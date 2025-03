Guida TV Sky Cinema e NOW: La memoria dell'assassino, Lunedi 10 Marzo 2025

Lunedi 10 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Suspense HD alle 21:45 sul canale 306, "La memoria dell'assassino", un intenso thriller-noir diretto e interpretato da Michael Keaton, con James Marsden e Al Pacino. Un killer esperto, affetto da una malattia incurabile, decide di mettere ordine nella sua vita prima di ritirarsi, ma il passato torna a perseguitarlo in un gioco pericoloso tra inganni, vendette e segreti sepolti. Atmosfere cupe, tensione crescente e un cast d’eccezione rendono questa pellicola un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Campo di battaglia", un dramma storico con Alessandro Borghi ambientato in Friuli durante la Prima Guerra Mondiale. Stefano e Giulio, due ufficiali medici con visioni opposte sulla cura dei feriti, si scontrano tra ideali e doveri, mentre Anna, un’infermiera, sospetta che qualcuno stia sabotando i pazienti per impedirne il ritorno al fronte. Una storia di coraggio, dilemmi morali e orrori della guerra che coinvolge ed emoziona.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Spider-Man", il primo capitolo della celebre trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire nei panni dell’iconico supereroe Marvel. Dopo essere stato morso da un ragno geneticamente modificato, Peter Parker sviluppa straordinari poteri e si trova a combattere il malvagio Goblin in una lotta tra responsabilità e desiderio di vendetta. Un classico del cinecomic che ha segnato un’intera generazione. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Wonka", il film che esplora le origini del leggendario cioccolataio interpretato da Timothée Chalamet. In una città dominata dalla corruzione, il giovane Willy Wonka sogna di aprire la sua fabbrica di dolci, ma deve affrontare una spietata concorrenza da parte di tre mastri cioccolatai senza scrupoli. Un’avventura magica, divertente e ricca di immaginazione, perfetta per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Codice Unlocked - Londra sotto attacco", un adrenalinico thriller di spionaggio con Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas. Alice, esperta agente della CIA, riesce a estorcere informazioni a un terrorista, ma un errore fatale la costringe a lottare contro il tempo per sventare un attacco devastante nel cuore di Londra. Azione mozzafiato e colpi di scena per un film ad alta tensione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Tutti in piedi", una commedia romantica brillante con Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Jocelyn, un uomo superficiale e donnaiolo, finge di essere disabile per conquistare Florence, ma finisce per essere travolto dai sentimenti, scoprendo il vero significato dell’amore. Un film ironico e toccante che gioca con le convenzioni del genere. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Eyes Wide Shut", l’ultimo capolavoro di Stanley Kubrick con Nicole Kidman e Tom Cruise. Un viaggio inquietante nell’intimità di una coppia, in cui il desiderio e la gelosia spingono un uomo a esplorare un mondo segreto di tentazioni e misteri. Atmosfera ipnotica, simbolismo e una regia magistrale per un’opera che continua a suscitare interpretazioni e dibattiti. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Il professor Cenerentolo", una commedia italiana con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti. Umberto, detenuto in regime di semilibertà, viene scambiato per un insegnante da Morgana, una ragazza affascinante. Tra bugie, equivoci e romanticismo, il film regala sorrisi e leggerezza.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Notting Hill", la commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant. Un timido libraio londinese si ritrova travolto dall’amore quando una famosa attrice americana entra casualmente nel suo negozio. Tra momenti dolci, fraintendimenti e dichiarazioni d’amore indimenticabili, un film che ha fatto sognare milioni di spettatori. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Mystic River", il potente dramma di Clint Eastwood con Sean Penn e Tim Robbins, premiato con due Oscar. Quando la figlia di un ex criminale viene assassinata, il passato torna a galla, rivelando ferite mai guarite e segreti nascosti. Un noir intenso, ricco di suspense e profondità emotiva.





