Guida TV Sky Cinema e NOW: Prisoners, Sabato 8 Febbraio 2025

Sabato 8 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Prisoners, un intenso thriller diretto da Denis Villeneuve con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Durante il Giorno del Ringraziamento, due bambine scompaiono senza lasciare traccia. Quando la polizia, nonostante gli sforzi, non riesce a ottenere risultati concreti, il padre di una delle piccole decide di indagare da solo, intraprendendo un percorso disperato e carico di tensione. Un film denso di suspense che esplora i limiti della giustizia e della vendetta. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Il traditore, un biopic diretto da Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di Cosa Nostra. Il film ripercorre la sua ascesa nella mafia siciliana, il suo drammatico arresto e la successiva collaborazione con la giustizia, che portò al leggendario maxiprocesso di Palermo, cambiando per sempre la lotta alla criminalità organizzata. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Jumanji - Benvenuti nella giungla, un’avventura mozzafiato con Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black. Quattro liceali trovano una misteriosa console e, una volta avviato il gioco, vengono trasportati in un mondo selvaggio, assumendo l’aspetto dei personaggi che avevano scelto. Per sopravvivere e tornare alla realtà, dovranno affrontare prove pericolose e imparare a collaborare.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, The Portable Door, un’avventura fantasy tratta dai romanzi di Tom Holt, con un cast d’eccezione che include Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson. Due giovani apprendisti vengono assunti in un’azienda londinese apparentemente normale, salvo scoprire che i loro datori di lavoro hanno segreti magici e un piano per manipolare la realtà a loro favore. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Jurassic Park, il cult di Steven Spielberg premiato con 3 Oscar, tratto dal romanzo di Michael Crichton. Un magnate realizza il sogno di riportare in vita i dinosauri grazie alla clonazione, dando vita a un parco a tema preistorico. Ma quando il sistema di sicurezza fallisce, gli scienziati e i visitatori si ritrovano a lottare per la sopravvivenza contro creature estinte da milioni di anni. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Gangs of Paris, un thriller di vendetta ambientato nella Parigi del 1900. Billie, una giovane donna, si infiltra nel pericoloso clan degli Apaches per vendicare la morte di suo fratello. Tra tradimenti, giochi di potere e combattimenti cruenti, la protagonista dovrà affrontare il lato più oscuro della malavita parigina.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Colazione da Tiffany (Versione Restaurata), la commedia romantica cult con Audrey Hepburn nei panni della sofisticata Holly Golightly, una ragazza di provincia che sogna il lusso e la vita mondana di New York. Il suo incontro con lo scrittore Paul Varjak cambierà la sua esistenza in modi inaspettati. Un film intramontabile, con la celebre canzone Moon River. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, The Fabelmans, il racconto autobiografico di Steven Spielberg con Michelle Williams e Paul Dano. Sammy, un giovane con la passione per il cinema, scopre il potere della settima arte mentre affronta le difficoltà della crescita e le tensioni all’interno della sua famiglia. Un film emozionante, che celebra il cinema come strumento di memoria e scoperta. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Amore oggi, una commedia romantica prodotta da Sky che esplora, attraverso quattro episodi ironici e divertenti, le dinamiche dell’amore contemporaneo. Tra le guest star, Rocco Siffredi e Neri Marcorè regalano momenti esilaranti, mentre i protagonisti vivono storie d’amore moderne tra social network, tradimenti e inaspettati colpi di fulmine.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Campo di battaglia, un dramma storico diretto da Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi. Durante la Prima Guerra Mondiale e l’epidemia di febbre spagnola, due medici si ritrovano a dover affrontare scelte etiche difficili, mettendo alla prova la loro amicizia e la loro umanità in un momento di crisi. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Emma, la raffinata trasposizione cinematografica del romanzo di Jane Austen con Gwyneth Paltrow. Nell’Inghilterra dell’800, una giovane aristocratica si diletta a combinare matrimoni per gli altri, senza rendersi conto che l’amore potrebbe essere più vicino di quanto immagini. Un film elegante e romantico, vincitore dell’Oscar per la miglior colonna sonora.

