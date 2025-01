Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici, Lunedi 27 Gennaio 2025

Lunedi 27 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 e Sky Cinema Comedy HD alle 21:45, I delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici, un episodio che mescola mistero e ironia nel caratteristico stile della serie. Il giovane Marchino, aspirante trapper, vede il suo sogno infrangersi quando si imbatte nel cadavere di Chantal, una ragazza dal fascino irresistibile. La Fusco indaga tra sospetti e segreti, cercando di chiarire i ruoli di Pigi, il fidanzato introvabile della vittima, di un ambiguo datore di lavoro coinvolto in traffici illeciti e di un portiere attratto dalla bellezza della ragazza. Nel frattempo, Pasquali si trova in difficoltà nel tentativo di arginare lo scandalo nato da un video compromettente, aggiungendo ulteriori complicazioni a un caso già intricato. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, Margin Call, un intenso thriller ambientato nei grattacieli di Wall Street. In una notte fatidica, un gruppo di dirigenti di una banca d'investimento si confronta con una scoperta devastante: la crisi finanziaria è imminente, e hanno solo 24 ore per salvare l'azienda dalla rovina. Con Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons, il film offre uno sguardo critico e avvincente sui meccanismi spietati del mondo finanziario.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, One Life, un toccante dramma biografico che racconta la straordinaria storia di Nicholas Winton, l’uomo che salvò centinaia di bambini durante la Shoah. Interpretato da Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter, il film esplora le difficili decisioni e i sacrifici necessari per compiere un atto di eroismo in un’epoca di terrore e disperazione. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, Mean Girls, una commedia cult che segue le vicende di Cady, una sedicenne che torna negli Stati Uniti dopo aver vissuto in Kenya. Al liceo, viene accolta dal gruppo popolare guidato dall'egocentrica Regina George. Tuttavia, la situazione si complica quando Cady si innamora di Aaron, l'ex fidanzato di Regina, scatenando rivalità e tensioni tra amicizie e tradimenti. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Wanted - Scegli il tuo destino, un’adrenalinica avventura con James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie. Wesley Gibson, un timido impiegato, scopre di essere il discendente di una stirpe di assassini. Guidato da una donna misteriosa, entra in una società segreta che gli insegna a sviluppare abilità straordinarie, trasformandolo in un letale giustiziere.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, Gli uccelli, un classico intramontabile di Alfred Hitchcock. La tranquilla vita di una cittadina californiana viene sconvolta da un fenomeno inspiegabile: stormi di uccelli attaccano gli esseri umani in un crescendo di tensione e terrore. Con Tippi Hedren, il film è un capolavoro del genere thriller psicologico. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, Il piacere è tutto mio, una commedia romantica che vede Emma Thompson nei panni di Nancy, una vedova matura che decide di assumere un giovane gigolò per esplorare la propria sessualità e superare le sue insicurezze. Tra momenti di dolcezza e riflessioni profonde, il film celebra l'importanza di accettarsi e di vivere pienamente. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Forrest Gump, una pietra miliare del cinema con Tom Hanks. Attraverso le incredibili avventure di un uomo semplice ma straordinario, il film ripercorre trent’anni di storia americana, intrecciando emozioni, risate e momenti di profonda ispirazione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, La zona d’interesse, un dramma storico diretto da Jonathan Glazer. Ambientato nei pressi del campo di concentramento di Auschwitz, il film racconta la vita apparentemente serena della famiglia di Rudolf Höss, comandante del campo, che vive in totale indifferenza rispetto agli orrori che si consumano a pochi passi dalla loro casa. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, Erin Brockovich - Forte come la verità, con Julia Roberts in un’interpretazione da Oscar. La storia segue Erin, una segretaria determinata che scopre un caso di contaminazione ambientale e sfida una potente multinazionale per ottenere giustizia per una comunità devastata dagli effetti dell’inquinamento.

