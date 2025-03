Guida TV Sky Cinema e NOW: Miller's Girl, Sabato 15 Marzo 2025

Sabato 15 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Miller’s Girl", un dramma psicologico diretto da Jade Halley Bartlett, con Martin Freeman e Jenna Ortega. La storia segue l’incontro tra una giovane donna e il suo insegnante di scrittura, un rapporto che inizia con la condivisione di idee e passioni letterarie per poi sfociare in un’intensa relazione dalle dinamiche complesse. Con una narrazione carica di tensione emotiva, il film esplora il confine tra ispirazione e ossessione, portando i protagonisti verso una spirale di scoperte e conseguenze inaspettate. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Potere assoluto", un thriller avvincente diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Gene Hackman. Un ladro esperto si introduce in una villa di lusso e, nascosto dietro uno specchio unidirezionale, assiste a un omicidio in cui è coinvolto il Presidente degli Stati Uniti. Braccato dall’FBI e dai servizi segreti, si ritrova in un pericoloso gioco del gatto e del topo con il potere più alto della nazione, deciso a insabbiare la verità a ogni costo. Tra colpi di scena e suspense, il film è un classico del genere. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "John Wick", un action cult con Keanu Reeves nei panni di un ex sicario spietato. Dopo la morte della moglie, l’unico ricordo che gli rimane di lei è un cucciolo di beagle. Ma quando un gruppo di criminali irrompe in casa sua e uccide il cane, risveglia la sua furia omicida. Armato di abilità letali e un codice d’onore inossidabile, John Wick scatena una vendetta senza freni, in un film adrenalinico che ha ridefinito il genere action.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Dragon Trainer - Il mondo nascosto", il terzo e ultimo capitolo della celebre saga targata DreamWorks. Hiccup e il suo fedele drago Sdentato scoprono una minaccia che potrebbe distruggere la loro pacifica convivenza con i draghi. Determinati a proteggerli, partono per un viaggio alla ricerca di un luogo leggendario: il misterioso "Mondo Nascosto". Un’avventura emozionante e spettacolare, che chiude con grande intensità una delle trilogie animate più amate. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Robin Hood", il kolossal di Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett. Tornato in Inghilterra dopo aver combattuto in Terra Santa, un valoroso arciere scopre le ingiustizie subite dal popolo sotto il dominio di un re corrotto. Deciso a cambiare le sorti della sua gente, assume l’identità di Robin Hood e guida una ribellione contro la tirannia. Tra epiche battaglie e momenti di grande pathos, il film regala un nuovo sguardo sul leggendario eroe. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Dal tramonto all’alba", un action-horror esplosivo scritto da Quentin Tarantino e diretto da Robert Rodriguez. George Clooney e Tarantino stesso interpretano due criminali in fuga che rapiscono una famiglia e si rifugiano in un locale sperduto in Messico. Ma il posto si rivela un covo di vampiri assetati di sangue. Tra violenza pulp, ironia e un cast stellare, il film è un cult che unisce il genere gangster e il sovrannaturale in un mix unico.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "In amore niente regole", una commedia brillante diretta e interpretata da George Clooney, con Renée Zellweger e John Krasinski. Ambientato negli anni '20, il film racconta la rivalità tra un affascinante capitano di football e un giovane talento emergente, entrambi innamorati della stessa giornalista. Tra battibecchi, equivoci e un’ambientazione rétro irresistibile, la pellicola regala una storia leggera e frizzante. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Il Padrino - Parte II", il capolavoro di Francis Ford Coppola con Al Pacino e Robert De Niro, vincitore di sei premi Oscar. Il film segue due linee narrative parallele: da un lato, la scalata al potere di un giovane Vito Corleone in America all'inizio del Novecento, dall’altro, la lotta di suo figlio Michael per mantenere il controllo dell’impero mafioso di famiglia. Un affresco epico e indimenticabile sulla criminalità organizzata. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Se mi lasci non vale", una commedia divertente diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso. Due uomini, entrambi lasciati dalle fidanzate, decidono di mettere in atto un piano geniale per vendicarsi: sedurre l’uno l’ex dell’altro per poi abbandonarle. Ma tra equivoci e situazioni esilaranti, il loro piano prenderà pieghe inaspettate. Un film leggero e spassoso, perfetto per una serata all’insegna del buonumore.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "L’Arte della Gioia - Episodi 5 e 6", la serie evento che segue la vita di Modesta, una donna determinata a plasmare il proprio destino. Dopo un periodo di apparente serenità, nuove minacce incombono sulla villa e la costringono a prendere decisioni difficili per non soccombere al potere della Principessa. Un gesto estremo cambierà per sempre la sua vita e quella di chi la circonda, segnando un punto di svolta nella narrazione. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Kiss Kiss Bang Bang", un thriller dal ritmo serrato con Robert Downey Jr., Val Kilmer e Michelle Monaghan. Un ladro da quattro soldi si ritrova per caso a Hollywood e, fingendosi un attore, si imbatte in un intrigo di omicidi e ricatti. Con un’ironia tagliente e un intreccio avvincente, il film mescola noir e commedia, offrendo un'esperienza cinematografica originale e coinvolgente.

