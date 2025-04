Guida TV Sky Cinema e NOW: Big Wedding, Martedi 15 Aprile 2025

Martedi 15 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 arriva Big Wedding, una commedia dal ritmo serrato e dai toni affettuosamente caustici. Robert De Niro e Diane Keaton interpretano una coppia separata da anni, costretta a fingere un'improbabile riconciliazione per il bene del figlio adottivo Alejandro, in procinto di sposarsi. Il matrimonio, già complicato da famiglie allargate e tensioni sopite, si trasformerà in una girandola di equivoci, confessioni e colpi di scena. Il film si regge su un cast d’eccezione che comprende anche Susan Sarandon e Katherine Heigl, e affronta con ironia le fragilità dei rapporti familiari, mostrando come, anche tra vecchi rancori e nuove dinamiche, l’affetto può ancora fare capolino. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Notre-Dame in fiamme è il toccante e spettacolare racconto firmato Jean-Jacques Annaud dell’incendio che colpì la cattedrale parigina nel 2019. Non è solo una cronaca degli eventi, ma una vera e propria odissea umana che segue i vigili del fuoco, i custodi e i semplici cittadini che si trovarono di fronte a una corsa contro il tempo per salvare non solo un monumento, ma la memoria collettiva di un’intera civiltà. Con un taglio da thriller emozionale, il film ci porta dentro il cuore pulsante di un dramma reale e commovente. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Fast & Furious - Solo parti originali riporta Vin Diesel nei panni dell’iconico Dominic Toretto. In questo quarto capitolo, la saga ritrova il suo spirito originale, fatto di corse mozzafiato, vendette personali e lealtà granitiche. Toretto si unisce all'agente Brian O'Conner per sgominare un cartello della droga che usa corse clandestine per trasportare la merce. Tra inseguimenti ad alta velocità e alleanze fragili, il film getta nuove basi per l’universo Fast, combinando spettacolo puro e legami familiari.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Sulle ali dell’avventura è una storia dolcissima e visivamente incantevole. Un adolescente, inizialmente riluttante, si unisce al padre ornitologo in una missione straordinaria: insegnare a volare a un gruppo di oche nane e guidarle lungo una rotta migratoria sicura. Ispirato a una vicenda vera, il film è un inno alla natura e all’amore tra padre e figlio, un viaggio tra cieli sterminati e paesaggi mozzafiato, dove l’ecologia si fonde con il racconto di formazione. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Secret Team 355 rivoluziona il genere dello spy movie portando in scena una squadra tutta al femminile. Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz e Diane Kruger interpretano agenti di diverse nazionalità costrette a unire le forze per recuperare un’arma tecnologica capace di destabilizzare il mondo intero. Con scene d’azione spettacolari, location internazionali e dinamiche psicologiche complesse, il film è una risposta moderna e grintosa ai classici del genere. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Smile 2 è il sequel dell’horror psicologico che ha sconvolto il pubblico. Naomi Scott interpreta Skye Riley, una popstar sull’orlo del successo globale, che viene risucchiata in un incubo fatto di visioni disturbanti e apparizioni minacciose. Dietro la maschera del glamour, Skye dovrà fare i conti con i traumi mai risolti del passato. L’atmosfera si fa sempre più angosciante, in un crescendo che mescola spettacolo, paranoia e terrore puro.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Cuori ribelli è un'epopea romantica che unisce avventura, storia e passione. Tom Cruise e Nicole Kidman sono due giovani irlandesi in fuga dalla povertà che approdano nell’America di fine Ottocento. Il loro viaggio li porterà a scontrarsi con ingiustizie, povertà e aspirazioni, ma anche a scoprire un amore travolgente. Diretto da Ron Howard, il film è una dichiarazione d’amore per la conquista dei propri sogni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Il padrino della mafia vede Sergio Castellitto nei panni di un uomo che tenta di emergere in un mondo criminale dominato dalla famiglia Paternò, legata alla mafia canadese. Figlio di sarti che da generazioni vestono il clan, il protagonista cercherà di trasformare l’eredità familiare in un lasciapassare per un potere più oscuro e pericoloso. Il film scava tra le pieghe dell’identità, della colpa e della lealtà, in un ambiente spietato dove la bellezza dell’arte sartoriale si fonde con l’ombra del crimine. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo è una black comedy intelligente ambientata in un’assolata cittadina dell’Arizona. Due donne con lo stesso nome vengono trovate morte a poca distanza l’una dall’altra. Il capo della polizia, interpretato da Jon Hamm, deve indagare su un caso che sembra tanto assurdo quanto reale. Accanto a lui, Tina Fey nei panni di un’insegnante impicciona quanto affascinante. Tra dialoghi brillanti e misteri da sbrogliare, il film è una piccola perla di humour nero.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Una terapia di gruppo riunisce sei sconosciuti nello studio dello stesso psicologo, per un errore di segreteria. Il risultato? Un’esplosione di confessioni, segreti e solidarietà improvvisata. Claudio Bisio guida un cast corale in una commedia che fa ridere ma anche riflettere, mostrando come l’inaspettato possa aprire varchi nei muri che ognuno costruisce attorno a sé. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Frida è un ritratto potente, visivamente vibrante e profondamente emotivo della vita dell’iconica pittrice messicana. Salma Hayek interpreta una donna segnata nel corpo ma invincibile nello spirito, che sfidò ogni convenzione, amò con passione e trasformò il dolore in arte. Attraverso le sue relazioni tormentate, il legame con Diego Rivera e l’amicizia con Trotsky, il film disegna il volto di un’artista rivoluzionaria e indimenticabile.

