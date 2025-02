Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible III, Giovedi 27 Febbraio 2025

Giovedì 27 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Mission: Impossible III", il terzo adrenalinico capitolo della celebre saga action diretto da J.J. Abrams, con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman. Ethan Hunt, l’agente segreto più spericolato di sempre, si trova di nuovo in azione per fermare un trafficante d’armi senza scrupoli in possesso di un pericoloso ordigno. Tra missioni impossibili, inseguimenti mozzafiato e colpi di scena, il film regala spettacolo e adrenalina pura. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Gli indesiderabili", l’attesissimo nuovo film di Ladj Ly, regista de "I miserabili", che torna a raccontare le tensioni delle periferie francesi. In un sobborgo parigino, un giovane sindaco e un’attivista locale si scontrano su questioni di giustizia sociale e riqualificazione urbana, dando vita a un intenso dramma contemporaneo carico di riflessioni politiche e umane. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "I guardiani del destino", un thriller di fantascienza basato su un racconto di Philip K. Dick, con Matt Damon ed Emily Blunt. Un carismatico politico newyorkese scopre l’esistenza di misteriosi emissari che regolano il destino delle persone, cercando di impedirgli di stare con la donna che ama. Un’avventura avvincente tra amore, destino e libero arbitrio.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "La bussola d'oro", il fantasy vincitore di un Oscar con Daniel Craig e Nicole Kidman, tratto dal romanzo di Philip Pullman. In un mondo parallelo popolato da streghe, orsi corazzati e strane creature, una giovane eroina parte per un viaggio epico per salvare il suo migliore amico e svelare un oscuro complotto. Un’avventura spettacolare tra magia e filosofia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "The Foreigner", un action-thriller di Martin Campbell con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Dopo aver perso la figlia in un attentato terroristico dell’IRA, un umile ristoratore di Chinatown a Londra si trasforma in un implacabile vendicatore. Un film ricco di azione e tensione, con un’interpretazione inedita e drammatica di Jackie Chan. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "The Vanishing - Il mistero del faro", un inquietante mystery ispirato a una storia vera, con Gerard Butler e Peter Mullan. Su un’isola remota della Scozia, tre guardiani di un faro fanno una scoperta sconcertante che sconvolgerà le loro vite, trascinandoli in un vortice di paranoia e suspense.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Nove lune e mezza", una commedia brillante diretta da Michela Andreozzi, con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Livia, una donna determinata e anticonformista, accetta di portare avanti una gravidanza per sua sorella, mantenendo il segreto con i rispettivi fidanzati. Tra risate e momenti di emozione, il film affronta il tema della maternità con leggerezza e ironia. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Maria Regina di Scozia", un dramma storico con Saoirse Ronan e Margot Robbie, che racconta la travagliata vita di Maria Stuarda. Dopo la morte del marito, la giovane regina torna in Scozia per reclamare il trono, scontrandosi con la potente Elisabetta I d’Inghilterra in un duello politico e personale che segnerà il destino della nazione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Il Ras del quartiere", una commedia cult diretta da Carlo Vanzina, con Diego Abatantuono e Isabella Ferrari. Nella Milano degli anni ’80, un teppista dal cuore d’oro si ritrova coinvolto in una rocambolesca avventura per aiutare un padre disperato a ritrovare sua figlia scappata di casa. Una pellicola intramontabile tra comicità e sentimento.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Lansky", un biopic con Harvey Keitel e Sam Worthington. Il celebre boss del crimine Meyer Lansky, ormai anziano e sotto indagine dell’FBI, ripercorre la sua vita e i segreti del Sindacato ebraico attraverso le confessioni a un giornalista. Un’immersione affascinante nel mondo della malavita americana. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Qui rido io", un biopic diretto da Mario Martone, con Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta. La storia dell’attore napoletano, padre del teatro moderno e dei fratelli De Filippo, tra successi e controversie legali, in un ritratto intenso che ha conquistato il pubblico e la critica, vincendo due David di Donatello.

