivellatori guidato da Harry Stamper (Bruce Willis) viene inviato nello spazio per distruggere l'asteroide prima che arrivi al nostro pianeta. Tra tensioni e pericoli, i membri della squadra affrontano un viaggio incredibile tra i detriti spaziali, mentre la Terra spera nel loro successo. Con il cuore e il coraggio dei suoi protagonisti, il film esplora temi di sacrificio, amore e le relazioni tra genitori e figli. La chimica tra i membri della squadra e i momenti di intensa suspense fanno di "Armageddon" un film che unisce l'azione a un messaggio emotivo, perfetto per il pubblico che ama le storie eroiche. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Ore 10: Calma piatta è un thriller psicologico che gioca sulla tensione claustrofobica e sull'incertezza. Ambientato in mare aperto, il film racconta la storia di una coppia che, mentre si trova in una barca, accoglie a bordo un naufrago, un uomo misterioso che sembra provenire da un naufragio. Quando però iniziano a sospettare che non tutto sia come sembra, la situazione si trasforma in un gioco di inganni, paure e paranoia. Le dinamiche psicologiche tra i protagonisti, interpretati da Sam Neill, Nicole Kidman e Billy Zane, aumentano la tensione, rendendo ogni scena più inquietante. La sceneggiatura intelligente e la regia di Phillip Noyce creano un'atmosfera di costante suspense, mantenendo lo spettatore sulle spine fino all’ultimo minuto.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Past Lives è un dramma romantico che esplora le complesse dinamiche tra amore e destino. La trama segue due amici d’infanzia, Nora e Hae Sung, che si separano quando la famiglia di lei emigra dalla Corea del Sud. Vent’anni dopo, i due si rincontrano a New York e si trovano a confrontarsi con le scelte che hanno fatto nel corso della loro vita. La storia si sviluppa su un piano emotivo profondo, esplorando il senso di perdita, il desiderio e la domanda: cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente? Con due nomination agli Oscar, "Past Lives" è un film che lascia un’impronta emotiva duratura, portando lo spettatore a riflettere sull’amore e sul destino. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Conspiracy - Soluzione finale è un dramma storico che ricostruisce la famigerata Conferenza di Wannsee del 1942, dove i leader nazisti pianificarono lo sterminio degli ebrei. Kenneth Branagh e Stanley Tucci interpretano due figure chiave di questo incontro segreto. Il film svela le conversazioni e i calcoli di uomini che, dietro una facciata di civilizzazione, pianificano uno degli atti più orribili della storia. “Conspiracy” esplora l’impatto devastante di quella riunione, mostrando la crudeltà e la banalità del male che ha segnato il secolo scorso. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Pare parecchio Parigi è una commedia leggera e affettuosa che racconta la storia di tre fratelli che si recano a Parigi per esaudire l'ultimo desiderio del padre malato. Il viaggio, intrapreso per motivi sentimentali, si trasforma in una serie di avventure assurde e situazioni comiche, che metteranno alla prova la loro relazione. Tra contraddizioni familiari, miglioramenti personali e un tocco di magia parigina, il film esplora temi universali come l'amore familiare e le difficoltà che si incontrano lungo la vita. Con battute brillanti e scenari romantici, “Pare parecchio Parigi” offre un’ottima occasione per ridere e riflettere su ciò che conta davvero nella vita.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Assassinio sull’Orient Express, Kenneth Branagh riporta sul grande schermo il celebre romanzo di Agatha Christie, dirigendo e interpretando l’iconico detective Hercule Poirot. Durante un viaggio sul leggendario treno Orient Express, un passeggero viene trovato assassinato. In un’atmosfera claustrofobica e sospesa nel tempo, Poirot deve risolvere il mistero interrogando un gruppo di passeggeri, tutti sospettati e ognuno con segreti da nascondere. Il cast stellare, che include Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp, dona profondità a una storia ricca di tensione e colpi di scena. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Per un pugno di dollari, primo capitolo della celebre trilogia del dollaro diretta da Sergio Leone. Clint Eastwood, nel ruolo che lo ha consacrato come icona del western, interpreta un misterioso pistolero che arriva in un piccolo villaggio conteso da due famiglie rivali di contrabbandieri. Con astuzia e abilità, manipola entrambe le fazioni per i propri scopi, in un intreccio che mescola azione, suspense e lo stile unico di Leone.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 1

Vincenzo Palmieri, agente sotto copertura dell’Interpol a Stoccarda, torna in servizio a Napoli per chiudere con i fantasmi del passato. Il vicequestore Ruotolo, che lo conosce dal suo primo giorno in Polizia, gli affianca la commissaria Sonia Ascarelli. I due, molto diversi fra loro, devono risolvere il primo caso insieme: un cadavere ritrovato al porto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il cattivo poeta

Sergio Castellitto è Gabriele D’Annunzio nel film di Gianluca Jodice. Brescia, 1936. Un giovane federale è incaricato dal regime fascista di spiare il grande poeta, in esilio nel Vittoriale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie

Nella notte di Natale, Babbo Natale finisce nel magico Paese delle Meraviglie. Con il supporto del Bianconiglio, dello Stregatto, del Cappellaio Matto e delle sue inseparabili renne, intraprende una serie di avventure incredibili per portare a termine la consegna dei regali e proteggere il Natale da un pericolo inatteso.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno al Futuro - Parte II

Secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Armageddon - Giudizio finale

Bruce Willis e Ben Affleck nel celebre disaster movie diretto da Michael Bay. Una squadra speciale prova a distruggere un gigantesco asteroide in rotta di collisione con la Terra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ore 10: Calma piatta

Pur ambientato in mare aperto, thriller claustrofobico ispirato al romanzo "Punto morto" di C. Williams. Coppia in barca accoglie presunto naufrago. Di P. Noyce. Con S. Neill, N. Kidman e B. Zane.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Past Lives

Due nomination agli Oscar per un raffinato film sentimentale. Due amici d’infanzia si separano quando la famiglia di lei emigra dalla Corea del Sud. Dopo 2 decenni si ritrovano a New York.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Conspiracy - Soluzione finale

Kenneth Branagh e Stanley Tucci in un film premiato con 2 Emmy e 1 Golden Globe. 1942: i leader nazisti si riuniscono nei pressi di Berlino per pianificare lo sterminio degli ebrei.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Pare parecchio Parigi

Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l'ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)ù

Assassinio sull'Orient Express

Kenneth Branagh dirige un super cast con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Per un pugno di dollari

Sergio Leone dirige Clint Eastwood nel primo capitolo restaurato della trilogia del dollaro. Un pistolero risolve la lotta tra due famiglie di contrabbandieri.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)