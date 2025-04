Guida TV Sky Cinema e NOW: Venom: La furia di Carnage, Martedi 8 Aprile 2025

Martedi 8 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Venom: La furia di Carnage mette in scena uno scontro feroce tra simbionti. Tom Hardy torna nei panni dell’antieroe Eddie Brock, ormai in convivenza forzata con Venom, entità aliena tanto sarcastica quanto letale. Ma la situazione precipita quando un serial killer psicopatico, interpretato da Woody Harrelson, diventa l’ospite di un altro simbionte ancora più pericoloso: Carnage. Il caos si scatena in una battaglia senza regole, dove i limiti tra umano e mostruoso si fanno sempre più sottili. Accanto a loro, Michelle Williams, divisa tra affetto, paura e lucidità. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Povere creature! è il viaggio esistenziale e surreale firmato da Yorgos Lanthimos, che affida a Emma Stone un ruolo fuori da ogni schema. Bella è una creatura rianimata dallo scienziato Godwin Baxter, ma la sua mente libera e curiosa non accetta i confini della società. Il mondo intero diventa il suo campo di esplorazione, mentre affronta il desiderio, la conoscenza e la libertà con occhi nuovi, infantili e rivoluzionari. Un film che ha conquistato 4 Oscar® e che parla del diritto di rinascere secondo le proprie regole. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 arriva Men in Black: International, espansione globale della saga sci-fi con Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Molly è una ragazza determinata che fin da bambina sa dell’esistenza degli alieni. Dopo anni di ricerche entra finalmente nei Men in Black e viene assegnata alla sede londinese. Ma una nuova minaccia interna, una spia nascosta tra gli agenti, mette a rischio l’equilibrio dell’intera organizzazione. Inizia una corsa contro il tempo tra inseguimenti intergalattici e ironia cosmica.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, l’incanto prende forma con IF - Gli amici immaginari, fiaba moderna scritta e diretta da John Krasinski. Bea è una bambina con un dono unico: può vedere gli "If", creature invisibili create dai bambini ma dimenticate con il tempo. Accanto a Ryan Reynolds, custode di questo mondo segreto, Bea decide di riunire quegli amici immaginari ai loro bambini ormai cresciuti. Una storia tenera, capace di far riflettere sul valore dell’immaginazione e sull’importanza di non smettere mai di credere. Sky Cinema Action HD alle 21.00 si infiamma con John Wick 4. Keanu Reeves è di nuovo il killer più elegante del cinema moderno, costretto a fronteggiare l’Alta Tavola in un viaggio finale per la libertà. Dalla Parigi sotterranea a Osaka, passando per deserti e cattedrali, John si muove tra nuove alleanze e nemici letali. L’azione è estrema, il ritmo implacabile, il dolore profondo: ogni pallottola è una dichiarazione d’intenti. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, il terrore prende il volto di una bambina in Abigail. Quello che sembra un rapimento organizzato da criminali in cerca di riscatto si trasforma presto in un incubo soprannaturale. Abigail, infatti, non è solo la figlia di un potente boss della malavita, ma una creatura capace di spazzare via ogni logica umana. Un horror con un’anima da thriller, che non concede tregua e ribalta continuamente i ruoli tra preda e predatori.

Sky Cinema Romance HD alle 21.00 propone un sogno musicale con Yesterday. Jack, musicista senza successo, si risveglia dopo un blackout mondiale in un mondo dove i Beatles non sono mai esistiti. Le loro canzoni vivono solo nella sua memoria. Da lì nasce una carriera folgorante, ma anche un dilemma etico e affettivo. Una commedia romantica di Danny Boyle che suona come un inno alla creatività, alla verità e alla potenza eterna della musica. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, I miserabili di Ladj Ly portano lo spettatore dentro la tensione di una banlieue francese dove basta un attimo per far esplodere una rivolta. Tre agenti si trovano coinvolti in una spirale di violenza dopo il furto di un cucciolo di leone da parte di un ragazzino. Il quartiere diventa una polveriera, e il confine tra giustizia e abuso si fa sempre più labile. Un film urgente, premiato a Cannes, che racconta senza sconti l’inferno quotidiano delle periferie. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 torna l’ironia con Tutti per 1 - 1 per tutti, seguito dei Moschettieri tutti italiani firmati Giovanni Veronesi. Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo tornano a vestire i panni dei celebri spadaccini, stavolta impegnati in una nuova missione per conto della Regina, interpretata da Margherita Buy. Un’avventura surreale, ricca di gag e duelli, che gioca con la storia e con il tempo per parlare di lealtà, amore e coraggio.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 viene riproposto Twisters, il disaster movie che riporta in scena la furia della natura. Dopo aver vissuto una tragedia sul campo, Kate ha smesso di inseguire i tornado. Ma quando un vecchio collega la richiama, capisce che l’unico modo per chiudere i conti con se stessa è tornare là dove tutto è cominciato. Una sfida personale tra tempeste e fulmini, dove ogni secondo può cambiare il destino. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, torna Amistad, l’opera di Spielberg che racconta la ribellione vera di un gruppo di schiavi africani contro i loro aguzzini. Un processo epocale, combattuto dentro e fuori le aule, che mette a confronto coscienze, giustizia e razzismo. Con Anthony Hopkins e Morgan Freeman, una lezione di storia e umanità ancora oggi necessari.

Venom: La furia di Carnage

Tom Hardy, Woody Harrelson e Michelle Williams nel sequel di successo targato Marvel. L’antieroe Venom sfida Carnage, un altro simbionte entrato nel corpo di un serial killer.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Povere creature!

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone in questo film premiato con 4 Oscar®. Lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a una donna morta, creando Bella, una giovane donna desiderosa di imparare che sfida le convenzioni in un’avventura attraverso i continenti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Men in Black: International

Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel quarto capitolo della saga Men in Black. Molly corona il sogno di entrare nell'agenzia segreta. Al fianco di un collega deve smascherare una spia nella filiale di Londra.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

IF - Gli amici immaginari

Ryan Reynolds in una delicata pellicola fantastica di John Krasinski. Quando Bea scopre di poter vedere gli "If", amici immaginari abbandonati, decide di ricongiungerli ai loro vecchi amici.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

John Wick 4

Keanu Reeves nel quarto capitolo della saga action. Per chiudere i conti e conquistare la libertà, John Wick affronta un ultimo viaggio in giro per il mondo tra vecchi amici e nuovi nemici.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Abigail

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi della saga Scream, firmano questo adrenalinico thriller-horror. Un gruppo di criminali rapisce la dodicenne Abigail per un riscatto, ma scopre troppo tardi che oltre ad essere figlia di un boss della malavita è molto più pericolosa di quello che sembra.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Yesterday

Danny Boyle dirige una romantica commedia scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, un musicista scopre di essere l'unico a conoscere le canzoni dei Fab Four.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

I miserabili

Premio della giuria a Cannes per la potente opera prima di Ladj Ly. Nella banlieu parigina, tre agenti rimangono coinvolti in una sanguinaria rivolta, innescata dal furto di un leone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tutti per 1 - 1 per tutti

Tornano i moschettieri Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, assieme alla regina Margherita Buy, diretti da Giovanni Veronesi nel primo film targato Sky Original.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Twisters

Il celebre disaster movie ritorna con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell. Dopo un fallimento, Kate abbandona le sue ricerche sui tornado, ma un amico la convince a tornare.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Amistad

Steven Spielberg dirige Anthony Hopkins e Morgan Freeman in un'appassionante pellicola storico-giudiziaria. Imbarcati per essere venduti, un gruppo di schiavi si ribella.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)