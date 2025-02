Guida TV Sky Cinema e NOW: Limonov, Domenica 9 Febbraio 2025

Domenica 9 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Limonov", il film ispirato all’omonimo romanzo di Emmanuel Carrère e diretto da Kirill Serebrennikov. Ben Whishaw veste i panni di Eduard Limonov, l’irriverente e carismatico scrittore, poeta e politico russo, la cui vita avventurosa si dipana tra la madrepatria, l’America e l’Europa. Un’esistenza vissuta ai margini e al tempo stesso al centro degli eventi più turbolenti della seconda metà del Novecento, tra ribellione, ideali estremi e provocazioni letterarie. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "The Truman Show", una delle pellicole più iconiche degli anni ‘90 con un magistrale Jim Carrey. Truman Burbank vive una vita apparentemente perfetta, finché non scopre di essere inconsapevolmente il protagonista di un reality show che lo segue sin dalla nascita. Un racconto potente e profetico sul controllo dei media e sulla ricerca della libertà individuale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Jumanji - The Next Level", un’avventura spettacolare che riporta Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel pericoloso mondo di Jumanji. Questa volta, la squadra deve affrontare nuove minacce e territori inesplorati per salvare Spencer, finito di nuovo intrappolato nel gioco. Tra azione, risate ed effetti speciali mozzafiato, il sequel mantiene intatto il fascino della saga.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Tutti per Uma", una commedia tutta italiana con Pietro Sermonti, Lillo Petrolo e Antonio Catania. In una famiglia di soli uomini dedita alla viticoltura, l’arrivo dell’enigmatica Uma porta scompiglio e speranza, rivoluzionando le loro vite in modo inaspettato e divertente. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Tueurs - Al di sopra della legge", un thriller adrenalinico con Olivier Gourmet e Lubna Azabal. Un rapinatore mette a segno un colpo perfetto, ma si ritrova coinvolto in una cospirazione più grande di lui, venendo accusato di un omicidio politico che non ha commesso. Un intrigo ricco di tensione e colpi di scena. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Angeli e demoni", il secondo capitolo cinematografico tratto dai romanzi di Dan Brown con Tom Hanks nei panni del professore Robert Langdon. Un’indagine serrata tra i simboli della Chiesa e i misteri degli Illuminati conduce a una corsa contro il tempo per salvare il Vaticano da un’imminente catastrofe.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Love Again", una dolce e toccante commedia romantica con la partecipazione straordinaria di Celine Dion. Mira, ancora segnata dalla perdita del fidanzato, continua a inviargli messaggi sul suo vecchio numero, senza sapere che il destinatario è ora un uomo che finirà per innamorarsi di lei. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "La terra promessa", un intenso dramma storico con Mads Mikkelsen, diretto da Nikolaj Arcel. Nel 1755, il capitano Ludvig von Kahlen cerca di trasformare le aride brughiere danesi in fertili terreni coltivabili, ma si scontra con l’opposizione di un potente latifondista. Una storia di determinazione e conflitto sociale. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Una pallottola spuntata", il primo capitolo della leggendaria saga comica con Leslie Nielsen. Il detective più imbranato del cinema deve sventare un complotto per assassinare la Regina d’Inghilterra, dando vita a una serie di esilaranti situazioni ai limiti dell’assurdo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Prisoners", un avvincente thriller diretto da Denis Villeneuve, con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Quando due bambine scompaiono senza lasciare traccia, un padre disperato decide di farsi giustizia da solo, mentre un detective lotta contro il tempo per risolvere il caso. Un’opera carica di suspense e tensione. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Il traditore", il film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia. Il racconto di un uomo che ha infranto l’omertà e ha testimoniato nel maxi-processo contro Cosa Nostra, mettendo a rischio la propria vita. Un ritratto intenso di uno dei momenti più cruciali della lotta alla criminalità organizzata.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Limonov

Dal romanzo di Emmanuel Carrère, Kirill Serebrennikov dirige un film sulla travolgente vita dello scrittore e politico Eduard Limonov (Ben Whishaw) tra Russia, America ed Europa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Truman Show

Un immenso Jim Carrey nella sconvolgente metafora dei nostri tempi. Dal giorno della nascita, a sua insaputa, Truman vive sorvegliato dalle telecamere nel più estremo dei reality show.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tutti per Uma

Commedia con Pietro Sermonti, Pasquale "Lillo" Petrolo e Antonio Catania. L’arrivo della principessa Uma risolleva le sorti dell'azienda vinicola dei Ferliga, una famiglia di soli maschi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Tueurs - Al di sopra della legge

Thriller con Olivier Gourmet e Lubna Azabal. Un rapinatore mette a segno un colpo impeccabile, ma viene accusato di un crimine politico e deve dimostrare la sua innocenza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Angeli e demoni

Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks in un thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Uno studioso è chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. È l'inizio di una serie di misteri.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Love Again

Commedia romantica con la partecipazione di Celine Dion. Per lenire il dolore, Mira continua a inviare messaggi al fidanzato defunto, ignara che il numero è stato riassegnato

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La terra promessa

Basato su una storia vera, Nikolaj Arcel torna a dirigere Mads Mikkelsen. 1755: Ludvig von Kahlen vuole rendere coltivabile la brughiera ma deve vedersela con uno spietato latifondista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata

Primo capitolo della mitica saga comica con Leslie Nielsen. Un detective imbranato deve proteggere la Regina d'Inghilterra, ma riuscirà a cacciarsi nelle situazioni più assurde.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Prisoners

Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal in un thriller di Denis Villeneuve. Il Giorno del Ringraziamento due bambine spariscono misteriosamente. Un padre disperato indaga per conto proprio.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il traditore

Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del 'boss dei due mondi', Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, che testimoniò nel maxiprocesso contro Cosa Nostra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)