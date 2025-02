Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Giovedi 6 Febbraio 2025

Giovedi 6 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Assassinio sull'Orient Express", un raffinato giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh, affiancato da un cast stellare che include Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il film, tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie, segue le indagini dell'infallibile Hercule Poirot, chiamato a risolvere un misterioso omicidio avvenuto a bordo del leggendario treno Orient Express. Con una regia elegante e una scenografia mozzafiato, questa pellicola avvolge lo spettatore in un'atmosfera di intrighi e sospetti, in cui ogni passeggero sembra nascondere un segreto. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Bob Marley: One Love", un intenso biopic che ripercorre la vita e la carriera del leggendario musicista reggae. Ambientato nella turbolenta Giamaica degli anni '70, il film racconta la lotta di Bob Marley per diffondere il suo messaggio di pace e rivoluzione attraverso la musica, tra momenti di successo, difficoltà personali e il sogno di unire le persone con le sue canzoni immortali. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "C'era una volta in America", il capolavoro di Sergio Leone in versione estesa e restaurata, con Robert De Niro e una colonna sonora indimenticabile firmata Ennio Morricone. Un'epopea cinematografica che narra l’ascesa e il declino di un gruppo di gangster nell'America del proibizionismo, segnato da tradimenti, amori impossibili e il rimpianto di un passato che non può essere cambiato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Belle & Sebastien - Amici per sempre", il terzo capitolo della toccante saga ispirata al romanzo di Cecile Aubry. Sebastien e la sua fedele Belle affrontano una nuova sfida quando un uomo misterioso afferma di essere il legittimo proprietario del cane. Il giovane protagonista farà di tutto per dimostrare che il loro legame è indissolubile, in un’avventura emozionante che celebra l’amicizia e il coraggio. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "L'ultima partita", un adrenalinico action movie con Dave Bautista e Pierce Brosnan. Durante un'importante partita di calcio a Londra, un gruppo di terroristi prende d'assalto lo stadio con un attentato devastante in mente. Un ex militare, unico in grado di intervenire, si ritrova in una corsa contro il tempo per salvare migliaia di vite. Suspense, esplosioni e combattimenti rendono questa pellicola un’esperienza ad alta tensione. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Gone Baby Gone", un thriller noir diretto da Ben Affleck, con Casey Affleck, Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati vengono incaricati di ritrovare una bambina scomparsa in un quartiere malfamato di Boston. Man mano che le indagini si complicano, emergono segreti inquietanti e dilemmi morali che metteranno alla prova la loro stessa coscienza.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Chiamami col tuo nome", il capolavoro di Luca Guadagnino premiato con l'Oscar 2018 per la sceneggiatura. Nell’estate del 1983, il diciassettenne Elio, interpretato da Timothée Chalamet, scopre il primo amore con lo studente americano Oliver, in una storia di sentimenti profondi e desideri inespressi, immersa nella bellezza della campagna italiana. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Dream Horse", una toccante storia vera con Toni Collette e Damian Lewis. In un piccolo villaggio del Galles, una cassiera decide di raccogliere fondi con i suoi concittadini per allevare un cavallo da corsa e portarlo a gareggiare in un prestigioso concorso ippico. Tra speranza e determinazione, il film celebra il potere dei sogni e il valore della comunità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "I delitti del BarLume - Non è un paese per bimbi", il venticinquesimo capitolo della fortunata serie Sky Original. Un nuovo mistero coinvolge Massimo e i vecchietti del BarLume, tra ironia toscana e indagini bizzarre. Questa volta, la scomparsa di Gino si intreccia con un misterioso traffico di diamanti, in un’avventura tutta da ridere.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Le parole che non ti ho detto", un intenso dramma sentimentale tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman. Una giornalista trova una bottiglia contenente una lettera d'amore e decide di scoprire chi l’ha scritta, imbarcandosi in un viaggio emozionante alla ricerca dell’autore. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Salvate il soldato Ryan", il film di guerra di Steven Spielberg premiato con 5 Oscar, con Tom Hanks e Matt Damon. Dopo lo sbarco in Normandia, un gruppo di soldati viene incaricato di trovare e riportare a casa l’ultimo superstite di quattro fratelli, in un racconto epico sulla guerra e il sacrificio.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Assassinio sull'Orient Express

Kenneth Branagh dirige un super cast con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Bob Marley: One Love

Sullo sfondo della tumultuosa Giamaica degli anni 70, la vita, la carriera e il messaggio di pace del leggendario musicista reggae, animato da uno spirito popolare e rivoluzionario

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

C'era una volta in America

Versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro sulle note di Ennio Morricone. L'ascesa e il declino di due gangster divisi dall'amore per la stessa donna.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle & Sebastien - Amici per sempre

Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle; ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla fedele amica.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'ultima partita

Dave Bautista e Pierce Brosnan in un action terroristico. Londra: un gruppo di criminali progetta un attentato in uno stadio. Un ex militare è l'unico che può evitare la strage.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gone Baby Gone

Ben Affleck dirige il fratello Casey al fianco di Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati indagano sulla scomparsa di una bambina in un malfamato quartiere di Boston.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Chiamami col tuo nome

Delicata pellicola di Luca Guadagnino premiata con l’Oscar 2018 per la sceneggiatura. Estate 1983: il diciassettenne Elio conosce lo studente americano Oliver e ne rimane attratto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Dream Horse

Toni Collette e Damian Lewis in un’emozionante storia vera. Galles: una cassiera convince i suoi concittadini a investire su un purosangue per partecipare a un prestigioso concorso ippico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del Barlume - Non e' un paese per bimbi

Si torna a indagare nel 25esimo film targato Sky Original. Gino è sparito e sulle sue tracce c’è una coppia improbabile coinvolta in un traffico di diamanti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Le parole che non ti ho detto

Dal romanzo di Nicholas Sparks, un dramma sentimentale con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman. Una giornalista segue le tracce di un uomo misterioso che affida al mare i suoi messaggi d'amore.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Salvate il soldato Ryan

5 Oscar per il film di guerra firmato Steven Spielberg, con Tom Hanks e Matt Damon. Dopo lo sbarco in Normandia, un plotone va in cerca dell'unico soldato superstite di quattro fratelli.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)