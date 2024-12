Guida TV Sky Cinema e NOW: Wonka, Mercoledi 25 Dicembre 2024

Mercoledi 25 Dicembre | Natale sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e Sky Cinema Collection HD alle 21:45 sul canale 303, Wonka, un incantevole racconto diretto da Paul King con Timothée Chalamet nei panni del giovane Willy Wonka. Il film esplora le origini del celebre personaggio creato da Roald Dahl, rivelando il suo viaggio da un sognatore ambizioso a visionario creatore della fabbrica di cioccolato più famosa al mondo. Ambientato in una città dove corruzione e avidità minacciano di spegnere la magia, Willy si trova a fronteggiare la spietata concorrenza di tre mastri cioccolatai determinati a ostacolarlo. Con un mix di sfide, scoperte e una spruzzata di magia, Wonka celebra l'importanza di credere nei propri sogni. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, La mia Africa, il capolavoro diretto da Sydney Pollack vincitore di sette Oscar, con Meryl Streep e Robert Redford. Tratto dall’autobiografia di Karen Blixen, il film racconta con poesia e intensità gli anni trascorsi in Kenya da una scrittrice che, tra passioni e difficoltà, trova la forza di amare una terra tanto affascinante quanto implacabile. Tra paesaggi mozzafiato e relazioni profonde, emerge una storia di resilienza e scoperta interiore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, il quinto capitolo della saga che ha conquistato il mondo. Daniel Radcliffe torna nei panni di Harry Potter, che scopre l’esistenza di un’associazione segreta nata per combattere il ritorno di Voldemort. Tra avventure emozionanti, rivelazioni sconvolgenti e una crescente minaccia alla scuola di Hogwarts, Harry e i suoi amici si trovano a fronteggiare sfide che metteranno alla prova il loro coraggio e la loro lealtà. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Jason Bourne, un adrenalinico capitolo della saga diretta da Paul Greengrass, con Matt Damon, Tommy Lee Jones e Alicia Vikander. L'ex agente Bourne, ancora in fuga, è costretto a tornare alla ribalta quando una nuova minaccia internazionale rischia di destabilizzare l’ordine mondiale. Tra inseguimenti mozzafiato e colpi di scena, il film esplora il passato oscuro di Bourne, gettando luce su segreti che non avrebbero mai dovuto essere rivelati. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Angeli e Demoni, il thriller di Ron Howard con Tom Hanks tratto dal bestseller di Dan Brown. Il professor Robert Langdon è chiamato a Roma per decifrare un simbolo enigmatico che lo condurrà in una corsa contro il tempo tra chiese e antiche catacombe. Con la posta in gioco sempre più alta, Langdon dovrà affrontare intrighi e cospirazioni che minacciano la Chiesa stessa, in un crescendo di suspense e tensione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Nessuno mi può giudicare, una commedia brillante che esplora con leggerezza temi di riscatto e trasformazione. Alice, una donna benestante costretta a reinventarsi dopo un tracollo finanziario, scopre un lato di sé inaspettato grazie a un gruppo di personaggi stravaganti che le insegna a vedere la vita con occhi nuovi. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Il discorso del re, un’opera emozionante e pluripremiata con Colin Firth e Geoffrey Rush. Il film segue la storia del futuro re Giorgio VI, che, affetto da una grave balbuzie, si affida a un eccentrico logopedista per superare i propri limiti e guidare il suo Paese in un momento cruciale. Una vicenda di amicizia, coraggio e determinazione che ha conquistato pubblico e critica. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Il principe cerca moglie, il cult degli anni '80 diretto da John Landis con Eddie Murphy e Arsenio Hall. L’erede al trono di Zamunda abbandona i lussi della sua terra per immergersi nella realtà di New York, dove, fingendosi un umile lavoratore, cerca l’amore autentico. Una commedia irresistibile che mescola romanticismo e comicità con un tocco di nostalgia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Dunkirk, il war movie diretto da Christopher Nolan, vincitore di tre Oscar. Con un racconto che intreccia cielo, terra e mare, il film narra la storica Operazione Dynamo, in cui migliaia di soldati britannici furono salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Un’esperienza cinematografica coinvolgente che cattura il coraggio e il sacrificio di chi visse quei giorni drammatici. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Grease - Brillantina, l’intramontabile musical che ha segnato un’epoca. John Travolta e Olivia Newton-John portano sullo schermo l’amore tra lo spavaldo Danny Zuko e la romantica Sandy in un’America anni ‘50 piena di ritmo, amicizie e coreografie indimenticabili. Una celebrazione della giovinezza e della musica che continua a incantare generazioni.

