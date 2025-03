Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible - Rogue Nation, Giovedi 6 Marzo 2025

Giovedi 6 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Mission: Impossible - Rogue Nation

Tom Cruise nel quinto action della saga, prodotto da J.J. Abrams. Ethan Hunt riunisce la squadra per annientare il Sindacato, un'organizzazione criminale e terroristica (USA 2015)

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Shoshana

Michael Winterbottom rilegge una pagina di storia nel thriller politico con Irina Staršenbaum e Douglas Booth. Nella Tel Aviv degli anni 30, governata dal protettorato inglese, una giornalista ebrea si innamora di un agente britannico della squadra antiterrorismo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Viaggio nell'isola misteriosa

Dwayne Johnson e Michael Caine in un'avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da incredibili animali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il richiamo della foresta

Dal celebre romanzo di Jack London un'avventura con Christopher Lloyd. In vacanza dal nonno tra le nevi del Montana, la piccola Ryann soccorre un lupo con l'intenzione di portarlo a Boston (USA 2009)

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dune - Parte due

Timothée Chalamet e Zendaya tornano in questo epico sequel fantascientifico diretto da Denis Villeneuve. Rifugiatosi tra i Fremen, il giovane Paul Atreides intraprende un viaggio spirituale, mentre lo spettro di una guerra santa aleggia sulla galassia. Il film ha ottenuto 5 nomination agli Oscar® 2025: Miglior Film, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

It

Andy Muschietti dirige il primo capitolo horror tratto dal romanzo di Stephen King. Un gruppo di ragazzini si allea per sconfiggere il clown colpevole delle sparizioni di bambini.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il buongiorno del mattino

Harrison Ford, Diane Keaton e Rachel McAdams in una commedia scatenata. Una produttrice deve risollevare un programma mattutino. Si troverà al centro di una guerra fra veterani della Tv.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Veloce come il vento

Matteo Rovere dirige Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Dopo la morte del padre, una ragazza appassionata di motori ritrova suo fratello, pilota provetto diventato tossicodipendente.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come può uno scoglio

Torna la comicità dirompente di Pio e Amedeo ancora diretti da Gennaro Nunziante. La vita di Pio, avvocato dal carattere remissivo, viene stravolta dall'incontro con il vulcanico Amedeo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Non sono quello che sono

Edoardo Leo scrive, dirige e interpreta un adattamento dell'Otello di Shakespeare ambientando la vicenda nel 2001, all'interno di un'organizzazione criminale sul litorale romano

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Blues Brothers

John Belushi e Dan Aykroyd nell'irriverente commedia musicale di John Landis. Per salvare l'orfanotrofio in cui sono cresciuti, due fratelli riuniscono la loro band per un concerto

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)