Guida TV Sky Cinema e NOW: Geostorm, Mercoledi 19 Marzo 2025

Mercoledì 19 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Geostorm", un disaster-movie con Gerard Butler. Una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche della Terra sfugge al controllo: uno scienziato deve impedire una tempesta globale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "American Gigolò", il film cult degli anni ‘80 che ha consacrato il mito di Richard Gere. Un affascinante gigolò finisce nei guai quando una delle sue clienti viene ritrovata barbaramente uccisa. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Impatto imminente", un action adrenalinico con Bruce Willis e Sarah Jessica Parker. Un ex detective della squadra omicidi insegue un serial killer, convinto che si tratti dell'assassino di suo padre.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre", uno dei personaggi più riusciti del grande Robin Williams. Per stare vicino ai figli dei quali ha perso l'affidamento, un uomo si traveste da donna e si fa assumere dall'ex moglie. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "I mercenari - The Expendables", un action esplosivo di e con Sylvester Stallone. Un manipolo di mercenari deve rovesciare una dittatura in Centro America. Nel cast Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren e Bruce Willis. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Il giorno sbagliato", un thriller al cardiopalma con Russell Crowe. Una donna suona il clacson nel traffico con insistenza, scatenando la rabbia di un autista psicopatico che inizia a perseguitarla.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "The Good House", con Sigourney Weaver e Kevin Kline, tratto dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Il cattivo poeta", con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio nel film di Gianluca Jodice. Brescia, 1936. Un giovane federale è incaricato dal regime fascista di spiare il grande poeta, in esilio nel Vittoriale. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Fidanzata in affitto", una spassosa commedia romantica con Jennifer Lawrence. Maddie, una ragazza in crisi economica, accetta un’offerta insolita: essere pagata da due genitori per aiutare il loro figlio Percy, timido e inesperto, a prendere confidenza con il mondo femminile prima del college.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Fino alla fine", il nuovo thriller diretto da Gabriele Muccino. Ambientato a Palermo, il film segue la storia di Sophie, una giovane americana cresciuta in un mondo ovattato e solitario, che accetta di vivere un’esperienza fuori dagli schemi con Giulio e i suoi audaci amici. Le ventiquattro ore trascorse insieme cambieranno per sempre la sua esistenza, tra emozioni travolgenti, segreti inconfessabili e decisioni irreversibili. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Limonov", un biopic Sky Exclusive selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024, tratto dal romanzo di Emmanuel Carrère. La pellicola racconta la straordinaria e controversa vita di Eduard Limonov, dall’URSS agli Stati Uniti e all’Europa, in un viaggio che lo vede trasformarsi da scrittore underground a militante rivoluzionario, da delinquente di strada a maggiordomo di un miliardario a Manhattan, fino a diventare una delle figure più enigmatiche della storia russa contemporanea.

