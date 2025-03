Guida TV Sky Cinema e NOW: Finchè notte non ci separi, Lunedi 24 Marzo 2025

Lunedi 24 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Finché notte non ci separi", una commedia romantica che vede protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. La trama ruota attorno ai neosposi Eleonora e Valerio, che, grazie al ritrovamento di un bigliettino, vivono una movimentata prima notte di nozze tra conflitti e riappacificazioni, il tutto sullo sfondo delle strade di Roma. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:45 sul canale 307, lo stesso film "Finché notte non ci separi" offre un'ulteriore opportunità di godersi questa romantica avventura. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Salvate il soldato Ryan", il capolavoro di guerra di Steven Spielberg che ha vinto 5 Oscar. Con Tom Hanks e Matt Damon, il film segue un plotone che, dopo lo sbarco in Normandia, intraprende una missione per trovare e riportare a casa l'unico soldato superstite di quattro fratelli.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Honest Thief", un thriller d'azione Sky Original con Liam Neeson e Jai Courtney, racconta la storia di un rapinatore di banche che cerca di cambiare vita, ma si trova braccato da un gruppo di poliziotti corrotti che cercano di incastrarlo. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Lassie torna a casa", un remake avventuroso del classico film tratto dal libro di Eric Knight. La storia segue la coraggiosa cagnolina Lassie, che affronta numerosi pericoli per ricongiungersi con il suo padroncino Florian, dopo essere stata maltrattata da una famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Hypnotic", un thriller psicologico con Ben Affleck e Alice Braga, che racconta di un detective che, con l'aiuto di una sensitiva, scopre che la misteriosa scomparsa della sua figlia è legata a rapine in banca e a individui con poteri speciali.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford", un western con Brad Pitt e Casey Affleck. Il film racconta la storia del leggendario fuorilegge Jesse James, braccato dai cacciatori di taglie, e della sua tragica fine per mano di Robert Ford, il traditore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "One Life", un dramma che racconta la vera storia di Nicholas Winton, l'uomo che salvò centinaia di bambini dalla Shoah, con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Miss F.B.I. - Infiltrata speciale", il sequel di 'Miss Detective' con Sandra Bullock. Promossa donna immagine per l'FBI, l'agente Gracie Hart torna in azione quando la sua migliore amica viene rapita a Las Vegas.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Furiosa - A Mad Max Saga", il prequel di Mad Max: Fury Road, diretto da George Miller. In un mondo post-apocalittico, Furiosa, futura imperatrice, viene rapita e coinvolta in un conflitto tra bande rivali, forgiandosi come combattente. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Grease - Brillantina", il leggendario musical con John Travolta e Olivia Newton-John, che racconta le avventure amorose di Sandy e Danny Zuko in una high school degli anni '50.

