Guida TV Sky Cinema e NOW: Borderlands, Lunedi 17 Marzo 2025

Lunedi 17 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Borderlands", un fanta-action diretto da Eli Roth, trasposizione dell'omonimo videogioco, ambientato su Pandora. Lilith, cacciatrice di taglie al soldo di Atlas, lancia una missione per ritrovare la figlia scomparsa, affrontando corporazioni, alieni e criminali in una corsa contro il tempo. L'azione frenetica e gli effetti speciali mozzafiato ti immergeranno in un mondo fantastico e pericoloso. Su Sky Cinema Action HD alle 21:45 sul canale 305, lo stesso film ti aspetta per un'altra visione adrenalinica, pronto a conquistarti con il suo ritmo vertiginoso. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Il dottor Zivago", una storia d'amore che ha vinto 5 Oscar. Ambientato sullo sfondo della Rivoluzione russa, il film racconta la passione travolgente tra un medico, interpretato da Omar Sharif, e un'infermiera, interpretata da Julie Christie. Il film, basato sul celebre romanzo di Pasternak, è un affresco emozionante e struggente che esplora le contraddizioni di un amore impossibile.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "The Jackal", un thriller ispirato al romanzo di Frederick Forsyth, con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. La mafia russa assolda un killer per eliminare una potente figura politica americana, dando vita a un gioco di inseguimenti e tensioni. Una pellicola ad alta suspense, in grado di mantenere alta la tensione fino all'ultimo minuto. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Mia e il leone bianco", una toccante storia di legami impossibili, con Daniah De Villiers e Mélanie Laurent. Mia, una ragazza che si trasferisce in Sudafrica con la sua famiglia, stringe una profonda amicizia con un cucciolo di leone bianco. Il film racconta la magia di un'amicizia tra una giovane e un animale selvaggio, in un paesaggio mozzafiato. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Shut In", un thriller con Naomi Watts. Una psicologa infantile, vedova e con un figliastro paralizzato da accudire, si trova a dover affrontare il caso della misteriosa sparizione di un bambino. Un film pieno di colpi di scena, dove la tensione cresce costantemente, tenendo lo spettatore incollato allo schermo.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Vicino all'orizzonte", un teen movie ispirato a una storia vera, con Luna Wedler e Jannik Schumann. La storia racconta il legame tra Jessica e Danny, due giovani che si innamorano, ma che devono fare i conti con un oscuro segreto che rende impossibile il loro amore. Un film emozionante che esplora le difficoltà di una relazione che sfida le circostanze. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "La figlia del prigioniero", un dramma familiare con Kate Beckinsale e Brian Cox. Max, rilasciato dal carcere per trascorrere gli ultimi mesi di vita con la figlia che non vede da anni, si trova a dover fare i conti con un legame fratturato e con la sua stessa redenzione. Una pellicola intensa e toccante che esplora il tema del perdono e dei legami familiari. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Come un gatto in tangenziale", un'ironica commedia romantica con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti, dando vita a un susseguirsi di divertenti equivoci e situazioni imbarazzanti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Annientamento", un’avvincente pellicola fantascientifica con Natalie Portman. Per salvare il marito, tornato malato dall'Area X, una biologa si unisce a una spedizione segreta in cerca di una cura. Un film che mischia scienza, psicologia e suspense, in un viaggio verso l'ignoto. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Shakespeare in Love", un'epica love story con Gwyneth Paltrow e un grande cast. Londra, 1593. Shakespeare, in crisi creativa, trova ispirazione grazie all'amore per Viola, una giovane donna che lo aiuterà a riscoprire la sua passione per il teatro. Il film, premiato con 7 Oscar, è una fusione perfetta di romanticismo, storia e commedia.

