Guida TV Sky Cinema e NOW: Spider-Man: No Way Home, Martedi 17 Dicembre 2024

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Spider-Man: No Way Home, un cinecomic da record diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. Dopo che l’identità segreta di Peter Parker viene svelata al mondo, l’Uomo Ragno decide di rivolgersi al Doctor Strange per ristabilire il segreto. Tuttavia, l’incantesimo di Strange ha conseguenze inattese, aprendo le porte del multiverso e portando nemici di altre dimensioni a invadere il suo mondo. Tra azione mozzafiato, emozioni e sorprese, il film esplora le sfide dell’eroismo e le responsabilità che ne derivano, offrendo momenti indimenticabili per i fan della saga. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Confidenza, un intenso dramma diretto da Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini. La storia segue le vicende di un rispettato professore di liceo, la cui vita tranquilla viene sconvolta da un segreto inconfessabile che emerge dal passato. Tra dilemmi morali, relazioni intrecciate e la ricerca della verità, il film esplora le fragilità umane e le conseguenze delle scelte che modellano il nostro destino. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, La Befana vien di notte II - Le origini, un prequel fantastico con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti. Ambientato in un villaggio del XVIII secolo, il film racconta la storia di Paola, una giovane orfana che sogna un futuro diverso ma si trova a dover fronteggiare un avido barone deciso a sfruttare il suo villaggio. L’incontro con Dolores, una misteriosa strega gentile, cambierà la sua vita per sempre. Tra incantesimi, avventure e un messaggio di speranza, il film cattura lo spirito magico delle festività.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Barbie, il primo live-action dedicato alla celebre bambola Mattel, diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Nella sfavillante Barbieland, Barbie vive un’esistenza perfetta finché non viene colpita da pensieri umani che la portano a dubitare di sé stessa. Decisa a risolvere il mistero, lascia il suo mondo perfetto per intraprendere un viaggio nel nostro, dove scoprirà l’importanza dell’individualità e del cambiamento, in una storia ricca di colore, emozione e riflessioni sul ruolo della donna nella società. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Peppermint - L'angelo della vendetta, un revenge movie con Jennifer Garner nei panni di Riley North, una madre distrutta dalla perdita della sua famiglia in un attacco brutale orchestrato da una gang criminale. Quando il sistema giudiziario fallisce, Riley decide di farsi giustizia da sola, trasformandosi in un’implacabile giustiziera. Tra azione adrenalinica e momenti di pura tensione, il film esplora il coraggio e la determinazione di una donna pronta a tutto per vendicare i suoi cari. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Hollywood Homicide, un action-thriller con Harrison Ford e Josh Hartnett. I due interpretano investigatori della squadra omicidi di Los Angeles incaricati di risolvere un caso complesso legato all’industria musicale. Mentre le indagini li portano a svelare un intricato complotto che coinvolge un potente produttore, i due detective affrontano i loro personali conflitti, dando vita a un mix di tensione, ironia e ritmo serrato.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Gioco d'amore, un dramma sportivo diretto da Sam Raimi con Kevin Costner e Kelly Preston. La pellicola segue la storia di Billy Chapel, un leggendario giocatore di baseball alle prese con la sua ultima partita. Durante la gara, Billy ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita sentimentale, cercando di trovare un senso alla sua esistenza e alle scelte fatte lungo il cammino. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Flight, un dramma intenso diretto da Robert Zemeckis con Denzel Washington in un’interpretazione magistrale. Whip Whitaker, un pilota di linea con problemi di alcolismo, riesce a compiere un atterraggio d’emergenza che salva molte vite, ma l’indagine successiva rivela i suoi segreti più oscuri. Tra lotte interiori e ricerca di redenzione, il film offre una riflessione potente sulle seconde possibilità e sulla natura umana. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Succede anche nelle migliori famiglie, una spassosa commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Dopo la morte del padre, tre fratelli scoprono che la madre intende risposarsi, scatenando una serie di equivoci e situazioni divertenti. Nel tentativo di impedire il matrimonio, segreti di famiglia vengono a galla, portando i protagonisti a confrontarsi con le loro differenze e a riscoprire il valore della solidarietà.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 3 - Oltre il confine, un nuovo capitolo della serie poliziesca che rende omaggio al personaggio iconico interpretato da Bud Spencer. In questo episodio, il commissario Vincenzo e la sua collega Sonia seguono le tracce di una pericolosa droga che li conduce fino ad Amburgo. Tra pericoli, colpi di scena e scoperte inattese, il legame tra i due poliziotti si intensifica, ma una tragedia imprevista cambia le carte in tavola. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Pulp Fiction, il capolavoro di Quentin Tarantino che ha segnato un’epoca. Con un cast stellare composto da John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis e Samuel L. Jackson, il film intreccia storie di crimine, amore e redenzione in uno stile narrativo unico e rivoluzionario. Ogni scena è un concentrato di dialoghi indimenticabili, musica iconica e personaggi fuori dagli schemi che hanno ridefinito il genere del noir.

