Guida TV Sky Cinema e NOW: Atomica bionda, Domenica 16 Febbraio 2025

Domenica 16 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 (canale 301), andrà in onda "Atomica bionda", un action-thriller che vede la talentuosa Charlize Theron nei panni di un'agente segreta britannica in una missione ad alto rischio durante gli ultimi giorni della Guerra Fredda. Con il supporto di James McAvoy e John Goodman, Theron interpreta un personaggio coraggioso e capace di affrontare ogni intrigo e pericolo. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 (canale 302), sarà trasmesso "Con la grazia di un Dio", il noir d’esordio di Alessandro Roia con Tommaso Ragno e Maya Sansa, che segue Luca, un uomo coinvolto in una ricerca che rivelerà inquietanti verità. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 (canale 303), andrà in onda "La scuola più bella del mondo", una commedia di Luca Miniero con Christian De Sica e Rocco Papaleo, che racconta le situazioni comiche e imbarazzanti derivanti da un malinteso che coinvolge un preside e un errore di corrispondenza.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 (canale 304), sarà trasmesso "Balto e Togo - La Leggenda", un film commovente e ispirato a eventi reali. Ambientato in Alaska nel 1925, racconta l’impresa di Leonhard Seppala e dei suoi cani Balto e Togo che affrontano le difficoltà di un viaggio rischioso per salvare la vita di molti bambini colpiti dalla difterite. Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 (canale 305), andrà in onda "Nemico pubblico", un thriller diretto da Michael Mann con Johnny Depp e Christian Bale, che racconta la biografia di John Dillinger, uno dei gangster più famosi degli anni '30. Su Sky Cinema Suspence HD, alle 21:00 (canale 306), sarà trasmesso "Inferno", il terzo film della saga basata sui romanzi di Dan Brown, con Tom Hanks nel ruolo del professor Langdon, impegnato a fermare un folle scienziato che vuole scatenare un cataclisma mondiale ispirato all'Inferno di Dante. Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 (canale 307), andrà in onda "L’amore non va in vacanza", una commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, che racconta di due donne deluse dall’amore che si scambiano le case per le vacanze, vivendo nuove esperienze che cambieranno la loro vita.

Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 (canale 308), sarà trasmesso "The Old Oak", un dramma sociale diretto da Ken Loach, che affronta temi di accoglienza e solidarietà. In un villaggio minerario inglese in declino, un gruppo di rifugiati siriani cerca asilo, cambiando le dinamiche di una comunità che deve confrontarsi con il cambiamento. Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 (canale 309), andrà in onda "Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura", il ritorno del tenente Frank Drebin, interpretato da Leslie Nielsen, in una commedia demenziale e piena di gag, in cui Drebin è chiamato a sventare un complotto anti-ecologista.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 (canale 310), sarà trasmesso "Pearl Harbor", un epico film diretto da Michael Bay con Ben Affleck e Kate Beckinsale, che racconta la storia di due piloti e della loro travagliata relazione con la stessa donna durante l’attacco giapponese a Pearl Harbor. Su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 (canale 311), andrà in onda "Il filo nascosto", un dramma premiato con l’Oscar per i costumi, diretto da Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis nel ruolo di un rinomato stilista, il cui rapporto tormentato con una giovane donna sconvolge la sua vita e la sua carriera.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Atomica bionda

Action con Charlize Theron, James McAvoy e John Goodman. Con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un'esperta agente dell'MI6 britannico viene incaricata di sgominare una rete di spionaggio.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Con la grazia di un Dio

Esordio alla regia di Alessandro Roia in un cupo noir con Tommaso Ragno e Maya Sansa. A Genova per il funerale di un amico, Luca si mette alla ricerca di una scomoda verita'

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La scuola più bella del mondo

Christian De Sica e Rocco Papaleo in una commedia di Luca Miniero. Un preside interessato al gemellaggio con una scuola ghanese invia per errore la proposta a un istituto napoletano.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Balto e Togo - La Leggenda

Commovente avventura ispirata a una storia vera. Alaska, 1925. Quando la difterite colpisce i bambini, Leonhard Seppala, con i cani Balto e Togo, parte alla ricerca del siero curativo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Nemico pubblico

Michael Mann dirige Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nella biografia di John Dillinger, il famigerato gangster che impaurì e affascinò l’America degli anni 30.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Inferno

Ron Howard dirige Tom Hanks nel terzo thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Firenze: il professor Langdon deve fermare un folle scienziato ossessionato dall'inferno di Dante

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore non va in vacanza

Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Deluse dall’amore, due donne si scambiano l’appartamento andando incontro a nuove opportunità.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Old Oak

Nitida fotografia della realtà contemporanea diretta da Ken Loach, presentata a Cannes. In un villaggio minerario ormai in declino cerca ospitalità un gruppo di rifugiati siriani.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura

Leslie Nielsen torna in una delle saghe comiche piu' demenziali di sempre. Tra mille disavventure e gag, il tenente Frank Drebin deve sventare un losco complotto anti-ecologista

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Pearl Harbor

Michael Bay dirige Ben Affleck e Kate Beckinsale in un kolossal sentimentale premiato con un Oscar. 1941: prima dell'attacco giapponese, due piloti si innamorano della stessa donna.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il filo nascosto

Oscar ai costumi per la pellicola di Paul Thomas Anderson con un formidabile Daniel Day-Lewis. Londra, anni 50: la vita di un rinomato stilista viene turbata dall'infatuazione per una donna

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)