Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Lunedi 7 Aprile 2025

Lunedi 7 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 l'appuntamento è con Twisters, il ritorno ad alto tasso adrenalinico del disaster movie che ha segnato un’epoca. Protagonista è Kate, interpretata da Daisy Edgar-Jones, una ricercatrice che, dopo un tragico incidente durante una delle sue missioni, decide di lasciarsi alle spalle il mondo dei tornado. Ma il richiamo della scienza e l’insistenza di un vecchio amico la convincono a rimettersi in gioco. Tra cieli neri, vortici impazziti e scelte che mettono in gioco la vita, Kate si ritrova ad affrontare non solo la potenza della natura, ma anche le proprie paure più profonde. Lo stesso film va in onda anche su Sky Cinema Action HD alle 21.45. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 torna una pagina dolorosa ma fondamentale della storia con Amistad, il film di Steven Spielberg che porta sullo schermo una battaglia per la dignità umana. Un gruppo di schiavi africani si ribella alla prigionia a bordo della nave Amistad, dando inizio a un caso giudiziario che scuote le fondamenta dell’America di metà Ottocento. Con Anthony Hopkins e Morgan Freeman, una storia che parla di giustizia, identità e lotta per la libertà.

Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD, la serata si fa spaziale con Men in Black 3, terzo capitolo della saga cult con Will Smith. Stavolta, l'agente J deve fare i conti con il tempo: per salvare la vita del suo collega K, si ritrova catapultato nel 1969. Un viaggio ironico e pieno di colpi di scena tra alieni mimetizzati e tecnologie retrò che mettono a dura prova anche i più esperti cacciatori dell’universo. Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Il giorno più bello del mondo è una favola moderna tutta italiana firmata da Alessandro Siani. Arturo è un impresario teatrale sfortunato, con debiti e sogni infranti. Ma quando nella sua vita arriva un bambino con misteriosi poteri telecinetici, tutto cambia. Una commedia magica, fatta di tenerezza e risate, che parla del valore delle seconde possibilità. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, l’atmosfera si fa cupa e carica di tensione con Il codice da Vinci. Tom Hanks veste i panni del professor Langdon in una corsa contro il tempo tra Parigi, Londra e il cuore della Cristianità. Un omicidio al Louvre scatena un intrigo millenario che coinvolge società segrete, simboli nascosti e verità scomode. Un thriller avvolgente tratto dal bestseller mondiale di Dan Brown.

Sky Cinema Romance HD alle 21.00 propone Pane e burlesque, una commedia al femminile che racconta l’arrivo di una compagnia di spogliarelliste in un paese del Sud Italia. Tra pregiudizi, pettegolezzi e solidarietà al femminile, quattro donne risvegliano una comunità intera dal torpore, facendo ballare non solo i corpi ma anche le coscienze. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Fuga in Normandia è il racconto toccante di un viaggio tanto folle quanto necessario. Michael Caine è Bernie Jordan, un veterano che, nonostante l’età e le difficoltà, decide di partecipare da solo alla commemorazione dello sbarco in Normandia. Senza avvisare nessuno, parte dalla casa di riposo, con il sostegno silenzioso della moglie. Una storia vera che scalda il cuore e restituisce dignità al ricordo. Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 ospita Mr Cobbler e la bottega magica, in cui Adam Sandler interpreta un calzolaio solitario che scopre un potere straordinario: indossando le scarpe dei suoi clienti, può vivere per un giorno le loro vite. Tra equivoci, incontri inattesi e riflessioni sul senso dell’identità, una favola urbana che mescola umorismo e magia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Il tempo che ci vuole è un film intimo e personale, diretto da Francesca Comencini, che racconta il rapporto profondo, fatto di silenzi, conflitti e ammirazione, tra una figlia e un padre celebre. Romana Maggiora Vergano interpreta la regista da giovane, mentre Fabrizio Gifuni è Luigi Comencini. Un ritratto familiare che è anche omaggio al cinema italiano. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, c’è Un giorno di ordinaria follia, un film disturbante e potente che mette lo spettatore davanti a un uomo qualunque sull’orlo del collasso. Michael Douglas è un impiegato frustrato, bloccato nel traffico, che scivola in una spirale di violenza apparentemente senza ritorno. Un’esplorazione scomoda delle nevrosi moderne, firmata Joel Schumacher.

