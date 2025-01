Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono leggenda, Giovedi 16 Gennaio 2025

Giovedi 16 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Io sono leggenda, un cult di fantascienza con Will Smith. La storia segue il dottor Robert Neville, uno scienziato che vive in una New York deserta e devastata da un virus creato in laboratorio. Mentre la maggior parte dell'umanità è stata annientata, i sopravvissuti si sono trasformati in creature aggressive e notturne. Immune al virus, Neville trascorre le sue giornate cercando una cura nel suo laboratorio, mentre di notte si rifugia in casa, difendendosi dagli attacchi dei mutanti. Il film esplora temi di solitudine, sopravvivenza e sacrificio, offrendo momenti di azione intensa e riflessione profonda. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Independent: Complotto per la Casa Bianca, un thriller politico che unisce John Cena e Brian Cox in una trama ricca di suspense. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge uno dei candidati alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Mentre si avvicina alla verità, si trova coinvolta in un intricato gioco di potere e corruzione che minaccia non solo la sua carriera, ma anche la sua vita. Il film mette in luce i retroscena oscuri della politica, mantenendo alta la tensione fino all'ultimo istante. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Bumblebee, uno spin-off emozionante della saga di "Transformers", con Hailee Steinfeld e John Cena. Ambientato negli anni ’80, il film racconta la storia dell’Autobot Bumblebee, che arriva sulla Terra per proteggere l’umanità. Dopo essere stato gravemente ferito in battaglia, assume la forma di un Maggiolino Volkswagen giallo e viene trovato da una giovane ragazza, Charlie. Tra i due si sviluppa un legame profondo, mentre devono affrontare minacce aliene e militari. Con un mix di azione e commozione, il film regala un’avventura indimenticabile.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Il mio amico Tempesta, un toccante racconto di amicizia e resilienza con Mélanie Laurent. La giovane Zoé, appassionata di equitazione e determinata a diventare una fantina, subisce un grave incidente che cambia la sua vita. Con l’aiuto della sua cavalla Tempesta, affronta sfide personali e lotta per realizzare il suo sogno. Il film celebra il legame unico tra umani e animali, mostrando la forza della perseveranza e della speranza. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, L'uomo sul treno, un action thriller avvincente con Liam Neeson e Vera Farmiga. Michael, un pendolare di lungo corso, si ritrova coinvolto in un pericoloso gioco quando una donna misteriosa gli offre una grossa somma di denaro per identificare un passeggero sul treno. Quello che sembra un compito semplice si trasforma in un incubo quando Michael scopre di essere al centro di una cospirazione letale. Il film combina azione frenetica e colpi di scena, mantenendo lo spettatore incollato allo schermo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Five Nights at Freddy's, un horror tratto dall'omonima serie di videogiochi, con Josh Hutcherson e Matthew Lillard. Il film segue le vicende di Mike, un giovane tormentato dal suo passato, che accetta un lavoro come guardiano notturno in una pizzeria abbandonata. Tuttavia, scopre presto che i robot animatronici del locale si animano durante la notte, dando vita a un incubo fatto di terrore e mistero. Con atmosfere inquietanti e colpi di scena, il film è una discesa nel mondo del sovrannaturale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, The Good House, un dramma romantico con Sigourney Weaver e Kevin Kline. Basato sul romanzo di Ann Leary, il film racconta la storia di Hildy Good, un’agente immobiliare brillante ma afflitta da problemi di alcolismo. Quando una vecchia fiamma ritorna nella sua vita, Hildy è costretta a fare i conti con il suo passato e le sue difficoltà. Tra momenti di tenerezza e introspezione, il film offre un ritratto sincero e toccante della resilienza umana. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Una preghiera prima dell’alba, un crudo e intenso action basato su una storia vera. Joe Cole interpreta Billy Moore, un pugile inglese incarcerato in uno dei penitenziari più brutali della Thailandia. Per sopravvivere, Billy si unisce ai combattimenti clandestini di Muay Thai, affrontando violenza e disperazione in un viaggio di redenzione. Con una regia realistica e una narrazione potente, il film trasporta lo spettatore nel cuore di un’esperienza estrema. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, The Estate, una commedia esilarante che segue due sorelle, interpretate da Toni Collette e Anna Faris, pronte a tutto pur di conquistare l’eredità della loro ricca e difficile zia. Tra inganni, rivalità e situazioni al limite del ridicolo, le due donne scoprono che la famiglia può essere la sfida più grande di tutte.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Beata ignoranza, una commedia italiana con Alessandro Gassmann e Marco Giallini. Due insegnanti di liceo, ex migliori amici e rivali in amore, si trovano su fronti opposti nella discussione sull’utilità dei social network. Tra situazioni comiche e riflessioni attuali, il film esplora il tema della tecnologia e delle relazioni moderne con leggerezza e ironia. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, I dannati, un dramma bellico diretto da Roberto Minervini. Durante la Guerra di Secessione americana, un gruppo di volontari viene inviato a esplorare e presidiare territori sconosciuti. Tra pericoli e difficoltà, il film racconta con realismo la durezza della guerra e le sfide morali affrontate dai protagonisti.

