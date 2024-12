Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Lunedi 9 Dicembre 2024

Domenica 8 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e Sky Cinema Suspense HD alle 21:45 sul canale 306, Piedone - Uno sbirro a Napoli - Ep. 2 Scuorno si concentra su un caso inquietante che vede Vincenzo Palmieri e Sonia Ascarelli alle prese con la morte di una giovane di 17 anni, apparentemente legata a un caso di revenge porn. L’indagine si complica ulteriormente quando i due poliziotti si trovano a fronteggiare uno dei politici più influenti della città, sollevando sospetti e resistenze che rendono il caso sempre più intricato. Parallelamente, Palmieri porta avanti un’indagine segreta su Eduardo Iodice, un pericoloso latitante che tutti credono morto, mettendo a rischio non solo la sua carriera ma anche la sua sicurezza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Philomena racconta una storia intensa e commovente diretta da Stephen Frears, con una magistrale interpretazione di Judi Dench. Ambientato tra l’Irlanda e gli Stati Uniti, il film segue la vicenda di Philomena Lee, una donna che, negli anni '50, fu costretta a separarsi dal figlio avuto fuori dal matrimonio in un rigido convento irlandese. Cinquant’anni dopo, Philomena decide di intraprendere un viaggio emozionante e doloroso per ritrovare suo figlio, assistita da un giornalista cinico ma determinato a raccontare la sua storia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Gremlins, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg, è un capolavoro del cinema fantastico. La trama segue le avventure di Billy, un giovane che riceve in dono un Mogwai, un adorabile animaletto con regole ben precise: mai esporlo alla luce intensa, mai bagnarlo e mai dargli da mangiare dopo mezzanotte. Quando queste regole vengono infrante, l'adorabile Mogwai si moltiplica, dando vita a creature mostruose e caotiche che scatenano il panico in una tranquilla cittadina americana.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Lassie torna a casa è una nuova versione del classico tratto dal romanzo di Eric Knight. Lassie, un collie coraggioso e leale, è separato dal suo giovane padrone Florian e finisce in una famiglia che lo maltratta. Determinato a tornare dal ragazzo, Lassie intraprende un viaggio pieno di pericoli e avventure, incontrando nuovi amici e superando ostacoli lungo la strada. Il film esplora i temi dell’amore, della fedeltà e del legame indissolubile tra un cane e il suo padrone. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Minority Report, diretto da Steven Spielberg, è un thriller futuristico ambientato nel 2054, dove un sistema avanzato di preveggenza consente alla polizia di arrestare i criminali prima che commettano i loro delitti. John Anderton, interpretato da Tom Cruise, è il capo dell’unità Pre-Crime, ma tutto cambia quando è accusato di un futuro omicidio. In una corsa contro il tempo, Anderton deve dimostrare la propria innocenza e svelare i segreti di un sistema apparentemente infallibile. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Non succede, ma se succede… vede Charlize Theron e Seth Rogen in una commedia romantica irriverente. Charlotte Field è una donna brillante e ambiziosa, in corsa per la presidenza degli Stati Uniti. Fred Flarsky, un giornalista disoccupato, è l’ex babysitter di Charlotte e, nonostante le loro vite divergenti, tra loro nasce una storia d’amore improbabile e divertente, con momenti che sfidano le convenzioni sociali e politiche.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio racconta l’assedio terroristico del 2008 che colpì il Taj Mahal Hotel a Mumbai. Il film segue la disperata lotta per la sopravvivenza degli ospiti e del personale dell'hotel, mostrando atti di coraggio e solidarietà di fronte a una tragedia devastante. Con interpretazioni intense di Armie Hammer e Dev Patel, il film è un tributo alla resilienza umana. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Insopettabili sospetti è una commedia brillante con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Quando tre pensionati scoprono che il loro fondo pensione è stato cancellato, decidono di rapinare la banca responsabile. Tra piani rocamboleschi e gag esilaranti, il film offre un mix perfetto di umorismo e critica sociale.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Ma chi ti conosce? è una commedia romantica che esplora un amore intricato e sorprendente tra Silvia, una violinista in cerca di successo, e Alessio, un piastrellista pragmatico. Il loro incontro rivela un legame che sembra attraversare i secoli, in una storia che mescola magia e ironia. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, L’attimo fuggente è un capolavoro senza tempo, con Robin Williams nel ruolo di un insegnante di letteratura che ispira i suoi studenti a pensare in modo indipendente e a seguire i propri sogni. Ambientato in un collegio conservatore, il film esplora il potere della poesia, dell’individualismo e della ribellione alle regole imposte.

