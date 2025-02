Guida TV Sky Cinema e NOW: King Arthur - Il potere della spada, Martedi 4 Febbraio 2025

Martedi 4 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "King Arthur - Il potere della spada", un’epica rilettura del mito di Re Artù diretta da Guy Ritchie, con Charlie Hunnam e Jude Law. Arthur cresce nei sobborghi di Londra senza conoscere le sue vere origini, ma quando estrae la spada Excalibur dalla roccia, il suo destino cambia per sempre. Costretto ad affrontare il tirannico Vortigern, lo zio che ha usurpato il trono uccidendo suo padre, Arthur intraprende un viaggio per scoprire il vero potere della sua eredità. Un film dal ritmo travolgente, con spettacolari sequenze d’azione e uno stile moderno e dinamico. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Gravity", il capolavoro di fantascienza di Alfonso Cuarón premiato con 7 Oscar, con Sandra Bullock e George Clooney. Due astronauti in missione subiscono un devastante incidente spaziale che li lascia alla deriva nell’oscurità infinita. Con una regia mozzafiato e un uso rivoluzionario degli effetti visivi, il film è un’esperienza cinematografica immersiva che racconta la disperata lotta per la sopravvivenza nello spazio profondo.Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "C'era una volta il West", il leggendario western di Sergio Leone con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards e Charles Bronson. In un’epopea di vendetta, avidità e violenza, una giovane donna si ritrova coinvolta in una feroce battaglia per la terra e il potere nel Selvaggio West, tra pistoleri spietati e un implacabile killer al soldo di un magnate delle ferrovie. Con una colonna sonora indimenticabile di Ennio Morricone, il film è un capolavoro del genere.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Nonno questa volta è guerra", una commedia esilarante con Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken. Quando il nonno Ed si trasferisce a casa della figlia, il nipote Peter è costretto a cedergli la sua camera. Determinato a riconquistare il suo spazio, il ragazzo dichiara guerra al nonno, scatenando una serie di scherzi sempre più ingegnosi e imprevedibili. Una storia divertente e ricca di sentimento, perfetta per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Primal", un action-thriller ad alta tensione con Nicolas Cage e Famke Janssen. Frank Walsh, un esperto cacciatore di animali esotici, si imbarca su una nave con il suo prezioso carico di creature rare, ma quando un pericoloso criminale a bordo si libera e apre le gabbie, l’imbarcazione si trasforma in un’arena di sopravvivenza tra uomo e bestia. Un film ricco di adrenalina e colpi di scena. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Hannibal", il sequel de "Il silenzio degli innocenti", diretto da Ridley Scott, con Anthony Hopkins, Julianne Moore e Gary Oldman. Hannibal Lecter, fuggito dal manicomio criminale, vive nascosto a Firenze sotto falsa identità, ma il suo passato torna a perseguitarlo quando una delle sue vittime sopravvissute organizza una vendetta brutale. Un thriller psicologico inquietante e raffinato che esplora il lato più oscuro della mente umana.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Ma chi ti conosce?", una commedia romantica con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Silvia, una talentuosa violinista con la testa tra le nuvole, e Alessio, un piastrellista dal carattere ruvido, scoprono di essere legati da un misterioso incantesimo d’amore che si ripete attraverso i secoli. Tra battibecchi, imprevisti e situazioni paradossali, i due si ritrovano catapultati in una storia d’amore destinata a superare il tempo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Il meglio deve ancora venire", una toccante commedia drammatica con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. A causa di un incredibile equivoco, due amici di lunga data sono convinti che uno di loro abbia una malattia terminale. Decidono così di trascorrere insieme il tempo che rimane, riscoprendo il valore della loro amicizia e delle seconde possibilità. Un film emozionante che alterna risate e commozione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Bar Sport", la divertente trasposizione cinematografica del romanzo cult di Stefano Benni, con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston. Attraverso le vicende di un bar degli anni ’70 e dei suoi pittoreschi frequentatori, il film offre un viaggio tra racconti assurdi, ironia e nostalgia, ricreando un’epoca di aneddoti e personaggi indimenticabili.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "The Bikeriders", un intenso dramma diretto da Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer. Ambientato nell’America degli anni ‘60, il film racconta la nascita e la progressiva trasformazione di un club motociclistico del Midwest, inizialmente unito dalla passione per la libertà su due ruote, ma presto travolto da violenza e criminalità. Un viaggio nella cultura ribelle dei biker, con atmosfere ruvide e una fotografia evocativa. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Blue Jasmine", il film di Woody Allen che ha valso l’Oscar a Cate Blanchett per la sua straordinaria interpretazione. Jasmine, una donna dell’alta società newyorkese, precipita in una crisi finanziaria ed esistenziale dopo lo scandalo del marito truffatore. Costretta a trasferirsi a San Francisco, tenta di ricostruire la sua vita, ma il suo passato la perseguita. Un ritratto pungente e drammatico, con un cast eccezionale e dialoghi brillanti.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

King Arthur - Il potere della spada

Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artù, con Charlie Hunnam e Jude Law. Cresciuto nei sobborghi di Londra, Arthur estrae la spada dalla roccia e sfida Vortigern per sedere sul trono.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gravity

7 Oscar e 1 Golden Globe al film di fantascienza di Alfonso Cuaron, con Sandra Bullock e George Clooney. In seguito a un incidente, due astronauti sono costretti a vagare nello spazio profondo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

C'era una volta il West

Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Nonno questa volta è guerra

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che farà di tutto per riconquistare il suo spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Primal

Nicolas Cage e Famke Janssen in un action tra bestie feroci e un killer spietato. Su una nave carica di animali selvaggi si scatena il terrore quando un criminale apre le gabbie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hannibal

Anthony Hopkins, Julianne Moore e Gary Oldman nel sequel di Ridley Scott. Fuggito dal manicomio, Hannibal Lecter si rifugia a Firenze, ma due vecchie conoscenze lo braccano.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ma chi ti conosce?

Simona Tabasco e Antonio Folletto interpretano due persone apparentemente incompatibili che si attraggono, in questa brillante commedia romantica. Silvia, aspirante violinista e Alessio, piastrellista romano, scoprono che un incantesimo d'amore lega le loro vite attraverso i secoli.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il meglio deve ancora venire

Dagli autori di "Cena tra amici", un inno all'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Per un macabro equivoco, Arthur e Cesar decidono di godersi quel che resta del loro futuro.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Bar Sport

Dal romanzo-cult di Stefano Benni, commedia con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston. Buffi personaggi si avvicendano in un bar degli anni 70, fra racconti tragicomici e aneddoti leggendari.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Bikeriders

Viaggio nell'America di fine anni 60 di Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer. L'ascesa, le scorribande e la decadenza di un club di motociclisti nel Midwest.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blue Jasmine

Oscar e Golden Globe a Cate Blanchett in una pellicola di Woody Allen. Una donna in crisi lascia New York e si trasferisce a San Francisco per rimettere ordine nella sua vita.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)