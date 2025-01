Guida TV Sky Cinema e NOW: Vermiglio, Mercoledi 8 Gennaio 2025

Mercoledi 8 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e Sky Cinema Drama HD alle 21:45 sul canale 308, Vermiglio, il sorprendente film di Maura Delpero che ha ricevuto il Gran Premio della Giuria a Venezia. Ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la trama segue una famiglia trentina che vede la propria stabilità messa in discussione quando le tensioni e le difficoltà della guerra iniziano a intaccare la loro vita quotidiana. Un dramma che esplora le emozioni e le dinamiche familiari durante un periodo storico di grande incertezza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Mystic River, un capolavoro diretto da Clint Eastwood che ha valso agli attori Sean Penn e Tim Robbins numerosi riconoscimenti tra cui l'Oscar e il Golden Globe. L'omicidio di una ragazza, apparentemente casuale, riporta alla luce un oscuro segreto del passato che coinvolge tre bambini di Boston. Un'intensa esplorazione del dolore, della vendetta e delle cicatrici lasciate da traumi infantili. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Mission: Impossible, il primo film della saga che ha ridefinito il genere action, con Tom Cruise nei panni dell’agente segreto Ethan Hunt. Sospettato ingiustamente di essere una spia, Hunt deve scoprire chi lo ha incastrato, mentre si trova coinvolto in una rete di tradimenti e pericoli internazionali. Diretto da Brian De Palma, il film è un mix di suspense, azione e ingegneria narrativa.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, una delle performance più iconiche di Robin Williams. Dopo il divorzio, un padre in cerca di un modo per stare vicino ai figli decide di travestirsi da donna e farsi assumere come governante dalla sua ex moglie. Una commedia che esplora temi di famiglia, amore e sacrificio con il tipico umorismo di Williams. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Rush Hour - Due mine vaganti, il primo capitolo della saga action-comedy che unisce Jackie Chan e Chris Tucker. Due detective, completamente diversi tra loro, devono lavorare insieme per risolvere il rapimento della figlia di un ambasciatore cinese. Un mix perfetto di combattimenti spettacolari e battute esilaranti. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 sul canale 306, London Boulevard, un thriller intrigante con Keira Knightley e Colin Farrell. Quando un'ex criminale viene assunta come guardia del corpo da un’attrice spaventata dalla sua fama, si ritroverà coinvolta in un gioco pericoloso che la costringerà a fare scelte difficili. Il film, diretto dallo sceneggiatore di "The Departed", unisce suspense e dramma psicologico.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, One True Loves - Amare per due, una pellicola che miscela commedia e melodramma. Tratto dal romanzo omonimo di Taylor Jenkins Reid, il film racconta la storia di una donna che deve fare i conti con la perdita del marito, per poi scoprire che non è mai stato veramente morto. Un racconto romantico e misterioso che esplora il tema della perdita e della seconda possibilità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, I delitti del BarLume - Mare forza quattro, il quindicesimo film della serie Sky Original che vede tornare i protagonisti del BarLume. Un'indagine si riapre quando una forte mareggiata riporta un cadavere proprio sotto al BarLume, mettendo in moto un nuovo misterioso caso che i nostri investigatori dovranno risolvere.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Omicidio nel West End, un film che mescola humor e mistero con Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody. Ambientato nella Londra degli anni '50, segue un ispettore e la sua assistente che investigano sull’omicidio di un regista teatrale nel cuore del West End. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Cast Away, l’avventura drammatica che ha conquistato il pubblico con Tom Hanks. Dopo un disastro aereo, il protagonista Chuck Noland si ritrova su un’isola deserta dove è costretto a riorganizzare la propria vita, cercando un modo per sopravvivere e mantenere la speranza. Un viaggio interiore e fisico che esplora l'isolamento e la resilienza umana.

