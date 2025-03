Guida TV Sky Cinema e NOW: The Lincoln Lawyer, Mercoledi 12 Marzo 2025

Mercoledi 12 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "The Lincoln Lawyer", un thriller-drama con Matthew McConaughey e Marisa Tomei. Un avvocato difensore, incaricato di proteggere un playboy accusato di stupro e tentato omicidio, inizia a indagare per cercare di fare luce sull'accaduto, rivelando segreti inquietanti lungo la strada. La tensione cresce mentre la trama si sviluppa in un gioco di strategia e giustizia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Blade Runner 2049", il sequel acclamato dal pubblico e dalla critica del cult di fantascienza. Diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling, il film esplora i segreti e le verità che minacciano di gettare il mondo nel caos, in un viaggio visivamente straordinario che merita ogni dei suoi due Oscar vinti nel 2018. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Spider-Man 3", il terzo capitolo della saga con Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Spider-Man affronta la sua parte oscura quando un parassita prende il controllo di lui, costringendolo a confrontarsi con i suoi demoni interiori e a combattere due nemici letali.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi", una commedia con Jim Carrey e Meryl Streep. Tre orfani si trovano a dover affrontare il perfido Conte Olaf, che cerca di impadronirsi della loro eredità, in una trama oscura ma affascinante che ha vinto un Oscar per il miglior trucco. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "12 Soldiers", un war-movie con Chris Hemsworth e Michael Shannon, tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale statunitense viene inviata in Afghanistan per combattere Al Qaeda, affrontando battaglie difficili e pericolose in un contesto di guerra devastante. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "The Jacket", un thriller con Adrien Brody, Keira Knightley e Daniel Craig. Un reduce di guerra, affetto da amnesia, viene accusato di omicidio e internato in un manicomio dove subisce un trattamento psicologico brutale che lo costringerà a scoprire la verità sulla sua condizione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Always - Per sempre", un film romantico diretto da Steven Spielberg con Richard Dreyfuss e Holly Hunter. La storia di un pilota che, dopo essere morto in un incidente aereo, diventa un angelo custode per la sua fidanzata, cercando di proteggerla mentre affronta la sua vita da sola. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Te l'avevo detto", una pellicola di Ginevra Elkann con Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi. Ambientato a Roma, il film esplora le ossessioni e i conflitti di un gruppo di persone alle prese con le sfide della vita quotidiana, tutto sullo sfondo di un caldo soffocante che aggrava la situazione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "La casa di famiglia", una commedia degli equivoci con Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale. Quando quattro fratelli devono affrontare il ritorno del padre, appena uscito dal coma, si ritrovano a dover riconsiderare le loro vite e le loro scelte.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Rush", un biopic diretto da Ron Howard con Chris Hemsworth e Daniel Bruhl. La storia della leggendaria rivalità tra i piloti di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda, che ha segnato una stagione memorabile di corse, fatta di adrenalina, competizione e sacrificio. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "The Untouchables - Gli intoccabili", un capolavoro di Brian De Palma con Sean Connery, Kevin Costner e Robert De Niro. La storia di una squadra speciale di poliziotti incaricata di abbattere Al Capone durante il periodo del proibizionismo, un film che ha vinto Oscar e Golden Globe per la sua eccezionale interpretazione e regia.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

The Lincoln Lawyer

Thriller-drama con Matthew McConaughey e Marisa Tomei. Incaricato di difendere un playboy dall'accusa di stupro e tentato omicidio, un avvocato indaga per far luce sull'accaduto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Blade Runner 2049

2 Oscar 2018 al sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling. L’agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spider-Man 3

Terzo capitolo con Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Un parassita contagia Spider-Man lasciandone emergere il lato oscuro: l'uomo Ragno affrontera' demoni interiori e due supernemici.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi

Avventura con Jim Carrey e Meryl Streep in un film premiato con l'Oscar per il trucco. 3 bambini orfani ereditano un mucchio di soldi ed entrano nel mirino dello spregevole Conte Olaf.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

12 soldiers

Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Jacket

Thriller con Adrien Brody, Keira Knightley e Daniel Craig. Un reduce di guerra, sofferente di amnesia, viene accusato di omicidio. In manicomio sarà sottoposto a un brutale trattamento.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Always - Per sempre

Steven Spielberg firma una romantica commedia soprannaturale con Richard Dreyfuss e Holly Hunter. Morto in un incidente aereo, un pilota accetta di fare da angelo custode alla fidanzata.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Te l'avevo detto

Ginevra Elkann dirige una pellicola con Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi. In una Roma stretta nella morsa del caldo vanno in scena problematiche e ossessioni di un gruppo di persone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La casa di famiglia

Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale in una commedia degli equivoci. Venduta la tenuta di famiglia, 4 fratelli devono ripensarci quando il padre esce dal coma

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Rush

Ron Howard dirige Chris Hemsworth e Daniel Bruhl nel biopic sulla rivalità fra i piloti James Hunt e Niki Lauda, protagonisti di una memorabile stagione della Formula Uno.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Untouchables - Gli intoccabili

Oscar e Golden Globe a Sean Connery, nel capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner e Robert De Niro. Chicago, 1930: una squadra speciale viene incaricata di incastrare Al Capone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)