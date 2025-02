Guida TV Sky Cinema e NOW: Basic, Martedi 11 Febbraio 2025

Martedi 11 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Basic", un action-thriller diretto da John McTiernan con John Travolta, Connie Nielsen e Samuel L. Jackson. Quando un ex militare, diventato agente della Narcotici, si ritrova a indagare sulla misteriosa scomparsa di un temuto sergente, emerge un intreccio di segreti, inganni e colpi di scena. In un contesto militare in cui nulla è come sembra, l’indagine si trasforma in una corsa contro il tempo tra false piste e verità scomode. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Mondocane", un avvincente dramma post-apocalittico con Alessandro Borghi. Ambientato in una Taranto futura, devastata dalla criminalità e dal degrado, il film segue la storia di due ragazzi determinati a entrare nella gang delle Formiche, guidata dal feroce Testacalda. Tra prove di coraggio, tradimenti e il sogno di un futuro migliore, il film esplora amicizia e sopravvivenza in un mondo spietato. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Criminal", un thriller avvincente con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. Dopo la morte di un agente della CIA, in possesso di informazioni segrete, la sua memoria viene impiantata nella mente di un pericoloso detenuto. Ma ciò che ne consegue è una fuga senza tregua tra inseguimenti, complotti e una minaccia globale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Il lupo e il leone", una commovente avventura per tutta la famiglia dai creatori di "Mia e il leone bianco". Dopo la morte del nonno, una giovane pianista si rifugia nei boschi del Canada, dove si prende cura di un cucciolo di lupo e di un piccolo leone, instaurando con loro un legame speciale. Ma quando i due animali vengono separati, inizia un viaggio emozionante alla ricerca della libertà. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Hancock", una commedia d’azione con Will Smith e Charlize Theron. Hancock è un supereroe atipico: cinico, scorbutico e sempre ubriaco. Quando si affida a un esperto di pubbliche relazioni per migliorare la sua immagine, scopre una verità sorprendente sulla moglie del suo nuovo alleato. Ironia e spettacolo si mescolano in questo film che reinventa il concetto di eroe. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Red Dragon", un thriller psicologico con Anthony Hopkins, Edward Norton e Ralph Fiennes. Il detective Will Graham si trova costretto a consultare il brillante ma letale Hannibal Lecter per fermare un serial killer noto come "Il Lupo Mannaro". Suspense, tensione e una mente criminale imprevedibile danno vita a un intricato gioco del gatto e del topo.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "A Christmas Reunion", una dolce commedia natalizia con Denise Richards e Patrick Muldoon. Alla vigilia di Natale, Amy scopre di aver ereditato una panetteria, ma con una sorpresa inaspettata: dovrà gestirla insieme al suo ex fidanzato. Tra vecchi rancori e sentimenti mai sopiti, il film regala una storia romantica piena di magia e atmosfera festiva. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Green Border", un film intenso diretto da Agnieszka Holland, vincitore del Premio Speciale della Giuria a Venezia 2023. La pellicola racconta l’odissea di una famiglia siriana intrappolata al confine tra Bielorussia e Polonia, mettendo in luce il dramma dei rifugiati e le difficoltà di chi cerca un futuro migliore in una terra ostile. Un’opera potente e attuale che invita alla riflessione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Effetti in-desiderati", una commedia tutta italiana con Biagio Izzo e Massimiliano Gallo. Tre fratelli, proprietari di un caseificio sull’orlo del fallimento, si imbattono in una misteriosa refurtiva che potrebbe risolvere tutti i loro problemi. Ma quando le cose si complicano, il rischio di perdere tutto diventa più reale che mai.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Horizon: An American Saga - Capitolo 1", il primo capitolo dell’epica saga western scritta, diretta e interpretata da Kevin Costner. Nel pieno della Guerra Civile americana, il film racconta il conflitto tra pionieri e nativi americani in una lotta per la sopravvivenza e la conquista di una nuova terra. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Ladyhawke", un cult fantasy con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. In una struggente fiaba d’amore, un malvagio sortilegio condanna due innamorati a non potersi mai incontrare nella loro forma umana: di giorno lei è un falco, di notte lui un lupo. Solo un miracolo potrà spezzare la maledizione e riunire i due amanti.

