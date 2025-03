Guida TV Sky Cinema e NOW: La treccia, Sabato 8 Marzo 2025

Sabato 8 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Killing Season", un action con Robert De Niro e John Travolta. Un ufficiale americano si ritira sui monti per dimenticare gli orrori della guerra in Bosnia. Ma la visita di un ex soldato serbo riapre le ferite del passato, portando a un confronto violento che mette alla prova le loro vite. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "La treccia", una storia di coraggio al femminile, diretta da Laetitia Colombani. Tre donne, legate senza saperlo da ciò che hanno di più prezioso, decidono di ribellarsi alla sorte che è stata loro assegnata, in un intreccio di speranza e determinazione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "The Amazing Spider-Man", il primo capitolo della saga con Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker. Un liceale che, dopo il morso di un ragno, acquisisce poteri straordinari, mettendo alla prova la sua forza e responsabilità per proteggere chi ama.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "I Croods", una fantastica avventura nella preistoria firmata DreamWorks. In cerca di rifugio dopo un terremoto, Grug e la sua famiglia scoprono un mondo popolato da creature straordinarie. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Jurassic World – Il regno distrutto", con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Nel secondo capitolo della nuova trilogia, Owen e Claire devono affrontare una cospirazione mentre tentano di salvare i dinosauri da un'eruzione imminente. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 sul canale 306, "Naked Singularity", un thriller Sky Original con John Boyega, Olivia Cooke e Bill Skarsgard. Un avvocato idealista, deluso dal sistema giudiziario, si trova coinvolto in un furto di droga, mettendo in pericolo la sua carriera e la sua vita.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Café Society", una deliziosa commedia di Woody Allen con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Steve Carell. Ambientata negli anni '30, racconta la storia di Bobby, un giovane che arriva a Los Angeles per cercare fortuna nel cinema, ma si trova coinvolto in un triangolo amoroso. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Il padrino", il capolavoro di Francis F. Coppola con Marlon Brando e Al Pacino. La saga epica della famiglia Corleone inizia con un attentato al padre, costringendo Mike a entrare nel mondo oscuro della malavita. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Modalità aereo", una commedia di Fausto Brizzi con Lillo e Paolo Ruffini. Due inservienti di un aeroporto si vendicano di un ricco imprenditore arrogante, utilizzando il suo cellulare per metterlo in difficoltà.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "L'Arte della Gioia Ep. 3 e 4", una serie che segue Modesta mentre cerca di destreggiarsi tra i suoi desideri e le pressioni della villa della Principessa Brandiforti. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "A History of Violence", diretto da David Cronenberg con Viggo Mortensen. Un uomo, dopo aver ucciso due rapinatori in legittima difesa, si trova a dover affrontare il lato oscuro della sua vita passata, mentre una serie di misteriosi individui lo braccano.





