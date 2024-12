Guida TV Sky Cinema e NOW: Era Mio Figlio, Sabato 14 Dicembre 2024

Sabato 14 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), va in onda Piedone - Uno sbirro a Napoli - Ep. 2 Scuorno, che prosegue con una trama ricca di tensione. Vincenzo e Sonia indagano sulla tragica morte di una diciassettenne, vittima di un presunto caso di revenge porn, affrontando al contempo l’opposizione di un potente politico locale. Intanto, Palmieri segue in segreto un’indagine parallela sul latitante Eduardo Iodice, ufficialmente dato per morto. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), è in programmazione Era mio figlio, un dramma intenso diretto da Todd Robinson. La pellicola racconta la storia vera di William Pitsenbarger, un eroe dell'Air Force durante la guerra del Vietnam, che sacrificò la vita per salvare oltre 60 soldati. Decenni dopo, i suoi genitori si battono per il riconoscimento postumo della Medal of Honor, simbolo del suo straordinario coraggio. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303), il film animato Le 5 leggende porta sullo schermo un'avventura magica. Babbo Natale guida un gruppo di eroi leggendari contro l'Uomo Nero, deciso a trasformare i sogni dei bambini in incubi. Una storia emozionante firmata DreamWorks.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304), il toccante Mia e il leone bianco racconta il legame unico tra una giovane e un cucciolo di leone in Sudafrica. Una storia di amicizia e amore per la natura che cambierà la vita della protagonista. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305), va in onda I mercenari, un cult del cinema d'azione con Sylvester Stallone. Una squadra di mercenari affronta una missione pericolosa, tra esplosioni, tradimenti e scontri adrenalinici. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306), The Game - Nessuna regola, un thriller psicologico di David Fincher con Michael Douglas e Sean Penn, narra di un gioco di ruolo che sfugge al controllo, trasformando la vita del protagonista in un incubo reale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307), Pane e burlesque offre una commedia brillante e al femminile con Laura Chiatti e Sabrina Impacciatore. L’arrivo di una troupe di burlesque sconvolge la quiete di un piccolo paese del Sud Italia, portando con sé sorprese e cambiamenti inaspettati. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308), va in onda Il socio, tratto dal romanzo di John Grisham. Tom Cruise è un giovane avvocato che si addentra in un prestigioso studio legale, scoprendo però inquietanti segreti che minacciano la sua vita. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), la commedia Ma che colpa abbiamo noi, diretta e interpretata da Carlo Verdone, segue un gruppo di pazienti che, dopo la morte della loro psicanalista, decide di continuare la terapia in modo autogestito, tra comicità e riflessioni.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310), viene trasmesso Assassinio a Venezia, con Kenneth Branagh nel ruolo dell’investigatore Hercule Poirot. Un nuovo caso prende forma durante una seduta spiritica, trasformandosi in un intricato mistero. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), Comedians di Gabriele Salvatores racconta le vicende di sei aspiranti comici che si giocano tutto in una serata decisiva, con un cast che include Ale & Franz e Christian De Sica.

