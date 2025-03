Guida TV Sky Cinema e NOW: Rush, Martedi 11 Marzo 2025

Martedi 11 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda Rush, il capolavoro di Ron Howard con Chris Hemsworth e Daniel Brühl, che racconta la leggendaria rivalità tra i piloti di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda. Ambientato nella stagione automobilistica più intensa e pericolosa di sempre, il film ripercorre il duello sportivo e umano tra due campioni dal carattere opposto: il carismatico e impulsivo Hunt contro il metodico e perfezionista Lauda. Adrenalina pura, emozioni e gare mozzafiato rendono questa pellicola un must per gli appassionati di motori. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, in onda The Untouchables - Gli intoccabili, il capolavoro firmato Brian De Palma con Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery, premiato con l’Oscar. Un viaggio nella Chicago degli anni '30, tra corruzione e violenza, dove una squadra speciale guidata dall'agente Eliot Ness tenta di incastrare il potente boss Al Capone. Un thriller gangster magistrale, ricco di tensione e momenti iconici. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, appuntamento con Spider-Man 2, il secondo capitolo della trilogia diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire, che affronta uno dei suoi avversari più temibili: il Dr. Octopus. Peter Parker è in crisi, diviso tra la sua doppia identità e il peso della responsabilità, mentre il nuovo nemico, dotato di tentacoli meccanici, minaccia la città. Vincitore dell’Oscar per i migliori effetti speciali, il film combina spettacolarità e un profondo viaggio emotivo nel cuore dell'eroe.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, La musica nel cuore - August Rush, una toccante avventura musicale con Freddie Highmore e Robin Williams. August è un bambino prodigio che vive suonando per le strade di New York, sperando che la sua musica lo aiuti a ritrovare i genitori che non ha mai conosciuto. Una storia emozionante di speranza, talento e magia sonora. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, spazio all'azione con Copshop - Scontro a fuoco, un action-thriller esplosivo con Gerard Butler, Frank Grillo e Alexis Louder. Un piccolo distretto di polizia diventa un vero e proprio campo di battaglia quando un killer a pagamento e un truffatore si trovano rinchiusi nella stessa prigione, con una giovane agente costretta a difendersi tra proiettili e doppi giochi. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, arriva On the Line, un thriller Sky Original con Mel Gibson. Un conduttore radiofonico riceve una telefonata inquietante in diretta: un ascoltatore anonimo lo minaccia di uccidere la sua famiglia se non seguirà le sue spietate istruzioni. Un gioco al massacro che tiene con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, la magia dell'amore con Kate & Leopold, una commedia romantica con Hugh Jackman e Meg Ryan. Quando un nobile dell’Ottocento viene catapultato nella New York contemporanea attraverso un varco spazio-temporale, la sua visione dell'amore si scontra con la modernità, dando vita a un'affascinante storia d'amore senza tempo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, il grande cinema d'autore con Julieta, un intenso dramma firmato Pedro Almodóvar, tratto dai racconti di Alice Munro. Julieta è una donna che ripercorre il suo passato per spiegare alla figlia i segreti e le sofferenze che hanno segnato la sua vita, in un film profondo e commovente. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, spazio al divertimento con Poveri ma ricchi, una commedia con Christian De Sica ed Enrico Brignano. Una famiglia romana modesta si ritrova improvvisamente milionaria dopo aver vinto alla lotteria e si trasferisce a Milano per vivere nel lusso, ma l'adattamento alla nuova vita si rivela più difficile del previsto, tra equivoci e situazioni esilaranti.

