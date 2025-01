Guida TV Sky Cinema e NOW: The Penitent, Sabato 11 Gennaio 2025

Sabato 11 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, The Penitent, diretto e interpretato da Luca Barbareschi e tratto dal testo di David Mamet, esplora i dilemmi morali e le complessità della natura umana. Quando un noto psichiatra si ritrova coinvolto in un processo mediatico dopo che un suo paziente compie una strage, la sua vita viene sconvolta. Tra accuse, segreti professionali e tensioni emotive, il film analizza il confine sottile tra etica e giustizia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Back to Black racconta l'ascesa e la caduta della leggendaria cantautrice Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Diretto da Sam Taylor-Johnson, il biopic ripercorre le tappe della sua carriera, dall'incredibile successo dell'album "Back to Black" al tormentato rapporto con Blake Fielder-Civil, un amore tanto intenso quanto distruttivo, fino alla tragica fine nel 2011, quando il mondo perse una delle voci più potenti della sua generazione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Transformers, il primo capitolo della celebre saga sci-fi prodotta da Steven Spielberg, vede Shia LaBeouf e Megan Fox al centro di una lotta epica tra due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons. Con la Terra come campo di battaglia, l'azione e gli effetti visivi mozzafiato si intrecciano con il destino dell’umanità.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Il campeggio dei papà è una commedia leggera con Cuba Gooding Jr., che interpreta Charlie, un padre alle prese con la gestione di un campeggio estivo per ragazzi. In difficoltà, Charlie chiede aiuto a suo padre, un severo colonnello dei Marines, e insieme affrontano sfide esilaranti che rafforzano il loro rapporto. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, First Kill, un avvincente action con Bruce Willis e Hayden Christensen, si svolge nei boschi durante una vacanza apparentemente tranquilla. Un broker e suo figlio diventano testimoni di un brutale omicidio e si trovano intrappolati in un pericoloso gioco di sopravvivenza con una banda di criminali. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, The Prestige, diretto da Christopher Nolan, è un thriller avvincente che segue l’accesa rivalità tra due illusionisti interpretati da Hugh Jackman e Christian Bale. Ambientato nella Londra di fine Ottocento, il film esplora ossessioni, sacrifici e colpi di scena, con la magia come metafora di inganni e segreti.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Ti presento Patrick, una commedia romantica che vede Sarah, un’insegnante single, alle prese con Patrick, un cane pestifero che eredita inaspettatamente. Tra risate e momenti toccanti, il piccolo amico peloso diventa un catalizzatore per nuovi legami e la scoperta dell'amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Return to Sender - Restituire al mittente è un thriller psicologico intenso con Rosamund Pike e Nick Nolte. La protagonista, una metodica infermiera, è vittima di un'aggressione brutale e decide di orchestrare una vendetta glaciale e calcolata, portando il pubblico in un viaggio oscuro e avvincente. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, I delitti del BarLume - E allora zumba!, la ventunesima avventura della produzione Sky Original, si svolge a Pineta, dove un nuovo caso di omicidio sconvolge la comunità. La morte di una pediatra mette in agitazione Beppe, già noto per la sua ansia, mentre il gruppo cerca di far luce su un caso ricco di risvolti ironici e inaspettati.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, M. Il Figlio del Secolo continua a raccontare la nascita del fascismo in Italia, offrendo una narrazione cruda e dettagliata dell’ascesa di Benito Mussolini, tratto dal romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Cattive acque, un biopic drammatico di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anne Hathaway, segue la storia di un avvocato che sfida una potente multinazionale accusandola di contaminare l’acqua di un’intera comunità, affrontando sacrifici personali per svelare la verità.

