Guida TV Sky Cinema e NOW: L'amore e altre seghe mentali, Lunedi 17 Febbraio 2025

Lunedi 17 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) e in contemporanea su Sky Cinema Collection HD alle 21:45 (canale 303), troviamo "L'amore e altre seghe mentali", una commedia romantica diretta e interpretata da Giampaolo Morelli con Maria Chiara Giannetta. La storia segue Guido, un uomo cinico e disilluso dall’amore dopo una grande delusione, che però potrebbe cambiare idea grazie all’incontro con Giulia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), in prima visione, c’è "The Apprentice - Alle origini di Trump", un biopic con Sebastian Stan nei panni di un giovane Donald J. Trump nella New York degli anni ’70, agli albori della sua carriera nel settore immobiliare. Il film, diretto da Ali Abbasi, è candidato agli Oscar® 2025 per Miglior Attore Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista.

Per gli amanti dell'animazione, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304), viene trasmesso "Il gatto con gli stivali", il divertente spin-off della saga di Shrek, in cui il celebre felino deve affrontare un’amicizia infranta con Humpty Dumpty e un destino che li riunirà. Se invece sei alla ricerca di adrenalina pura, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) trovi "Armageddon - Giudizio finale", il disaster movie di Michael Bay con Bruce Willis e Ben Affleck, in cui una squadra di esperti cerca di fermare un asteroide gigantesco in rotta di collisione con la Terra. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306), c’è "Good Kill", un thriller con Ethan Hawke diretto da Andrew Niccol, che racconta la storia di un pilota di droni militari tormentato dal senso di colpa per gli attacchi che compie.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307), spazio all’amore con "One True Loves - Amare per due", un adattamento cinematografico del romanzo di Taylor Jenkins Reid, che mescola romanticismo e dramma. Per chi preferisce il cinema d’autore, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) viene trasmesso "The Lobster", il surreale e provocatorio film di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell e Rachel Weisz, in cui i single devono trovare un partner entro un certo periodo di tempo per evitare di essere trasformati in animali. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), "Il genio della truffa", una commedia di Ridley Scott con Nicolas Cage e Sam Rockwell, racconta la storia di un truffatore esperto il cui piano perfetto viene sconvolto dall'arrivo inaspettato della figlia adolescente.

Per chi si fosse perso alcuni film nei giorni precedenti, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) torna "Atomica bionda", l’action con Charlize Theron nei panni di una spia britannica alla vigilia della caduta del Muro di Berlino. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), viene replicato "Con la grazia di un Dio", noir italiano con Tommaso Ragno e Maya Sansa, in cui un uomo, tornando a Genova per il funerale di un amico, si trova a dover affrontare segreti sepolti.

L'amore e altre seghe mentali

Commedia romantica di e con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta. Dopo una delusione d'amore Guido è diventato cinico, ma l'incontro con Giulia potrebbe fargli cambiare idea

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

The Apprentice - Alle origini di Trump

Sebastian Stan interpreta Donald J. Trump in questo biopic diretto da Ali Abbasi. Nella New York degli anni ’70, il giovane Trump è un imprenditore agli albori della sua carriera, determinato a costruire il suo impero immobiliare e a distinguersi dall’ombra del padre. Candidato agli Oscar® 2025 per Miglior Attore Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il gatto con gli stivali

Il celebre felino è il protagonista dello spin-off della saga di Shrek. Dopo una rapina finita male, l'amicizia fra Gatto e Humpty Dumpty si è rotta, ma il destino li farà rincontrare.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Armageddon - Giudizio finale

Bruce Willis e Ben Affleck nel celebre disaster movie diretto da Michael Bay. Una squadra speciale prova a distruggere un gigantesco asteroide in rotta di collisione con la Terra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Good Kill

Dal regista di "Lord Of War", un thriller con Ethan Hawke. Un pilota di droni bombarda senza pietà i suoi bersagli uccidendo anche civili inermi. Il senso di colpa lo opprimerà.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

One True Loves - Amare per due

Tra commedia e melodramma, un film impregnato di romanticismo e mistero: adattamento dell'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Lobster

Colin Farrell e Rachel Weisz nel film The Lobster di Yorgos Lanthimos premiata a Cannes. In un mondo che vieta di essere single, ognuno deve trovare un partner o sarà trasformato in un animale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il genio della truffa

Nicolas Cage e Sam Rockwell in una commedia di Ridley Scott. Un artista dell'imbroglio prepara il colpo della sua vita, ma l'arrivo inaspettato della figlia adolescente rovina i suoi piani.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Atomica bionda

Action con Charlize Theron, James McAvoy e John Goodman. Con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un'esperta agente dell'MI6 britannico viene incaricata di sgominare una rete di spionaggio.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Con la grazia di un Dio

Esordio alla regia di Alessandro Roia in un cupo noir con Tommaso Ragno e Maya Sansa. A Genova per il funerale di un amico, Luca si mette alla ricerca di una scomoda verita'

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)