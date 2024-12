Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Sabato 21 Dicembre 2024

Sabato 21 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 3 - Oltre il confine, un episodio avvincente della serie che rinnova il mito del celebre personaggio interpretato da Salvatore Esposito. A Napoli, una nuova droga pericolosa miete sempre più vittime. Il commissario Vincenzo e l’ispettore Sonia scoprono che la sostanza proviene da Amburgo e decidono di volare in Germania per scoprire chi si cela dietro il traffico. Tra colpi di scena e un’intesa sempre più forte tra i due protagonisti, le indagini porteranno a una rivelazione sconvolgente e a una perdita inaspettata che cambierà le loro vite per sempre. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Il filo nascosto, una pellicola elegante diretta da Paul Thomas Anderson con un magistrale Daniel Day-Lewis. Ambientato nella Londra degli anni ’50, il film segue la vita di Reynolds Woodcock, uno stilista di fama internazionale che vive secondo rigide regole dettate dalla sua arte. La sua esistenza ordinata viene sconvolta dall’arrivo di Alma, una giovane donna dalla bellezza semplice e dalla forte personalità, che diventa prima la sua musa e poi il suo tormento. In un crescendo di tensioni, passioni e manipolazioni, il film esplora le dinamiche complesse di una relazione dove amore e ossessione si fondono in un intreccio indissolubile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Una poltrona per due, un classico senza tempo diretto da John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. La storia ruota attorno a una scommessa crudele tra due anziani finanzieri che decidono di scambiare le vite di Louis, un giovane dirigente arrogante, e Billy Ray, un senzatetto scaltro. Il caos che ne deriva è esilarante, con i due protagonisti che finiscono per allearsi per vendicarsi dei loro manipolatori. Con dialoghi brillanti e un ritmo travolgente, il film rimane una delle commedie natalizie più amate di sempre.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo della saga che ha incantato generazioni. Harry, un ragazzino cresciuto dagli zii che lo trattano con disprezzo, scopre il giorno del suo undicesimo compleanno di essere un mago e di essere stato ammesso alla prestigiosa scuola di magia di Hogwarts. Qui stringe amicizia con Ron e Hermione, scopre il mondo magico e affronta i primi pericoli, tra cui il confronto con Voldemort, il mago oscuro che ha segnato tragicamente la sua infanzia. Un’avventura indimenticabile che segna l’inizio di una straordinaria epopea. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Jack Reacher - Punto di non ritorno, un thriller d’azione con Tom Cruise nei panni del carismatico investigatore creato da Lee Child. Reacher torna alla sua vecchia unità militare per incontrare il maggiore Turner, solo per scoprire che la donna è stata arrestata con accuse infondate. Deciso a scoprire la verità, si imbarca in una missione per smascherare una cospirazione ad alto livello. Tra inseguimenti mozzafiato e combattimenti intensi, il film offre adrenalina pura e un viaggio nei lati oscuri del potere. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, To Catch A Killer - L’uomo che odiava tutti, un thriller psicologico con Shailene Woodley. Eleanor, una giovane poliziotta segnata da un passato difficile, viene reclutata dall’FBI per catturare un assassino seriale che semina terrore in città. Con la mente acuta e una determinazione incrollabile, la protagonista si immerge in una caccia senza tregua che la porterà a confrontarsi non solo con il killer, ma anche con i propri demoni interiori.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Quel mostro di suocera, una commedia romantica con Jennifer Lopez e Jane Fonda. Charlie, una ragazza che finalmente ha trovato l’uomo dei suoi sogni, si ritrova a combattere con Viola, la sua futura suocera che farà di tutto per sabotare il matrimonio. Tra battibecchi, situazioni esilaranti e momenti di riflessione, il film esplora con leggerezza e ironia il tema dei rapporti familiari complicati. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Lettere da Iwo Jima, un capolavoro firmato Clint Eastwood che racconta la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista giapponese. Attraverso le lettere scritte dai soldati al fronte, emerge un racconto umano e toccante, fatto di coraggio, paura e sacrificio. Tra i protagonisti, il generale Kuribayashi, interpretato da Ken Watanabe, che guida i suoi uomini in una resistenza disperata contro un nemico schiacciante. Un’opera intensa che invita alla riflessione sulla guerra e sulla comune umanità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Come può uno scoglio, una commedia brillante con Pio e Amedeo. La vita tranquilla di Pio, un avvocato timido e riservato, viene sconvolta dall’arrivo di Amedeo, un vecchio amico dall’indole esuberante. Insieme si trovano coinvolti in una serie di situazioni assurde e divertenti che metteranno alla prova il loro legame di amicizia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, La Stanza degli Omicidi, una commedia noir con Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Nella frenetica New York, una gallerista in crisi finanziaria si unisce a due criminali per creare uno schema di riciclaggio attraverso opere d’arte. Ma ciò che sembra un piano geniale si complica rapidamente, dando vita a una storia piena di colpi di scena e ironia. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Dall’alto di una fredda torre, una pellicola emozionante con Edoardo Pesce e Vanessa Scalera. Una famiglia si trova ad affrontare una decisione straziante quando entrambi i genitori scoprono di essere gravemente malati e solo uno può ricevere un trattamento salvavita. Tra dolore, amore e speranza, il film esplora i legami indissolubili che tengono unite le persone anche nei momenti più difficili.

Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 3 - Oltre il confine

A Napoli aumentano le vittime di una nuova droga pericolosa. Vincenzo e Sonia scoprono da dove proviene: Amburgo. I due poliziotti prendono il primo volo per scoprire chi si nasconde dietro questo traffico. Durante le indagini in Germania Vincenzo e Sonia si scoprono complici, ma una morte inaspettata cambia tutto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il filo nascosto

Oscar ai costumi per la pellicola di Paul Thomas Anderson con un formidabile Daniel Day-Lewis. Londra, anni 50: la vita di un rinomato stilista viene turbata dall'infatuazione per una donna

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una poltrona per due

John Landis dirige Eddie Murphy e Dan Aykroyd nella piu' classica delle commedie natalizie. Per una scommessa, due perfidi finanzieri sostituiscono un loro dirigente con un senzatetto

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e la pietra filosofale

Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti

Intenso thriller con Shailene Woodley. Un'agente di polizia dal passato problematico viene reclutata dall'FBI per rintracciare un assassino che terrorizza la città.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quel mostro di suocera

Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l'uomo ideale, ma l'invadente futura suocera farà di tutto per renderle la vita un inferno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lettere da Iwo Jima

Un Oscar e un Golden Globe alla pellicola di Clint Eastwood che, dopo "Flags of Our Fathers", torna ad affrontare la battaglia di Iwo Jima ma questa volta dal punto di vista giapponese.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come può uno scoglio

Torna la comicità dirompente di Pio e Amedeo ancora diretti da Gennaro Nunziante. La vita di Pio, avvocato dal carattere remissivo, viene stravolta dall'incontro con il vulcanico Amedeo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La Stanza degli Omicidi

Uma Thurman e Samuel L. Jackson tornano a collaborare in questa commedia noir. Nella caotica New York, una gallerista d'arte in difficoltà, si allea con due criminali per riciclare denaro sporco attraverso un geniale schema basato su opere d'arte. Ma ciò che sembra un piano perfetto, ben presto si complica.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dall'alto di una fredda torre

Edoardo Pesce e Vanessa Scalera in una toccante pellicola. La normalita' di una famiglia viene spezzata quando si scopre che entrambi i genitori sono malati e solo uno puo' essere salvato

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)