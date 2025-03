Guida TV Sky Cinema e NOW: L'Arte della Gioia, Venerdi 7 Marzo 2025

Venerdi 7 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "L'Arte della Gioia - Episodi 3 e 4", il racconto dell’ambiziosa e carismatica Modesta prosegue con nuovi intrighi e colpi di scena. Accolta nella sontuosa villa della Principessa Brandiforti, Modesta sembra adattarsi al suo nuovo ruolo di novizia devota, ma un’improvvisa infatuazione rischia di mettere a repentaglio i suoi piani. Mentre cerca di muoversi con astuzia tra le dinamiche della villa, si ritrova costretta a fare compromessi per ottenere ciò che desidera. Un dramma intenso e avvincente, tratto dall’opera di Goliarda Sapienza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "A History of Violence", un thriller psicologico diretto da David Cronenberg con Viggo Mortensen. La vita tranquilla di Tom Stall viene sconvolta dopo che uccide due rapinatori in un atto di legittima difesa. L'evento lo trasforma in un eroe locale, ma attira anche l'attenzione di uomini pericolosi che sembrano conoscere il suo passato meglio di lui. Una storia di identità e segreti con un crescendo di tensione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Baywatch", una spassosa action comedy con Dwayne Johnson e Zac Efron. Mitch Buchannon e il suo team di bagnini non si occupano solo della sicurezza dei bagnanti, ma si ritrovano a dover affrontare una pericolosa banda di trafficanti di droga che minaccia la loro spiaggia. Tra acrobazie mozzafiato, ironia e nostalgia anni ‘90, il film regala divertimento ed energia pura.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Hook - Capitan Uncino", un’avventura senza tempo diretta da Steven Spielberg, con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts. Peter Pan è cresciuto, ha dimenticato il suo passato e vive una vita normale, fino a quando Capitan Uncino rapisce i suoi figli. Per salvarli, Peter dovrà tornare sull’Isola che non c’è e riscoprire la magia della sua infanzia. Un classico che continua a incantare generazioni. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Shark 2 - L'abisso", con Jason Statham e Wu Jing. L’esploratore subacqueo Jonas Taylor guida una missione nelle profondità dell’oceano, ma il team si ritrova a dover affrontare sia un gruppo di trafficanti senza scrupoli che gigantesche creature preistoriche assetate di sangue. Un’avventura adrenalinica tra suspense e spettacolo visivo.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Badge of Honor", un thriller poliziesco con Mena Suvari e Martin Sheen. Una detective degli affari interni si trova a indagare su due agenti della squadra narcotici, coinvolti nella tragica morte di un ragazzo. Ma più si avvicina alla verità, più il caso si complica, svelando una rete di corruzione e inganni. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "20 anni di meno", una brillante commedia romantica ambientata nel mondo dell’alta moda parigina. Alice, giornalista di 38 anni, si finge fidanzata con un ragazzo molto più giovane di lei per dimostrare uno spirito giovanile e ottenere una promozione. Ma il confine tra finzione e realtà si fa sempre più labile. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Lettere da Iwo Jima", il capolavoro di Clint Eastwood che racconta la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista giapponese. Vincitore di un Oscar e di un Golden Globe, il film è un dramma di guerra intenso e toccante che mostra l’umanità dietro il conflitto. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Qualunquemente", una commedia satirica con Antonio Albanese nei panni dell’esilarante Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto decide di candidarsi a sindaco per difendere i suoi interessi dalla legalità, scatenando una serie di situazioni surreali e irresistibili.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Mission: Impossible - Rogue Nation", il quinto capitolo della celebre saga action con Tom Cruise. Ethan Hunt e il suo team si trovano ad affrontare il Sindacato, un’organizzazione criminale con risorse illimitate. Tra inseguimenti spericolati e colpi di scena mozzafiato, un mix perfetto di azione e suspense. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Shoshana", un thriller storico diretto da Michael Winterbottom. Nella Tel Aviv degli anni ‘30, sotto il dominio britannico, una giornalista ebrea si innamora di un agente britannico, mettendo a rischio la sua lealtà e la sua stessa vita in un periodo di tensioni crescenti. Un dramma avvincente tra politica e passione.





Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

L'Arte della Gioia Ep. 3 e 4

Accolta nella villa della Principessa Brandiforti, Modesta recita la parte della devota novizia, ma un'infatuazione rischia di rovinare i suoi piani. Modesta fatica a destreggiarsi tra le pressioni degli abitanti della villa, ed e' costretta ad arrivare a compromessi per ottenere cio' che vuole.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

A History of Violence

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen in un thriller fra apparenza e realta'. Dopo aver ucciso 2 rapinatori per legittima difesa, un uomo si trova braccato da loschi individui

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Baywatch

Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie tv anni '90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hook - Capitan Uncino

Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull’Isola che non c'è per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Shark 2 - L'abisso

Jason Statham torna nel ruolo di Jonas Taylor in Shark 2 - L'abisso affiancato dall'icona dell'action Wu Jing. Impegnati in una missione nelle buie profondità dell'oceano, l'esploratore subacqueo Jonas Taylor e il suo team devono fronteggiare un gruppo di trafficanti e la voracità di enormi creature preistoriche.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Badge of Honor

Thriller poliziesco con Mena Suvari e Martin Sheen. Una detective degli affari interni indaga su una coppia di agenti della squadra narcotici, coinvolti nell'omicidio di un ragazzo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

20 anni di meno

Romantica commedia nella Parigi glamour dell'alta moda. Per mostrare uno spirito giovanile e ottenere una promozione, una giornalista di 38 anni finge di avere una storia con un ventenne.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lettere da Iwo Jima

Un Oscar e un Golden Globe alla pellicola di Clint Eastwood che, dopo "Flags of Our Fathers", torna ad affrontare la battaglia di Iwo Jima ma questa volta dal punto di vista giapponese.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Qualunquemente

Antonio Albanese nei panni dello spassoso Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto si candida a sindaco per difendere le sue proprietà dalla... legalità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mission: Impossible - Rogue Nation

Tom Cruise nel quinto action della saga, prodotto da J.J. Abrams. Ethan Hunt riunisce la squadra per annientare il Sindacato, un'organizzazione criminale e terroristica

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Shoshana

Michael Winterbottom rilegge una pagina di storia nel thriller politico con Irina Staršenbaum e Douglas Booth. Nella Tel Aviv degli anni 30, governata dal protettorato inglese, una giornalista ebrea si innamora di un agente britannico della squadra antiterrorismo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)