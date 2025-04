Guida TV Sky Cinema e NOW: Ogni maledetta domenica, Mercoledi 9 Aprile 2025

Mercoledi 9 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Ogni maledetta domenica, diretto da Oliver Stone, è un racconto crudo e coinvolgente del mondo del football americano. Al Pacino interpreta Tony D’Amato, un allenatore di una squadra di football professionistico che, dopo anni di successi, si trova in crisi. Il film esplora la sua lotta per mantenere la sua carriera e la sua squadra, tra vecchie glorie e giovani promesse, con un cast che include anche Cameron Diaz, Dennis Quaid e Jamie Foxx. Le dinamiche interpersonali tra allenatore e giocatori sono al centro della trama, affrontando tematiche come la leadership, il conflitto generazionale e l'amore per il gioco. Su Sky Cinema Due HD, alle 21.15, Napoli velata di Ferzan Ozpetek racconta la storia di una donna, interpretata da Giovanna Mezzogiorno, che vive una vita tranquilla come anatomopatologa, ma la sua esistenza cambia quando incrocia il misterioso e affascinante Alessandro Borghi. Il film si immerge nelle tradizioni, nei misteri e nella passionalità di Napoli, esplorando i confini tra realtà e illusioni in un gioco di sensazioni, emozioni e segreti che travolgono i protagonisti in un turbinio di eventi inaspettati. Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD, Blade, con Wesley Snipes nel ruolo del celebre cacciatore di vampiri, è il film che ha dato il via alla moderna wave di film sui supereroi. Blade, metà umano e metà vampiro, combatte contro la minaccia di una razza di vampiri mutanti che minacciano di dominare il mondo. Mentre affronta i suoi nemici, Blade deve anche fare i conti con la sua natura e le sue origini, cercando di fermare una catastrofe apocalittica.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, Il mio amico Tempesta racconta la toccante storia di Zoé, una giovane donna che sogna di diventare fantino. Quando un incidente con il suo cavallo la mette a dura prova, la sua vita cambia per sempre. Affronta il trauma con la forza dell’amicizia e della determinazione, trovando in un cavallo maltrattato, Tempesta, la speranza per un futuro migliore. La pellicola esplora temi di resilienza, amicizia e lotta per il proprio sogno. La battaglia di Hacksaw Ridge, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Action HD, è un potente war movie diretto da Mel Gibson. Racconta la vera storia di Desmond Doss, un medico di guerra che si rifiutò di portare un’arma durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che salvò 75 uomini in una delle battaglie più cruente della guerra. Con Andrew Garfield nel ruolo di Doss, il film esplora il coraggio, il pacifismo e l’umana capacità di sacrificio. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00, Maigret, con Gérard Depardieu nei panni del celebre commissario di polizia creato da Georges Simenon, è un thriller avvolto nel mistero. La trama si concentra sull’indagine di Maigret su un omicidio che scuote la provincia francese. Ogni elemento della storia si intreccia con il carattere del commissario, sempre fermo nel suo intento di risolvere i casi più complessi, ricostruendo le vite e le motivazioni delle vittime.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD, Matrimonio con sorpresa è una commedia romantica della HBO che racconta di un imbroglio andato storto. Un uomo senza scrupoli seduce la figlia di un senatore per ottenere i suoi fondi, ma durante il matrimonio si accorge che è davvero innamorato della ragazza. Tra divertenti equivoci e risate, il film offre una riflessione sulle seconde possibilità e sulle complicazioni dell’amore. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, Erin Brockovich - Forte come la verità, con Julia Roberts nel ruolo che le è valso un Oscar®, racconta la vera storia di una segretaria di uno studio legale che, senza avere una laurea, affronta una grande multinazionale responsabile di contaminare le acque di una piccola comunità. La determinazione e il coraggio di Erin sono al centro di una battaglia legale che cambierà le vite di molte persone. Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21.00, Come può uno scoglio segue la comicità irriverente di Pio e Amedeo. Il film esplora la vita di Pio, un avvocato dal carattere remissivo, che vede la sua esistenza sconvolta dall’incontro con il vulcanico Amedeo, che porta con sé una ventata di cambiamento, follia e risate in una commedia che gioca con il contrasto tra due caratteri opposti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Venom: La furia di Carnage è il sequel che esplora il conflitto interiore di Eddie Brock, il giornalista che ospita il simbionte alieno Venom, mentre affronta Carnage, un altro simbionte molto più potente e imprevedibile. La lotta tra i due nemici è frenetica e visivamente spettacolare. Infine, su Sky Cinema DUE +24 HD alle 21.15, Povere creature! ci trasporta in una storia di rinascita e avventura. Bella, una giovane donna che ritorna alla vita grazie alla scienza, intraprende un viaggio che sfida le convenzioni e esplora i confini della libertà e dell’identità in un mondo che non sempre accoglie il diverso.

