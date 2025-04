Guida TV Sky Cinema e NOW: Il cacciatore di giganti, Mercoledi 2 Aprile 2025

Mercoledi 2 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Il cacciatore di giganti vede Nicholas Hoult e Ewan McGregor protagonisti in un'avventura fantasy ispirata alla celebre fiaba. Grazie a dei fagioli magici, un contadino si ritrova in un regno abitato da mostri giganteschi. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, American Beauty, vincitore di 5 Oscar, è un film simbolo degli anni '90 con Kevin Spacey e Annette Bening, diretti da Sam Mendes. Un quarantenne insoddisfatto si invaghisce di una compagna di scuola di sua figlia, in un racconto di crisi esistenziale e ipocrisie borghesi. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, The Judge è un'intensa storia familiare con Robert Downey Jr. e Robert Duvall. Un avvocato torna nella sua cittadina natale e scopre che il padre, un anziano giudice, è stato accusato di omicidio.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Mean Girls racconta il difficile adattamento di Cady, una sedicenne che, dopo aver vissuto in Kenya, torna negli Stati Uniti per frequentare il liceo e si ritrova coinvolta nelle dinamiche di un gruppo popolare guidato dalla temibile Regina George. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Lucy è il fanta-action di Luc Besson con Scarlett Johansson e Morgan Freeman. Una studentessa viene trasformata in una macchina da guerra dopo l’iniezione accidentale di una sostanza chimica che le dona capacità straordinarie. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, I segreti di Wind River è un thriller premiato a Cannes con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen. Un cacciatore aiuta un'agente dell'FBI a indagare sulla morte di una ragazza nativo-americana in una riserva innevata.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Due partite è una commedia dolce-amara con un cast stellare. Ambientato in due epoche diverse, racconta le confessioni di quattro amiche negli anni '60 e quelle delle loro figlie trent’anni dopo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Temple Grandin - Una donna straordinaria è un toccante biopic HBO con Claire Danes. La storia vera di Temple Grandin, una donna autistica che, con determinazione, diventa una brillante scienziata rivoluzionando il trattamento degli animali da allevamento. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Come ti rovino le vacanze è una commedia on the road con Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase. Una famiglia parte per un viaggio verso un insolito parco giochi, ma la vacanza si trasforma in una sequenza di disavventure esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Venom porta in scena Tom Hardy nei panni di uno dei personaggi più enigmatici della Marvel. Un parassita alieno entra nel corpo di un giornalista, dando vita a un’entità metà umana e metà extraterrestre. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Il Grinta è il remake western dei fratelli Coen con Jeff Bridges, che riprende il ruolo che fu di John Wayne. Una ragazzina assume un burbero sceriffo per catturare l’assassino di suo padre in un’avventura dal sapore epico.

