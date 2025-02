Guida TV Sky Cinema e NOW: My Spy, Mercoledi 12 Febbraio 2025

Mercoledi 12 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "My Spy", una divertente action-comedy con Dave Bautista nei panni di un agente segreto che si ritrova a dover affrontare una sfida del tutto inaspettata: l'intelligenza e l'astuzia della piccola Sophie. Scoperto dalla ragazzina mentre è in missione, JJ è costretto a insegnarle i trucchi del mestiere, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e ricche d'azione. Un film perfetto per chi ama il mix tra adrenalina e comicità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Gli immortali", un dramma intimo firmato da Anne Riitta Ciccone che esplora il rapporto complesso tra un padre e una figlia. Chiara, tecnico delle luci in uno spettacolo dedicato a Dioniso, vede la sua vita sconvolta dall’inaspettato ritorno del padre dopo una lunga assenza. Un viaggio emotivo tra luci e ombre, che affronta il tema del legame familiare con grande sensibilità. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Thirteen Days", un avvincente thriller politico con Kevin Costner che ripercorre i tredici giorni di massima tensione della crisi dei missili di Cuba nel 1962. Il mondo è sull'orlo della Terza guerra mondiale e la Casa Bianca è costretta a prendere decisioni difficili in una corsa contro il tempo. Un film che mescola storia e suspense con grande efficacia.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Dolcissime", una commedia emozionante diretta da Francesco Ghiaccio. Tre adolescenti, derise per il loro aspetto fisico, trovano la forza di riscattarsi attraverso la passione per il nuoto sincronizzato. Con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino, il film racconta un percorso di crescita e amicizia, affrontando con leggerezza e profondità il tema dell’accettazione di sé. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "The Collective", un thriller d’azione con Don Johnson e Ruby Rose. Un’organizzazione segreta di assassini è costretta a collaborare con una giovane recluta per smantellare una potente rete di trafficanti di esseri umani. Tra colpi di scena e scontri all’ultimo respiro, il film offre una scarica di adrenalina per gli amanti dell’action. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "A Quiet Place - Giorno 1", prequel dell’acclamata saga horror che svela i primi momenti dell’invasione aliena. Con Lupita Nyong'o come protagonista, la storia ci porta nel cuore di New York, dove l’arrivo improvviso delle misteriose creature ultraterrene scatena il caos. Un survival horror intenso e coinvolgente, che esplora l’istinto di sopravvivenza in un mondo improvvisamente divenuto letale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Passengers", un'affascinante storia d’amore e sopravvivenza ambientata nello spazio. Jennifer Lawrence e Chris Pratt interpretano due passeggeri di un'astronave in viaggio verso un nuovo pianeta, che si risvegliano misteriosamente 90 anni prima dell’arrivo a destinazione. Tra scenari futuristici mozzafiato e dilemmi esistenziali, un film che mescola romance e sci-fi in modo avvincente. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "The Tree of Life", vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 2011. Diretto da Terrence Malick e interpretato da Brad Pitt, Sean Penn e Jessica Chastain, il film è un viaggio poetico attraverso la vita, il tempo e il significato dell’esistenza. Un’opera intensa e visivamente spettacolare che lascia il segno. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Papà scatenato", una commedia esilarante con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco. Un uomo si trova a dover presentare il suo eccentrico padre siciliano ai genitori della fidanzata, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e scontri culturali. Una storia ricca di battute e momenti di puro divertimento.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Basic", un action-thriller diretto da John McTiernan con John Travolta, Connie Nielsen e Samuel L. Jackson. Un ex militare, ora agente della Narcotici, si trova coinvolto in una pericolosa indagine sulla scomparsa di un sergente temuto e rispettato, rivelando segreti inconfessabili. Un film ricco di colpi di scena e tensione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Mondocane", un crudo dramma post-apocalittico con Alessandro Borghi. In una Taranto futura e devastata, due ragazzi crescono con il sogno di unirsi alla gang delle "Formiche", guidata dal carismatico e temibile Testacalda. Un racconto di amicizia, ambizione e sopravvivenza in un mondo dominato dalla violenza e dalla legge del più forte.

