Guida TV Sky Cinema e NOW: The Holdovers - Lezioni di vita, Domenica 22 Dicembre 2024

Domenica 22 Dicembre

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Collection HD alle 21:45 sul canale 303, The Holdovers - Lezioni di vita, uno straordinario dramedy di formazione diretto da Alexander Payne, vincitore di un Oscar e due Golden Globe. La trama ruota attorno a un professore rigido e inflessibile, uno studente problematico e ribelle, e una cuoca dal cuore grande, costretti a passare insieme le feste di Natale in un collegio deserto. Quella che sembra una convivenza forzata si trasforma in un viaggio di scoperta e crescita reciproca, con momenti di profonda umanità e ironia che costruiscono un legame tanto inaspettato quanto speciale. Il film esplora temi come il perdono, l'amicizia e la possibilità di redenzione in un contesto pieno di contrasti emotivi. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Margin Call, un thriller avvincente ambientato nel mondo spietato di Wall Street, con un cast stellare composto da Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons. La vicenda si svolge nelle 24 ore cruciali che precedono il crollo finanziario di una banca d’investimento. Un giovane analista scopre un errore fatale nei conti dell’azienda, scatenando una corsa contro il tempo per salvare la società dal disastro. Il film analizza le dinamiche del potere, l’avidità e le scelte morali che i personaggi sono costretti a compiere in una situazione di estrema pressione.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e la camera dei segreti, il secondo capitolo della celebre saga del giovane mago nato dalla penna di J.K. Rowling. Dopo aver fatto ritorno a Hogwarts, Harry si trova a fronteggiare una serie di inquietanti eventi che coinvolgono i suoi compagni di scuola. Pietrificazioni inspiegabili e un antico avvertimento scritto con il sangue sui muri conducono Harry, Ron e Hermione alla scoperta della leggendaria Camera dei Segreti. Tra creature mitologiche e misteri sepolti nel tempo, il film cattura lo spettatore con una miscela perfetta di magia, avventura e suspense. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Jack Reacher - Punto di non ritorno, un action movie con Tom Cruise nei panni del carismatico investigatore solitario nato dalla penna di Lee Child. In questa avventura, Reacher torna alla sua vecchia unità militare per scoprire che una sua ex collega è stata accusata ingiustamente di tradimento. Mentre indaga per scagionarla, viene a conoscenza di una cospirazione che coinvolge le alte sfere dell’esercito e di un segreto personale che cambierà per sempre la sua vita. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Limitless, un thriller avvincente con Bradley Cooper e Robert De Niro. Eddie Morra, uno scrittore in crisi, trova una soluzione ai suoi problemi grazie a una pillola sperimentale che gli permette di sfruttare il pieno potenziale del suo cervello. La sua vita cambia radicalmente: diventa incredibilmente ricco e potente, ma gli effetti collaterali del farmaco e le persone interessate al suo segreto lo trascinano in un vortice di pericolo e paranoia.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Which Brings Me to You, una commedia romantica con Lucy Hale e Nat Wolff. Jane e Will si incontrano casualmente al matrimonio di un amico, dove un’improvvisa attrazione li travolge. Tuttavia, il loro rapporto prende una piega imprevedibile quando decidono di conoscersi raccontandosi senza filtri le loro esperienze passate, tra storie d’amore fallite e sogni infranti. Il film esplora la vulnerabilità e il coraggio necessari per aprirsi a un’altra persona. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Veloce come il vento, un’emozionante pellicola diretta da Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Dopo la morte del padre, Giulia, una giovane pilota di talento, deve affrontare le difficoltà economiche e il dolore della perdita. L’arrivo del fratello Loris, un ex pilota caduto nel baratro della tossicodipendenza, porterà nuovi problemi ma anche la speranza di ricostruire un rapporto fraterno mentre si preparano a una corsa decisiva. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Un matrimonio da favola, una commedia corale di Carlo Vanzina con Adriano Giannini e Ricky Memphis. Un gruppo di amici del liceo si riunisce dopo vent’anni per celebrare il matrimonio di uno di loro, ma l’incontro riporta a galla vecchi ricordi, segreti e desideri mai realizzati. Tra equivoci e situazioni esilaranti, il film dipinge un quadro affettuoso e ironico delle relazioni umane.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 3 - Oltre il confine. La lotta contro una nuova e pericolosa droga conduce Vincenzo e Sonia fino ad Amburgo, dove scopriranno un’organizzazione criminale internazionale. Durante le indagini, il loro rapporto si approfondisce, ma un tragico evento cambierà radicalmente il corso delle loro vite e delle operazioni. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Il filo nascosto, un capolavoro di Paul Thomas Anderson ambientato nella Londra degli anni ‘50. Daniel Day-Lewis interpreta un rinomato stilista la cui vita ordinata viene sconvolta dall’arrivo di Alma, una giovane donna che diventa la sua musa e amante. Il film esplora con intensità le dinamiche complesse di un rapporto passionale e manipolatorio, sullo sfondo dell’eleganza e della precisione del mondo della moda.

