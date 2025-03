Guida TV Sky Cinema e NOW: Furiosa - A Mad Max Saga, Domenica 23 Marzo 2025

Domenica 23 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Furiosa - A Mad Max Saga, il prequel di Mad Max: Fury Road diretto da George Miller. In un mondo post-apocalittico, la giovane Furiosa, destinata a diventare l’imperatrice, viene rapita dalla banda di Dementus e coinvolta in un conflitto tra gruppi rivali, dove inizia la sua trasformazione in una combattente. Un’avventura adrenalinica che esplora le origini di uno dei personaggi più iconici della saga, con immagini mozzafiato e un ritmo incalzante. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Grease - Brillantina, il leggendario musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Ambientato negli anni '50, racconta la storia di Sandy e Danny, due giovani innamorati le cui vite si intrecciano tra balli e sogni adolescenziali. Un film che non smette mai di incantare, con le sue indimenticabili canzoni e la sua energia travolgente. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Michael Collins, un dramma storico diretto da Neil Jordan con Liam Neeson, che interpreta il leader indipendentista irlandese. Ambientato durante la lotta per l’indipendenza dell’Irlanda negli anni ’20, il film esplora il conflitto interiore e le sfide politiche e personali di Collins, offrendo una riflessione intensa sulla lotta per la libertà.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, The Amazing Mr. Blunden, un adattamento Sky Original di un classico racconto gotico di Natale. Una donna riceve un’offerta misteriosa per lavorare come custode di una casa che potrebbe essere infestata da spiriti, dando inizio a una storia di suspense e magia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, The Painter, con Charlie Weber e Jon Voight. Un ex agente della CIA, ora pittore, è coinvolto in una lotta per la sopravvivenza quando il suo passato lo raggiunge, in un thriller ad alta tensione che mescola spionaggio e azione. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, La casa del padre, un thriller psicologico con Daisy Ridley diretto da Neil Burger. Quando il padre della protagonista evade di prigione, Helena è costretta a fare i conti con un passato oscuro che non aveva mai affrontato.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, La finestra di fronte, un film diretto da Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno e Raoul Bova. La protagonista riscopre se stessa attraverso l'incontro con un anziano smemorato e un affascinante vicino, in un racconto emozionante di scoperte e cambiamenti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Bernard & Doris - Complici amici, un film ispirato a una storia vera con Susan Sarandon e Ralph Fiennes. Un’ereditiera sviluppa un’amicizia e una relazione di complicità con il suo maggiordomo, in un racconto di personalità contrastanti che si uniscono in modo inaspettato. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Tonno spiaggiato, una black comedy con Frank Matano. Un uomo, deciso a riconquistare la sua ex fidanzata, decide di compiere un atto estremo, con esiti tragicomici che mettono in luce la sua follia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Hit Man - Killer per caso, una brillante commedia diretta da Richard Linklater con Glen Powell. Un docente di college si finge sicario per aiutare la polizia, ma quando infrange il protocollo, la situazione sfugge rapidamente di mano, portando il film a una serie di eventi esilaranti e imprevedibili. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Il gusto delle cose, una storia romantica ambientata nella Francia del 1800 con Benoit Magimel e Juliette Binoche. Un gastronomo e una cuoca intraprendono un sodalizio che diventa una passione travolgente, con una sceneggiatura che esplora il potere delle relazioni e dei desideri in un’epoca affascinante.

