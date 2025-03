Guida TV Sky Cinema e NOW: Hit Man - Killer per caso, Sabato 22 Marzo 2025

Sabato 22 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Hit Man - Killer per caso", una brillante commedia diretta da Richard Linklater con Glen Powell. Un docente collabora con la polizia fingendosi un sicario, ma un giorno infrange il protocollo, mettendo a rischio tutto ciò che ha costruito. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Il gusto delle cose", un raffinato dramma ambientato nella Francia del 1800 con Benoit Magimel e Juliette Binoche. La storia segue il sodalizio tra un gastronomo e una cuoca che si trasforma in una travolgente storia d’amore. La regia di Tran Ahn Hung è stata premiata al Festival di Cannes 2023. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Retribution", un action-thriller mozzafiato con Liam Neeson. Mentre è in auto con i figli, un uomo d’affari riceve una telefonata che lo costringe a eseguire ordini per evitare l’esplosione di una bomba nascosta nel veicolo.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Animali fantastici e dove trovarli", il film vincitore dell’Oscar per i migliori costumi, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, arriva a New York con una valigia piena di creature straordinarie, dando il via a un’avventura magica ed emozionante. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Moonfall", un fanta-action spettacolare firmato da Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. Due astronauti e un complottista devono unire le forze per impedire che la Luna si schianti sulla Terra a causa di un’oscura minaccia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Marnie", il capolavoro di Alfred Hitchcock con Tippi Hedren e Sean Connery. Un giovane industriale cerca di svelare i segreti di sua moglie, tormentata da un passato oscuro e da incubi ricorrenti.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Endless", un teen-movie paranormale diretto da Scott Speer. Riley e Chris sono innamorati, ma un tragico incidente li separa. Mentre Riley cerca di riprendersi, si convince che Chris cerchi di comunicare con lei dall’Aldilà. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Il Padrino, Epilogo - La Morte di Michael Corleone", la versione restaurata e rimontata da Francis Ford Coppola dell’epico capitolo finale della trilogia. Michael Corleone, ormai sessantenne, cerca di legittimare i suoi affari, individuando in Vincent il successore del suo impero criminale. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Tutte lo vogliono", una commedia degli equivoci diretta da Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada. Un timido shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolò, dando vita a una serie di situazioni esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Le amiche della sposa", una commedia cult di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Annie, damigella d’onore al matrimonio della sua migliore amica, si ritrova in una lotta di astuzia e rivalità con le altre damigelle, in un’esilarante escalation di situazioni imbarazzanti. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco", la nuova serie Sky Original che racconta le tensioni delle periferie multietniche milanesi. Prodotta da Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint, la serie è diretta da Ciro Visco e vede la partecipazione del pioniere del rap italiano Salmo, coinvolto sia nella colonna sonora che come attore.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Hit Man - Killer per caso

Brillante commedia di Richard Linklater con Glen Powell. Un docente collabora con la polizia fingendosi un sicario, ma un giorno infrange il protocollo

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il gusto delle cose

La storia di un sodalizio tra un gastronomo e una cuoca che diventa un'appassionata love story ambientata nella Francia del 1800, con Benoit Magimel e Juliette Binoche. Miglior regia al Festival di Cannes 2023 per Tran Ahn Hung.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Retribution

Adrenalinico action-thriller per le vie di Berlino con Liam Neeson. In auto con i figli, un uomo d’affari riceve una telefonata: se non esegue gli ordini, la bomba a bordo esploderà.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Animali fantastici e dove trovarli

Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Moonfall

Fanta-action di Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. Due astronauti e un complottista devono evitare che la Luna precipiti sulla Terra a causa di una forza misteriosa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Marnie

La sublime regia di Alfred Hitchcock per un thriller psicologico con Tippi Hedren e Sean Connery. Un giovane industriale scava nel passato della moglie traumatizzata...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Endless

Teen-movie paranormale di Scott Speer. L’unione degli innamorati Riley e Chris viene spezzata da un incidente d’auto. Rimasta in vita, Riley si convince che Chris la contatti dall'Aldilà.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il Padrino, Epilogo - La Morte di Michael Corleone

Capitolo finale della trilogia, restaurato e rimontato da Francis Ford Coppola. Il sessantenne Mike Corleone individua in Vincent il successore del suo impero criminale

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tutte lo vogliono

Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada nella commedia degli equivoci di Alessio Maria Federici. Un imbranato shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolo'

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Le amiche della sposa

Commedia di successo di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Annie, damigella d'onore alle nozze della migliore amica Lilian, deve arginare le mosse astute delle altre ragazze.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco

Milano brucia nella nuova serie Sky Original, ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo. La serie, una produzione originale Sky prodotta da Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint, arriva dal 21 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie, Doc – Nelle tue mani), anche co-sceneggiatore, la serie vede la collaborazione del pioniere del rap italiano Salmo, in qualità di supervisore musicale della colonna sonora nonché di attore.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)