Guida TV Sky Cinema e NOW: Annientamento, Domenica 16 Marzo 2025

Domenica 16 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Annientamento", un'avvincente pellicola fantascientifica con Natalie Portman. Dopo il misterioso ritorno del marito dall'Area X in condizioni critiche, una biologa decide di unirsi a una spedizione segreta per scoprire cosa si cela dietro l'enigmatica zona contaminata. Tra scenari surreali e creature mutanti, il film offre una riflessione sulla natura della trasformazione e dell'autodistruzione, in un racconto visivamente affascinante e inquietante. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Shakespeare in Love", un'epica storia d’amore premiata con 7 Oscar, tra cui Miglior Film, e un Orso d’argento a Berlino. Ambientata nella Londra del 1593, la pellicola segue un giovane William Shakespeare in preda a una crisi creativa, che trova l’ispirazione grazie alla sua appassionata relazione con Viola, una nobildonna che sogna di recitare a teatro nonostante le rigide regole dell’epoca. Con un cast stellare guidato da Gwyneth Paltrow, il film è un omaggio al potere dell’amore e dell’arte. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "John Wick 3 - Parabellum", terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves. Dopo aver infranto le regole della Gran Tavola, John Wick ha un’ora di tempo per fuggire da New York prima che venga ufficialmente dichiarata la sua condanna a morte. Con un’intera legione di assassini sulle sue tracce, la sua fuga diventa una spettacolare sequenza di combattimenti mozzafiato, tra coreografie di altissimo livello e una tensione inarrestabile.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Matilda 6 mitica", una brillante commedia diretta e interpretata da Danny DeVito, tratta dal celebre libro di Roald Dahl. Matilda è una bambina straordinariamente intelligente, ma cresciuta in una famiglia che non la capisce. Troverà però sostegno in una dolce insegnante, Miss Honey, che la aiuterà a scoprire il suo vero potenziale. Tra magia, ribellione e tanto umorismo, un film perfetto per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Dunkirk", il capolavoro bellico di Christopher Nolan vincitore di 3 Premi Oscar. Il film racconta l’epica Operazione Dynamo del 1940, che permise l’evacuazione delle truppe alleate dalla spiaggia di Dunkerque sotto l’assedio delle forze naziste. Con una narrazione scandita da tre linee temporali – terra, mare e cielo – e un uso magistrale della tensione, Nolan porta sullo schermo un'esperienza cinematografica avvincente e immersiva. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Hollywoodland", un thriller ispirato a fatti reali con Adrien Brody e Ben Affleck (premiato alla Mostra di Venezia). Nel 1959, il misterioso suicidio dell’attore George Reeves, il volto di Superman in TV, spinge un detective a indagare nel lato oscuro di Hollywood, tra scandali, corruzione e giochi di potere. Un noir intrigante che esplora i segreti della Mecca del cinema.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Troppo azzurro", una pellicola di formazione diretta e interpretata da Filippo Barbagallo. Dario, 25 anni, vive un'estate romana fatta di insicurezze e dubbi, ancora legato alla sua famiglia e restio a crescere. Ma la frequentazione di due ragazze lo costringerà a mettersi in gioco, affrontando le sue paure e sfidando la sua comfort zone in un viaggio di crescita e scoperta. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Papillon", il remake del classico del 1973 con Charlie Hunnam e Rami Malek. Condannato ingiustamente all’ergastolo, Henri Charrière, detto Papillon, viene deportato nella temuta colonia penale della Guyana francese. L’incontro con il fragile ma brillante falsario Louis Dega darà vita a un’amicizia straordinaria, mentre i due tenteranno una fuga impossibile da uno dei luoghi più infernali mai esistiti. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Viva l'Italia", una commedia pungente con Michele Placido, Alessandro Gassmann, Raoul Bova e Ambra Angiolini. Un senatore italiano, noto per la sua ambiguità politica, viene improvvisamente colpito da una misteriosa condizione che gli impedisce di mentire. Questo lo porta a rivelare senza filtri tutte le sue ipocrisie e quelle della politica italiana, generando una serie di situazioni esilaranti e paradossali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Miller's Girl", un dramma psicologico diretto da Jade Halley Bartlett, con Martin Freeman e Jenna Ortega. Quando una talentuosa studentessa di scrittura si avvicina sempre di più al suo professore, si sviluppa un rapporto complesso e ricco di tensione. Un film che esplora il sottile confine tra ammirazione, ossessione e manipolazione. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Potere assoluto", un thriller d’autore diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Gene Hackman. Un ladro esperto si introduce in una villa lussuosa per un colpo apparentemente perfetto, ma diventa testimone di un omicidio in cui è coinvolto il Presidente degli Stati Uniti. Braccato dai servizi segreti e dall’FBI, dovrà lottare per restare vivo e rivelare la verità in un gioco mortale tra potere e giustizia.

