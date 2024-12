Guida TV Sky Cinema e NOW: Bob Marley: One Love, Domenica 29 Dicembre 2024

Domenica 29 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Bob Marley: One Love, un biopic che ripercorre la straordinaria vita del leggendario musicista reggae. Sullo sfondo della turbolenta Giamaica degli anni '70, il film racconta l'ascesa di Marley come icona della musica e della cultura popolare. Tra concerti epici, battaglie personali e il messaggio di pace che lo ha reso immortale, la pellicola offre uno sguardo intimo sul suo rapporto con la famiglia, gli amici e il suo pubblico, mostrando come la sua musica abbia ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Scarface, il capolavoro di Brian De Palma con Al Pacino in una delle sue interpretazioni più iconiche. La storia segue Tony Montana, un rifugiato cubano che, arrivato a Miami, affronta un percorso spietato e brutale per conquistare il potere nella malavita. Con una sceneggiatura firmata da Oliver Stone, il film esplora i temi della corruzione, dell'ambizione e della decadenza, culminando in un finale epico e indimenticabile che ha segnato la storia del cinema. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Ogni maledetto Natale, una commedia esilarante firmata dagli autori di "Boris". Il film racconta le tragicomiche vicende di due fidanzati, che si trovano a trascorrere le festività natalizie con le rispettive famiglie, appartenenti a mondi opposti. Tra situazioni paradossali, incontri surreali e battute taglienti, il film offre uno spaccato ironico delle tradizioni italiane, enfatizzando i contrasti culturali e familiari in un crescendo di situazioni comiche.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Animali fantastici e dove trovarli, un'avventura magica che espande l'universo di Harry Potter. Ambientato nella New York degli anni '20, il film segue il magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, mentre tenta di recuperare creature magiche scappate dalla sua valigia. Tra misteri e incantesimi, la pellicola offre uno spettacolo visivo straordinario e getta le basi per una nuova saga, esplorando il rapporto tra maghi e Babbani in un'epoca di crescente tensione. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re, il capitolo conclusivo della trilogia diretta da Peter Jackson, premiato con 11 Oscar. La storia culmina con l'epica battaglia per Minas Tirith, mentre Frodo e Sam affrontano prove estenuanti per giungere al Monte Fato e distruggere l'Unico Anello. Tra sacrifici eroici, legami indissolubili e momenti di pura emozione, il film rappresenta il trionfo del bene contro il male, con una regia e una narrazione di straordinario impatto. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Caccia a Ottobre Rosso, un thriller di spionaggio ambientato durante la Guerra Fredda. Sean Connery interpreta il comandante Marko Ramius, a capo di un sottomarino nucleare sovietico che si dirige verso gli Stati Uniti. Alec Baldwin è l'agente della CIA Jack Ryan, incaricato di svelare le vere intenzioni di Ramius. Tra tensione crescente e giochi di potere, il film offre un avvincente mix di azione e strategia.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Notting Hill, una deliziosa commedia romantica con Julia Roberts e Hugh Grant. Ambientato nel pittoresco quartiere londinese, il film segue l'improbabile storia d'amore tra William, un timido libraio, e Anna, una celebre star di Hollywood. Tra momenti teneri, situazioni imbarazzanti e un'irresistibile chimica tra i protagonisti, il film celebra l'idea che l'amore possa superare qualsiasi barriera. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Arrival, un'opera di fantascienza straordinaria diretta da Denis Villeneuve. Quando misteriose astronavi atterrano sulla Terra, Louise Banks, una linguista interpretata da Amy Adams, viene reclutata per decifrare il linguaggio degli alieni. Il film esplora temi di comunicazione, tempo e destino, con una narrazione avvolgente e visivamente affascinante che tiene lo spettatore incollato fino all'ultimo minuto. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Flaminia, una commedia brillante diretta e interpretata da Michela Giraud. La vita perfetta di Flaminia De Angelis, borghese e benestante, viene sconvolta dall'arrivo della sorellastra, che porta con sé caos e verità scomode. Tra gag spassose e momenti toccanti, il film esplora le dinamiche familiari con un mix di ironia e profondità.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Piedone - Uno sbirro a Napoli | Episodio 4 - Anema e Core, l'appassionante conclusione della serie che riporta in vita il carismatico commissario. Mentre indaga sulla scomparsa di una donna, Vincenzo è costretto a fare i conti con il proprio passato, cercando di trovare giustizia e pace interiore. Le suggestive ambientazioni di Napoli fanno da sfondo a una storia di azione, sentimenti e vendetta. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Titanic, l'indimenticabile kolossal di James Cameron. La tragica storia del transatlantico si intreccia con l'amore impossibile tra Jack e Rose, interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Tra sontuose scenografie e momenti strazianti, il film offre una rappresentazione epica di passione e sacrificio, rimanendo una delle opere cinematografiche più amate di tutti i tempi.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Bob Marley: One Love

Sullo sfondo della tumultuosa Giamaica degli anni 70, la vita, la carriera e il messaggio di pace del leggendario musicista reggae, animato da uno spirito popolare e rivoluzionario

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Scarface

Al Pacino nel gangster-movie capolavoro di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone. Il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici della malavita e diventa il re del narcotraffico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ogni maledetto Natale

Dagli autori di "Boris", una commedia con un superlativo cast di star italiane. Due fidanzati trascorrono le feste con le rispettive famiglie trovandosi in situazioni surreali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Animali fantastici e dove trovarli

Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re

11 Oscar al terzo capitolo della saga tolkeniana di Peter Jackson. Le forze di Sauron preparano l'attacco finale. Frodo e Sam si dirigono verso Monte Fato per distruggere l'Anello.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Caccia a Ottobre Rosso

Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all'agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l'altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Notting Hill

Julia Roberts e Hugh Grant nell'amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood... e sboccia l'amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Arrival

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in un film di fantascienza vincitore di un Oscar. Un'esperta di linguistica è incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Flaminia

Michela Giraud dirige e interpreta una commedia divertente e toccante. La vita borghese di Flaminia De Angelis e' "perfetta" fino a quando nella sua esistenza irrompe la sorellastra.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Piedone - Uno sbirro a Napoli | Episodio 4 - Anema e Core

Un ragazzo denuncia la scomparsa di sua madre. Vincenzo e Sonia si mettono alla ricerca della donna e la loro indagine li porta in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli. Nonostante il nuovo caso, Palmieri non riesce a pensare ad altro che alla sua vendetta su Iodice. Vincenzo è determinato a chiudere con il passato, per sempre.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Titanic

11 Oscar al kolossal di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Amore, passione e tragedia a bordo della celebre nave da crociera colata a picco dopo l'impatto con un iceberg.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)