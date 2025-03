Guida TV Sky Cinema e NOW: Fino alla fine, Martedi 18 Marzo 2025

Martedi 18 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Suspense HD alle 21:45 sul canale 306, "Fino alla fine", il nuovo thriller diretto da Gabriele Muccino. Ambientato a Palermo, il film segue la storia di Sophie, una giovane americana cresciuta in un mondo ovattato e solitario, che accetta di vivere un’esperienza fuori dagli schemi con Giulio e i suoi audaci amici. Le ventiquattro ore trascorse insieme cambieranno per sempre la sua esistenza, tra emozioni travolgenti, segreti inconfessabili e decisioni irreversibili. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Limonov", un biopic Sky Exclusive selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024, tratto dal romanzo di Emmanuel Carrère. La pellicola racconta la straordinaria e controversa vita di Eduard Limonov, dall’URSS agli Stati Uniti e all’Europa, in un viaggio che lo vede trasformarsi da scrittore underground a militante rivoluzionario, da delinquente di strada a maggiordomo di un miliardario a Manhattan, fino a diventare una delle figure più enigmatiche della storia russa contemporanea.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Extraction", un action adrenalinico con Bruce Willis. Un ex agente della CIA viene rapito e si ritrova ostaggio di un gruppo di terroristi. Suo figlio, determinato a salvarlo, si lancia in una pericolosa operazione che porterà alla luce un intricato complotto internazionale. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "School of Rock", una divertente commedia musicale con Jack Black. Un cantante ribelle e senza regole, dopo essere stato cacciato dalla sua band, riesce a ottenere per errore una cattedra in una scuola elementare e trasforma un gruppo di studenti in una vera rock band, in un’esplosione di musica, energia e comicità. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Wonder Woman", il film che ha consacrato Gal Gadot nei panni della celebre eroina DC Comics. Dopo aver salvato un ufficiale americano interpretato da Chris Pine, la giovane amazzone Diana decide di seguirlo nel cuore della Prima Guerra Mondiale, scoprendo il suo vero destino e lottando per proteggere l’umanità.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Piovuta dal cielo", una commedia romantica on the road con Ben Affleck e Sandra Bullock. In viaggio verso la Georgia per il proprio matrimonio, un redattore newyorkese incontra una ragazza fuori dagli schemi che sconvolge i suoi piani e lo mette di fronte a scelte inaspettate. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Collateral Beauty", un toccante dramma con Will Smith. Dopo la tragica perdita della figlia, Howard si chiude in un profondo dolore e inizia a scrivere lettere simboliche alla Morte, al Tempo e all’Amore. Quando i suoi amici decidono di aiutarlo, la sua vita prende una svolta sorprendente, in un racconto emozionante sulla speranza e sulla capacità di riscoprire il senso dell’esistenza. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Succede anche nelle migliori famiglie", una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Dopo la morte del padre, tre fratelli si alleano per impedire le seconde nozze della madre, dando vita a una girandola di equivoci e situazioni esilaranti, mentre i segreti di famiglia emergono con risultati inaspettati.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Borderlands", un fanta-action diretto da Eli Roth e ispirato all’omonimo videogioco. Sul selvaggio pianeta Pandora, la cacciatrice di taglie Lilith si mette sulle tracce della figlia scomparsa di un miliardario, affrontando corporazioni senza scrupoli, alieni ostili e criminali pericolosi in un’avventura mozzafiato. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Il dottor Zivago", l’epico dramma sentimentale tratto dal celebre romanzo di Boris Pasternak. Vincitore di 5 premi Oscar, il film racconta l’intensa storia d’amore tra Yuri e Lara, interpretati da Omar Sharif e Julie Christie, sullo sfondo della Rivoluzione russa, tra passioni proibite, guerre e destini intrecciati.

