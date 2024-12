Guida TV Sky Cinema e NOW: Dunkirk, Martedi 24 Dicembre 2024

Martedi 24 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Dunkirk, un'opera maestosa diretta da Christopher Nolan, vincitrice di 3 Oscar, che racconta con intensità e visione cinematografica senza precedenti la storica Operazione Dynamo. Nel 1940, con le forze britanniche intrappolate sulle spiagge di Dunkerque e circondate dall'esercito nazista, la narrazione si sviluppa attraverso tre prospettive: terra, mare e aria. Ogni elemento si intreccia in una sinfonia di tensione e speranza, con soldati in lotta per la sopravvivenza, marinai che mettono a rischio la propria vita per il salvataggio e piloti che sfidano il nemico nei cieli. Nolan trasforma il dramma della guerra in un'esperienza immersiva ed emotiva, rendendo omaggio al coraggio umano e alla resilienza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Grease - Brillantina, l'intramontabile musical che continua a incantare generazioni, con John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli iconici di Danny Zuko e Sandy Olsson. Ambientato nell'America degli anni '50, il film cattura perfettamente l'energia, i sogni e le sfide dell'adolescenza. In un mix di romanticismo e rock'n'roll, la relazione tra il ribelle Danny e la dolce Sandy si sviluppa tra corse d'auto, gare di ballo e canzoni indimenticabili. Ogni scena è una celebrazione della giovinezza e dell'amore, resa eterna dalle coreografie brillanti e dalla colonna sonora leggendaria. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Il Grinch, una produzione animata targata Illumination che reinventa con modernità il classico racconto del Dr. Seuss. Il protagonista, uno scontroso mostriciattolo verde, vive isolato in una grotta sopra il villaggio di Chinonso ed è deciso a sabotare il Natale, festa che detesta profondamente. Tuttavia, il suo piano viene messo alla prova dall'innocenza e dalla bontà di Cindy Lou, una bambina che desidera soltanto rendere felice la sua famiglia. In un mix di comicità e sentimenti, il film celebra il potere della gentilezza e la magia del Natale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e il calice di fuoco, il quarto capitolo della saga basata sui romanzi di J.K. Rowling. Harry, ormai adolescente, si trova ad affrontare il Torneo Tremaghi, una competizione magica pericolosa e prestigiosa. Tra draghi sputafuoco, sfide subacquee e intricati labirinti, Harry scopre che la minaccia di Voldemort è più vicina di quanto immaginasse. Diretto da Mike Newell, il film unisce avventura, emozione e oscurità crescente, segnando una svolta nel viaggio dell'iconico mago. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Troy, un'epica rivisitazione dell'Iliade omerica con Brad Pitt nei panni del leggendario Achille. La narrazione esplora l'amore, l'onore e la tragedia che nascono dal rapimento di Elena di Sparta da parte di Paride, principe di Troia. Con spettacolari battaglie e una regia che esalta la grandiosità del mito, il film cattura le tensioni umane e divine dietro una delle guerre più famose della storia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Il codice da Vinci, un thriller avvincente diretto da Ron Howard con Tom Hanks nei panni di Robert Langdon. Quando uno studioso di simbologia viene accusato di omicidio, inizia una corsa contro il tempo per decifrare un intricato mistero che coinvolge segreti nascosti nei capolavori di Leonardo da Vinci. Il film esplora temi di fede, storia e potere, offrendo colpi di scena che tengono lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultima rivelazione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Il diario di Bridget Jones, una commedia romantica brillante che ha conquistato il cuore del pubblico grazie all'interpretazione indimenticabile di Renée Zellweger. Bridget, una trentenne londinese insicura ma adorabile, naviga tra disavventure lavorative, amori complicati e la costante lotta con se stessa per trovare il proprio posto nel mondo. Accanto a Colin Firth e Hugh Grant, il film è un'esplosione di ironia, dolcezza e autenticità. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, The Fabelmans, il racconto più intimo e personale di Steven Spielberg, che attinge alla sua infanzia per costruire una storia universale. Sammy Fabelman, un giovane appassionato di cinema, utilizza la cinepresa come strumento per comprendere le complessità della sua famiglia e affrontare il dolore di una crisi familiare. Con Michelle Williams e Paul Dano in ruoli memorabili, il film celebra il potere dell'arte di dare senso alla vita. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Come un gatto in tangenziale, una commedia italiana irresistibile che unisce Paola Cortellesi e Antonio Albanese in una storia di incontri improbabili. Quando i figli adolescenti dei due protagonisti iniziano una relazione, i genitori, provenienti da mondi opposti, si trovano costretti a collaborare. Tra gag esilaranti e momenti di riflessione, il film esplora con ironia i pregiudizi e le differenze sociali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Piedone - Uno sbirro a Napoli | Episodio 4 - Anema e Core. L’episodio conclusivo porta Vincenzo Palmieri a confrontarsi con la sua sete di vendetta mentre indaga sulla misteriosa scomparsa di una donna. Tra gli splendidi scenari napoletani, il commissario affronta dilemmi morali e personali in una trama avvincente che fonde tensione e profondità emotiva. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Il tenente ottomano, un dramma storico che racconta l'amore proibito tra una giovane infermiera americana e un ufficiale ottomano durante la Prima Guerra Mondiale. Tra conflitti culturali e tragedie belliche, il film esplora la fragilità dei legami umani in tempi di divisione e devastazione.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Dunkirk

3 Oscar al War Movie di Christopher Nolan che ripercorre la storica Operazione Dynamo. 1940: la difesa degli inglesi, attaccati dai nazisti, viene narrata da un triplice punto di vista.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Grease - Brillantina

L'intramontabile musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Una high school nell'America degli anni 50 incornicia le vicende amorose fra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Grinch

Animazione campione d'incassi targata Illumination tratta dal racconto del Dr. Seuss. Lo scontroso mostriciattolo verde odia lo spirito del Natale ed elabora un piano per sabotare la festa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e il calice di fuoco

Mike Newell dirige Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes nel quarto capitolo della saga. Harry Potter partecipa ad un torneo tra scuole di magia, su cui incombe il reincarnato Voldemort.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Troy

Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom nel kolossal ispirato al poema omerico. Dopo il rapimento di Elena da parte di Paride, Agamennone guida gli spartani contro i troiani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il codice da Vinci

Tom Hanks in un thriller di Ron Howard tratto dal bestseller di Dan Brown. Per scagionarsi da un'accusa di omicidio, un esperto di simbologia dovrà svelare uno sconcertante segreto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il diario di Bridget Jones

Renee Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant in una commedia dal successo straordinario. Le buffe vicissitudini di una nevrotica trentenne londinese alla ricerca dell'uomo ideale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Fabelmans

Michelle Williams e Paul Dano nel film piu' intimo e autobiografico di Steven Spielberg. Quando l'armonia della sua famiglia si incrina, Sammy si rifugia nella settima arte

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come un gatto in tangenziale

Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un'ironica commedia romantica. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Piedone - Uno sbirro a Napoli | Episodio 4 - Anema e Core

Un ragazzo denuncia la scomparsa di sua madre. Vincenzo e Sonia si mettono alla ricerca della donna e la loro indagine li porta in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli. Nonostante il nuovo caso, Palmieri non riesce a pensare ad altro che alla sua vendetta su Iodice. Vincenzo è determinato a chiudere con il passato, per sempre.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il tenente ottomano

L'amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un'infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero turco

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)