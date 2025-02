Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible, Giovedi 20 Febbraio 2025

Giovedì 20 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Mission: Impossible", il primo capitolo della leggendaria saga action con Tom Cruise, diretto da Brian De Palma. L’agente segreto Ethan Hunt si ritrova accusato ingiustamente di tradimento e, braccato dalla sua stessa organizzazione, dovrà usare tutta la sua astuzia e le sue incredibili abilità per scoprire chi lo ha incastrato. Tra inseguimenti mozzafiato, intrighi e sequenze d’azione spettacolari, il film ha dato il via a una delle saghe più iconiche della storia del cinema. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "American Beauty", il capolavoro di Sam Mendes che ha segnato gli anni ‘90, vincendo 5 Premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore per Kevin Spacey. La storia segue Lester Burnham, un uomo di mezza età intrappolato in una vita monotona e priva di emozioni, che trova una scossa improvvisa di vitalità quando si invaghisce di una compagna di scuola di sua figlia. Un film intenso e provocatorio che esplora i lati oscuri della società americana con ironia e profondità. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Come un gatto in tangenziale", una divertente commedia italiana con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Quando i loro figli adolescenti si innamorano, due genitori agli antipodi, un intellettuale snob e una cassiera di periferia, sono costretti a un’improbabile alleanza per sabotare la relazione. Tra gag esilaranti e spunti di riflessione sulla società italiana, il film si rivela una commedia brillante e irresistibile.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Il principe dimenticato", una favola moderna con Omar Sy diretta da Michel Hazanavicius. Djibi è un padre amorevole che ogni notte si trasforma nell’eroe delle fiabe che racconta a sua figlia. Ma quando la bambina cresce e i suoi sogni cambiano, Djibi dovrà affrontare il timore di essere dimenticato. Un’avventura emozionante e magica, perfetta per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "World War Z", un thriller apocalittico con Brad Pitt, diretto da Marc Forster. Un misterioso virus trasforma gli esseri umani in feroci non-morti e l’intero pianeta sprofonda nel caos. Un ex funzionario dell’ONU intraprende una disperata corsa contro il tempo per trovare l’origine dell’epidemia e salvare l’umanità. Un action movie carico di tensione e adrenalina, con spettacolari scene di devastazione globale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "K9 - Squadra Antidroga", un thriller avvincente con Aaron Eckhart. Dopo che il suo fedele cane poliziotto viene ucciso in una sparatoria, l’agente Rosser decide di indagare per conto proprio, affiancato da un nuovo segugio addestrato. Tra colpi di scena e azione adrenalinica, il film racconta la determinazione di un uomo nel cercare giustizia.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Io rimango qui", un emozionante road movie tratto dal bestseller di Frank Pope. Steffi, una sedicenne gravemente malata, rifiuta le cure per vivere un’ultima grande avventura. Incontra Steve, un ragazzo in fuga dai suoi problemi, e insieme intraprendono un viaggio che cambierà le loro vite. Una storia di coraggio, amore e libertà, carica di emozioni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Elizabeth", il film pluripremiato con Cate Blanchett nei panni della regina Elisabetta I d’Inghilterra. Dalla sua ascesa al trono fino alle lotte per il potere, il film racconta con maestosità e intensità il percorso della sovrana che trasformò l’Inghilterra in una grande potenza. Un’opera sontuosa, con scenografie spettacolari e una straordinaria interpretazione della protagonista. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "I delitti del Barlume - Sasso carta forbici", un nuovo caso da risolvere per la commissaria Fusco. Quando il giovane Marchino trova il corpo senza vita di Chantal, un’intricata rete di segreti e bugie viene a galla. Tra indizi, sospetti e il solito umorismo toscano, il caso si complica sempre di più. Un episodio avvincente della serie ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Abigail", un thriller-horror adrenalinico dai registi della saga "Scream". Un gruppo di criminali rapisce una ragazzina per chiedere un riscatto, ma scoprono troppo tardi che la loro vittima è tutt’altro che indifesa. Figlia di un boss della malavita, Abigail nasconde un lato oscuro e letale, trasformando la prigionia in un incubo senza via di fuga. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Frida", un intenso biopic con Salma Hayek dedicato alla leggendaria pittrice messicana Frida Kahlo. Tra amori tormentati, sofferenze fisiche e una passione sconfinata per l’arte, il film ripercorre la straordinaria vita dell’icona del surrealismo, mettendo in scena il suo spirito ribelle e la sua inconfondibile visione artistica. Con due Oscar e un Golden Globe, un ritratto affascinante e potente di una donna che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte.

