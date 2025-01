Guida TV Sky Cinema e NOW: M. Il Figlio del Secolo, Venerdi 17 Gennaio 2025

Vemerdi 17 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, M - Il figlio del secolo - Ep. 3 e 4, continua la narrazione epica del romanzo di Antonio Scurati, che ripercorre l’ascesa di Benito Mussolini e la nascita del fascismo. In un’Italia lacerata dalla lotta tra classi sociali, Mussolini sfrutta il caos per destabilizzare le istituzioni, orchestrando disordini e violenza. La sua strategia è chiara: presentarsi come il solo capace di ristabilire l’ordine, tenendo sotto controllo le camicie nere. Tuttavia, quando arriva il momento di contenere la violenza, i fascisti si ribellano al loro stesso leader, costringendolo a un’ulteriore mossa strategica. Minacciando un’insurrezione armata, Mussolini ottiene non solo una forte presenza fascista nel governo, ma anche il ruolo di capo del governo, cambiando per sempre il destino del Paese. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Mrs Lowry & Son racconta la complessa relazione tra L.S. Lowry, uno dei più celebri pittori britannici, e sua madre autoritaria. Interpretato da Timothy Spall e Vanessa Redgrave, il film esplora le dinamiche di potere e dipendenza che influenzano l’arte e la vita del pittore, mostrando la sua incessante ricerca del dipinto perfetto e il desiderio di affermarsi sotto il peso delle aspettative materne. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Transformers, il primo capitolo della saga sci-fi prodotta da Steven Spielberg, catapulta lo spettatore in una battaglia epica tra due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons. Entrambe scelgono la Terra come campo di battaglia, coinvolgendo un giovane (Shia LaBeouf) e la coraggiosa Mikaela (Megan Fox) in un’avventura mozzafiato per proteggere il destino dell’umanità.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, I Croods 2 - Una nuova era riporta sullo schermo i simpatici cavernicoli in una seconda avventura targata DreamWorks Animation. Dopo aver trovato un luogo magnifico in cui stabilirsi, i Croods scoprono che un clan più evoluto, i Superior, abita già in quella zona. Le due famiglie devono imparare a convivere, affrontando le differenze culturali e scoprendo che l’unione può fare la forza. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Retribution tiene gli spettatori con il fiato sospeso. Liam Neeson interpreta un uomo d’affari costretto a seguire ordini di uno sconosciuto che minaccia di far esplodere una bomba nascosta nella sua auto. Tra inseguimenti e colpi di scena, il thriller si dipana per le strade di Berlino, mettendo in gioco la vita dei suoi figli. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Voglia di potere è un thriller politico ambientato negli Stati Uniti, dove un colonnello deve sventare un complotto organizzato da un generale pluridecorato. Jason Robards e Forest Whitaker danno vita a una storia di tradimento e ambizione, in un intreccio ricco di suspense.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Mamma Mia! Ci risiamo ripropone la magia del musical originale, con un cast straordinario guidato da Lily James e Amanda Seyfried. Mentre Sophie si dedica a rimodernare l’hotel di famiglia, ripercorre la giovinezza della madre, rievocando momenti emozionanti e divertenti che si intrecciano con le iconiche canzoni degli ABBA. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Molly's Game racconta la storia vera di Molly Bloom, una sciatrice olimpionica che, dopo un infortunio, si reinventa diventando la regina del poker clandestino. Con un cast stellare, guidato da Jessica Chastain e Idris Elba, il film esplora i rischi e i segreti di un mondo nascosto. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Nati stanchi, con Ficarra e Picone, è una commedia irresistibile che segue due giovani siciliani che partecipano a concorsi e colloqui di lavoro con l’obiettivo di non essere mai assunti. Tra gag esilaranti e situazioni assurde, il film riflette sulla disoccupazione giovanile con ironia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Io sono leggenda, con Will Smith, porta lo spettatore in un futuro apocalittico in cui un virus ha trasformato gran parte dell’umanità in mostri. Lo scienziato Robert Neville lotta per trovare una cura mentre affronta la solitudine e il pericolo costante in una New York desolata. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, The Independent: Complotto per la Casa Bianca, un thriller avvincente targato Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che potrebbe sconvolgere le elezioni presidenziali statunitensi, coinvolgendo un candidato apparentemente impeccabile. John Cena e Brian Cox offrono interpretazioni intense in questa storia di intrighi e potere.

